Η ελληνική ασφαλιστική αγορά βρίσκεται σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης, επιδεικνύοντας ισχυρή δυναμική και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Το 2024, η αγορά σημείωσε αύξηση παραγωγής 8,7%, φθάνοντας τα €5,7 δισ., υπεραποδίδοντας έναντι του ΑΕΠ και στο δεκάμηνο του 2025 η αγορά κινήθηκε ανοδικά στο 5,1% .

(Το αφιέρωμα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “am”, Τεύχος Γενάρης 2026)

Παρά τη θετική αυτή πορεία, η ασφαλιστική διείσδυση στην Ελλάδα παραμένει χαμηλή, στο 2,4%, γεγονός που υπογραμμίζει ένα σημαντικό «κενό προστασίας» και μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω επέκτασης σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που κυμαίνεται στο 7,8%. Η ραγδαία ψηφιοποίηση, η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης και η ανάγκη προσαρμογής στην κλιματική και δημογραφική πραγματικότητα, είναι πεδία στα οποία οι ασφαλιστικές κατευθύνουν πόρους και δυνάμεις.

Η τεχνολογία δεν αποτελεί πλέον απλό υποστηρικτικό παράγοντα, αλλά βασικό πυλώνα για την προσφορά εξατομικευμένων και ευέλικτων λύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Το όραμα του κλάδου μετατοπίζεται από το παραδοσιακό μοντέλο της αποζημίωσης σε ένα μοντέλο πρόληψης και στρατηγικής συνεργασίας, με έμφαση στη διαφάνεια και την απλοποίηση των διαδικασιών. Η αγορά εξελίσσεται προς ένα πιο τεχνολογικά ώριμο και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον, όπου η ασφάλιση λειτουργεί ως εργαλείο ενδυνάμωσης και κοινωνικής σταθερότητας. Το παραδοσιακό μοτίβο του ασφαλιστή αλλάζει συνεχώς τα τελευταία χρόνια, με τον άνθρωπο να παραμένει στο επίκεντρο, αλλά και πολλές διαδικασίες να αυτοματοποιούνται.

Σε επίπεδο νομοθετικού πλαισίου έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια βήματα που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως προς την ανάπτυξη της αγοράς και την παροχή κινήτρων στους πολίτες για να ασφαλιστούν μέσα από φοροελαφρύνσεις όπως με την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ, αλλά και την υποχρεωτικότητα για την ασφάλιση των επιχειρήσεων. Ωστόσο φαίνεται πως υπάρχει μεγάλη απόσταση να διανυθεί σε επίπεδο “πρωτοβουλιών” για να μπορέσουν οι πολίτες να στραφούν στην ασφάλιση.

Υψηλόβαθμα στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών αναλύουν τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη πενταετία, εστιάζοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πελατοκεντρική προσέγγιση.

General Manager της COFACE στην Ελλάδα, Μαρία Παπαζαρκάδα

Η ελληνική αγορά έχει επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης. To 2024 η παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 8,7% και διαμορφώθηκε σε €5,68 δισ., με αύξηση τόσο στις Ζημιές όσο και στη Ζωή.

Στο 9μηνο 2025 καταγράφεται περαιτέρω άνοδος παραγωγής (περίπου €4,418 δισ., +5,3%), ένδειξη συνέχισης της ανοδικής τάσης. Παρά την ανάπτυξη, η ασφαλιστική διείσδυση παραμένει χαμηλή (~2,5%), άρα υπάρχει δομικός «χώρος» για περαιτέρω επέκταση μέσω νέων αναγκών/καλύψεων και καλύτερης πρόσβασης του καταναλωτή.

