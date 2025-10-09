Δυναμική ανάπτυξη και φιλόδοξους στόχους για τα επόμενα χρόνια θέτει η Groupama Ασφαλιστική στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Chief Executive Officer, κ. Hassène Feki, ο οποίος παρουσίασε τον στρατηγικό σχεδιασμό της. Η Groupama «τρέχει» με ρυθμό ανάπτυξης 6% στο εννεάμηνο του 2025, ενώ για τα επόμενα χρόνια ο στόχος είναι ακόμα υψηλότερος: 8%-9% ετήσια ανάπτυξη, με σαφή δέσμευση για επιστροφή στην κερδοφορία το 2026.

Διπλασιασμός δικτύου και έμφαση στις εξαγορές

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής, η Groupama σχεδιάζει διπλασιασμό του δικτύου πωλήσεων μέσα στα επόμενα 3 έως 5 χρόνια. Παράλληλα, εξετάζει ενεργά ευκαιρίες εξαγορών, ενώ στο στόχαστρο βρίσκεται και η ενίσχυση της παρουσίας της στο bancassurance. Σε σχετική ερώτηση για πιθανές εξελίξεις στη συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, ο κ. Feki δεν θέλησε να κάνει σχόλιο.

Έξι πυλώνες ανάπτυξης

Η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται σε έξι βασικούς πυλώνες:

Κερδοφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη Πελατοκεντρική προσέγγιση Ενίσχυση συνεργειών με το δίκτυο πωλήσεων Ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας με τους συνεργάτες Βελτίωση της αποδοτικότητας Δημιουργία καινοτόμων προϊόντων

Πέντε κλάδοι σε προτεραιότητα – Νέα προϊόντα υγείας και ενίσχυση χαρτοφυλακίου

Στον κλάδο του αυτοκινήτου, η Groupama δίνει προτεραιότητα στην κερδοφόρα ανάπτυξη, μέσω αλλαγής του μείγματος των ασφαλισμένων και διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου, με έμφαση στα επαγγελματικά οχήματα.

Παράλληλα, ετοιμάζει νέα προϊόντα υγείας, ως απάντηση στο αυξανόμενο κόστος των προγραμμάτων. Η εταιρεία σχεδιάζει να επανεξετάσει τις συνεργασίες με ιδιωτικά θεραπευτήρια, με στόχο τη μείωση του κόστους, και να προσεγγίσει νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα, που έχουν ανάγκη προσιτών και αποτελεσματικών λύσεων υγείας.

Ανάπτυξη σε περιουσία και αποταμιευτικά προϊόντα

Στον τομέα της περιουσίας, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, κυρίως λόγω της ζήτησης για ασφάλιση ακινήτων και της αναβάθμισης υπηρεσιών στην αστική ευθύνη.

Όσον αφορά τις αποταμιεύσεις, η Groupama προχωρά στην αναβάθμιση των Unit Linked προϊόντων, ενισχύοντας τις επενδυτικές επιλογές των ασφαλισμένων και απαντώντας στις ανάγκες μιας πιο απαιτητικής πελατειακής βάσης.

Η στρατηγική της Groupama αποτυπώνει την εμπιστοσύνη του ομίλου στην ελληνική αγορά, ενώ οι στοχευμένες επενδύσεις, η επέκταση του δικτύου και η ανάπτυξη νέων προϊόντων τοποθετούν την εταιρεία δυναμικά στον ασφαλιστικό χάρτη της χώρας.