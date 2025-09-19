Αφού πρώτα χαρτογράφησε την αγορά στην οποία ήρθε, αναδιοργάνωσε τη διοικητική ομάδα της εταιρείας με στελέχη της επιλογής του, και στη συνέχεια αξιοποιώντας αυτά τα δεδομένα και φυσικά την εμπειρία του, έφτιαξε το πλάνο τριετίας, ο Hassène FEKI, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Groupama Ασφαλιστικής, υποδέχτηκε στο roof garden των κεντρικών γραφείων, στενούς συνεργάτες – Μεσίτες & Πράκτορες – του ανεξάρτητου δικτύου, όπως επίσης και δημοσιογράφους, προκειμένου να συστηθεί επίσημα και να μοιραστεί με όλους τους σχέδια του.

Του Νίκου Μωράκη

Η πρώτη εντύπωση; Ότι μέσα στους πρώτους 6 μήνες στο τιμόνι της εταιρείας, δεν έχασε χρόνο και με συνοπτικές διαδικασίες έφερε τη θυγατρική της Groupama Ασφαλιστική στα μέτρα του για την επίτευξη των ξεκάθαρων στόχων του.

Ποιοι είναι αυτοί; Να επαναφέρει την εταιρεία σε μια βιώσιμη κερδοφορία και παράλληλα να αυξήσει τα μερίδια αγοράς της σε όλους τους κλάδους με σκοπό να την εντάξει στην κορυφαία πεντάδα των Ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Πως θα το καταφέρει αυτό; Όπως και ο ίδιος δήλωσε όλες οι επιλογές είναι πάνω στο τραπέζι. Η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης μέσω εξαγορών και φυσικά οργανικά συνεχίζοντας να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της (το νέο Cheetah θα είναι έτοιμο το πρώτο τρίμηνο του 2026) όπως επίσης σε νέα ανταγωνιστικά προϊόντα σε όλους τους κλάδους. Πιο συγκεκριμένα:

Στον κλάδο υγείας (δημιουργώντας ένα βιώσιμο τριγωνικό μοντέλο μεταξύ ασφαλισμένου, ασφαλιστή και ασφαλιστικής με έμφαση στα ομάδικά.)

Στον κλάδο οχημάτων (διευρύνοντας τις παροχές τους και σε παράλληλους κλάδους όπως το leasing οχημάτων)

και φυσικά στον κλάδο πυρός αλλά και στις ευρύτερες καλύψεις προς τις επιχειρήσεις.

Το συμπέρασμα; Ότι η εταιρεία μένει Ελλάδα έχοντας ήδη θέσει σε εφαρμογή το στρατηγικό της πλάνο για να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική και να κερδίσει την εμπιστοσύνη συνεργατών και ασφαλισμένων εκμεταλλευόμενη την όποια ευκαιρία συναντήσει, είτε αυτή αφορά M&A είτε τα κίνητρα που έχει δώσει η πολιτεία σε υγεία και φυσικές καταστροφές.