Τα επόμενα πέντε χρόνια η ελληνική ασφαλιστική αγορά θα κινηθεί σε τροχιά περαιτέρω ωρίμανσης και ανάπτυξης, με βασικούς καταλύτες την αυξανόμενη έκθεση σε κλιματικούς κινδύνους, τη σταδιακή ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης, καθώς και τη μετάβαση σε πιο ψηφιακά και απλά μοντέλα εξυπηρέτησης. Παράλληλα, οι απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης και τεχνολογικής ανθεκτικότητας θα ενταθούν, ευνοώντας τους οργανισμούς με ισχυρή διακυβέρνηση, δεδομένα και πειθαρχία στην τιμολόγηση και στη διαχείριση ζημιών.

Το στρατηγικό πλαίσιο της Coface αποτυπώνεται στο σχέδιο “Power the Core” (2024–2027), με φιλοδοξία να αναπτύξει ένα παγκόσμιο οικοσύστημα αναφοράς για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.

Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου, Managing Director, HDI Global SE, Hellas

Είναι αλήθεια ότι είναι τολμηρό να προβλέψει κάποιος την πορεία της αγοράς μας τα επόμενα πέντε χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τους πολλούς απρόβλεπτους παράγοντες που μπορούν να μας επηρεάσουν. Οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη, όπως αποδείχθηκε από πρόσφατα γεγονότα όπως η πανδημία ή ένας πόλεμος στην περιοχή, που άλλαξαν τον σχεδιασμό μας και ανέτρεψαν όλα τα δεδομένα. Παρόλα αυτά, οφείλουμε να δημιουργούμε επιχειρηματικά μοντέλα και σχεδιασμούς και να είμαστε ευέλικτοι αρκετά, ώστε να προσαρμοζόμαστε άμεσα και να υλοποιούμε την στρατηγική μας.

Σίγουρα όμως υπάρχουν κάποιες σταθερές γύρω από τις οποίες όλοι κινούμαστε. Προσπαθώντας να αποτυπώσω σύντομα τις εξελίξεις των επομένων ετών, θεωρώ ότι η μεγάλη αλλαγή θα είναι η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην καθημερινότητα των Εταιρειών μας. Όχι γιατί θα αντικαταστήσει το ανθρώπινο στοιχείο, όπως φοβούνται αρκετοί, αλλά γιατί θα αυτοματοποιήσει τις επαναλαμβανόμενες εργασίες, θα αλλάξει τον τρόπο που κάνουμε Underwriting και αναλύουμε τους κινδύνους, και θα αξιοποιήσει τα “πολλά” δεδομένα που γεννιούνται καθημερινά, βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη και του συνεργάτη μας.

H ασφαλιστική αγορά και ειδικά ο κλάδος των Γενικών Ασφαλίσεων με τις οποίες ασχολούμαστε, αναμένεται να έχει αρκετές και ενδιαφέρουσες αλλαγές και εξελίξεις στην προσεχή 5ετία. Οι πρόσφατες θεσμικές αλλαγές και τα κίνητρα που δόθηκαν για την ανάπτυξη των ασφαλίσεων κατά φυσικών καταστροφών δημιουργούν ώθηση στην παραγωγή και παράλληλα οι ζημιές από φυσικές καταστροφές αναμένονται εντονότερες.

Νίκος Ζάχος, Γενικός Διευθυντής, NP Ασφαλιστική (Ασφαλιστικό Marketing, “am” Γενάρης 2026)

Εκτός των φυσικών καταστροφών που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εξέλιξη της αγοράς μας, κατά την εκτίμησή μας σημαντικοί παράμετροι θα είναι επίσης η οικονομική ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο επιχειρήσεων και νοικοκυριών, οι ζημιές στην αστική ευθύνη οχημάτων και η περαιτέρω συρρίκνωση του κλάδου.

Χρήστος Αχής, Εκτελεστικός Σύμβουλος Διοίκησης ΟΡΙΖΩΝ 1964 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Η ασφαλιστική αγορά των επόμενων ετών θα επηρεαστεί καθοριστικά από την επιτάχυνση των επενδύσεων σε υποδομές, την ενεργειακή μετάβαση, την πράσινη ανάπτυξη και τη ραγδαία ψηφιοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Οι επιχειρήσεις θα χρειαστούν συνεργάτες που κατανοούν σε βάθος τη σύνθετη φύση των κινδύνων που αναλαμβάνουν και μπορούν να προσφέρουν ευέλικτες, αξιόπιστες και στρατηγικά σχεδιασμένες λύσεις διαχείρισης κινδύνου.

Η ΟΡΙΖΩΝ 1964 Ασφαλιστική εκτιμά ότι η επόμενη πενταετία θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη εξειδίκευση, ταχύτερη ανταπόκριση και στενότερη συνεργασία μεταξύ ασφαλιστικών φορέων και επιχειρήσεων. Η ασφάλιση δεν θα αποτελεί πλέον απλή απαίτηση ή διαδικασία συμμόρφωσης, αλλά εργαλείο επιχειρηματικής συνέχειας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Παύλος Κασκαρέλης, Διευθύνων Σύμβουλος Υδρόγειος Ασφαλιστική

Κάθε χρονιά – και πολύ περισσότερο κάθε πενταετία- που περνά είναι μετασχηματιστική για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Οι προκλήσεις και τα ρίσκα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Το δημογραφικό ζήτημα, αλλά και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής δημιουργούν νέες συνθήκες και ανάγκες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ασφαλιστικός κλάδος έχει την ευκαιρία και το καθήκον να εκπληρώσει την αποστολή του.

Επιχειρώντας μια σκιαγράφηση της Ελλάδας του 2030, εκτιμώ ότι η αξία της ασφάλισης θα συνεχίζει να αναδεικνύεται, συρρικνώνοντας το μεγάλο ασφαλιστικό κενό που υπάρχει. Κρίσιμη παραμένει στο ζήτημα αυτό η συνεργασία και ο ανοιχτός διάλογος με την Πολιτεία, ώστε να προκύπτουν λύσεις που θα ενισχύουν την ασφαλιστική κάλυψη στη χώρα μας. Βαδίζοντας προς το 2030, βασική προτεραιότητα της Υδρογείου Ασφαλιστικής είναι η στρατηγική ανάπτυξη, κάτι που συνάδει και με τον στόχο του Ομίλου Reale, ο οποίος αναγνωρίζει τις δυνατότητες της ελληνικής αγοράς και επιθυμεί την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας του στη χώρα μας. Διατηρώντας την υψηλή θέση μας στον κλάδο οχημάτων, εστιάζουμε και εκτός αυτού -όπως στους κλάδους υγείας, περιουσίας και αστικών ευθυνών, που έχουν σημαντικές προοπτικές. Επιπλέον, καθώς η ασφαλιστική συνείδηση ενισχύεται, ανοίγοντας νέα πεδία, θα επεκτείνουμε το δίκτυο των 2.000 συνεργατών μας σε περιοχές με προοπτικές μεγαλύτερης διείσδυσης. Οι κινήσεις αυτές δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς την τόνωση της εξωστρέφειάς μας, τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό, την προσαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών με στόχο την αυξημένη αποτελεσματικότητα, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή εμπειρία για συνεργάτες και πελάτες της εταιρείας μας.

Σωτήρης Γουγούσης Chief Sales Officer, Generali Hellas

Καθώς πλησιάζουμε το 2026, η ασφαλιστική αγορά εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο, το οποίο διαμορφώνεται από δύο διαφορετικές δυνάμεις: την επιτάχυνση των κινδύνων και την επιτάχυνση των δυνατοτήτων. Η κλιματική μεταβλητότητα, οι πιέσεις στην υγεία, οι κυβερνοαπειλές, η ευθραυστότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και οι δημογραφικές μεταβολές δεν αποτελούν «καινούρια» θέματα· ωστόσο, η συχνότητα και η έντασή τους αναδιαμορφώνουν πλέον τις προσδοκίες των πελατών και τις αποφάσεις κατανομής κεφαλαίων σε ολόκληρο τον κλάδο.

Την ίδια στιγμή, τα δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά οικοσυστήματα δίνουν στους ασφαλιστές τη δυνατότητα να λειτουργούν ταχύτερα, πιο εξατομικευμένα και με έμφαση στην πρόληψη. Η ευκαιρία είναι σαφής: να περάσουμε από τον ρόλο του απλού αποζημιωτή σε αυτόν του στρατηγικού εταίρου ανθεκτικότητας.

Χρήστος Γεωργίου, CIO Allianz Ελλάδος

Η ασφαλιστική αγορά βρίσκεται μπροστά σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η επόμενη πενταετία θα διαμορφωθεί από τη ραγδαία ψηφιοποίηση, την αυξανόμενη ανάγκη για απλότητα, την προσαρμογή στην κλιματική και δημογραφική πραγματικότητα και την απαίτηση των πολιτών για πιο προσιτές, ευέλικτες και εξατομικευμένες λύσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, η τεχνολογία και η καινοτομία δεν αποτελούν πλέον υποστηρικτικούς παράγοντες, αλλά βασικούς πυλώνες διαμόρφωσης της εμπειρίας πελάτη και της ανταγωνιστικότητας.

Στην Allianz, θεωρούμε ότι η επόμενη μέρα της αγοράς θα χαρακτηρίζεται από ριζική απλοποίηση των διαδικασιών, όπου ο πελάτης θα απολαμβάνει ταχύτητα, διαφάνεια και αμεσότητα σε κάθε σημείο επαφής. Επενδύουμε συστηματικά σε ψηφιακές πλατφόρμες, σε αυτοματισμούς και σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που βελτιώνουν την ανάληψη κινδύνου, επιταχύνουν τον κύκλο αποζημίωσης και προσφέρουν προσωποποιημένες προτάσεις, πάντα με υπεύθυνη χρήση δεδομένων. Παράλληλα, ανασχεδιάζουμε τα ταξίδια πελάτη ώστε να γίνουν πιο φιλικά, ενιαία και πλήρως προσβάσιμα, ανεξάρτητα από το κανάλι εξυπηρέτησης που επιλέγει.

Νίκη Τρομπούκη, Διευθύντρια Τομέα Στρατηγικής και Διακυβέρνησης στην ERGO

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά διανύει μια κρίσιμη περίοδο λόγω σημαντικών δημογραφικών, τεχνολογικών και κοινωνικοοικονομικών αλλαγών. Η προσαρμογή σε αυτές τις εξελίξεις, αποτελεί θεμέλιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η εκτίμησή μας για την πορεία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς είναι θετική, με αναμενόμενη αύξηση ασφαλίστρων περί το 5% ετησίως, κυρίως στα non-life προϊόντα. Οι ασφαλίσεις περιουσίας εμφανίζουν τη μεγαλύτερη δυναμική λόγω αυξημένου κινδύνου και νέων απαιτήσεων, ενώ το ενδιαφέρον για ασφαλίσεις υγείας παραμένει υψηλό. Παράλληλα, η αγορά κινείται προς πιο ευέλικτα και οικονομικά προϊόντα για κάθε ηλικιακή ομάδα. Η ενίσχυση της διαφάνειας και οι ρυθμίσεις για τον περιορισμό αυξήσεων στα νοσήλια θα καθορίσουν τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.



Σε αυτό το πλαίσιο καθίσταται σαφές ότι η μελλοντική πορεία του ασφαλιστικού κλάδου συνδέεται άμεσα με την ανάδειξη και ενίσχυση του θεσμικού ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης ως συμπληρωματικού πυλώνα οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας, με καθοριστικό ρόλο στη συστηματική αντιμετώπιση του κενού προστασίας, ιδίως σε ό,τι αφορά τους κινδύνους που απορρέουν από τις φυσικές καταστροφές.

Απόστολος Αϊλαμάκης, Chief Strategy & Transformation Officer της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η ασφαλιστική αγορά της επόμενης πενταετίας αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω από τρεις καθοριστικούς παράγοντες: την αυξανόμενη ανάγκη των πολιτών για ουσιαστική προστασία, την επιτάχυνση της τεχνολογικής εξέλιξης και την ολοένα μεγαλύτερη απαίτηση για υπεύθυνες και διαφανείς πρακτικές.

Επιπλέον, θα επηρεαστεί έντονα από τη δημογραφική γήρανση και την αυξανόμενη ανάγκη για συμπληρωματικές ιδιωτικές καλύψεις, κάτι που θα ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην υγεία και στη συνταξιοδοτική προστασία. Η κλιματική αλλαγή και η συχνότερη εμφάνιση φυσικών φαινομένων θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων, οδηγώντας σε πιο σύνθετες αξιολογήσεις κινδύνου και σε αυξημένη ζήτηση για ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας.

Κυριακάκης Λευτέρης, Strategy Leader, Interamerican

Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με πρωτοφανείς ρυθμούς. Η ταχεία τεχνολογική εξέλιξη, η κλιματική κρίση, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και οι δημογραφικές μεταβολές επηρεάζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων και επαναπροσδιορίζουν τις ανάγκες τους από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες. Στην καρδιά αυτής της πραγματικότητας, η ασφάλεια παύει να είναι μόνο προϊόν. Μετατρέπεται σε εμπειρία, εξατομικευμένη, αξιόπιστη και άμεσα συνδεδεμένη με τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων.

Στον Όμιλο Interamerican, η στρατηγική μας κοιτά μπροστά. Η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά καθοριστικό εργαλείο για τη δημιουργία αξίας: ενισχύει την εμπειρία των πελατών, υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων και βελτιώνει την αποδοτικότητα των λειτουργιών μας. Η Τεχνητή Νοημοσύνη ανοίγει νέους δρόμους στην ασφάλιση, επιτρέποντας ακριβέστερη και πιο δίκαιη τιμολόγηση, αυτοματοποιώντας διαδικασίες και δίνοντας στους ανθρώπους μας τη δυνατότητα να εστιάσουν εκεί που η τεχνολογία δεν μπορεί – στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, στις ανθρώπινες σχέσεις και στη φροντίδα των πελατών όταν πραγματικά τη χρειάζονται.

Γρηγόρης Σταματόπουλος, Atradius Greece, Deputy Managing Director

Η ασφάλιση πιστώσεων βρίσκεται σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις παγκοσμίως αντιμετωπίζουν αυξανόμενη αβεβαιότητα και ανάγκη προστασίας από τον κίνδυνο μη πληρωμής, γεγονός που ενισχύει τη ζήτηση για εξειδικευμένες λύσεις. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η αγορά θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό, υποστηριζόμενη από την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και την τεχνολογική εξέλιξη.

Ψηφιακός μετασχηματισμός : Αξιοποίηση τεχνολογιών όπως Τεχνητή Νοημοσύνη και Machine Learning για ακριβείς αξιολογήσεις κινδύνου και αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

: Αξιοποίηση τεχνολογιών όπως Τεχνητή Νοημοσύνη και Machine Learning για ακριβείς αξιολογήσεις κινδύνου και αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές : Περιοχές όπως η Ασία–Ειρηνικός θα αποτελέσουν κέντρα ανάπτυξης, με αυξημένη ζήτηση από ΜΜΕ και εξαγωγικές επιχειρήσεις.

: Περιοχές όπως η Ασία–Ειρηνικός θα αποτελέσουν κέντρα ανάπτυξης, με αυξημένη ζήτηση από ΜΜΕ και εξαγωγικές επιχειρήσεις. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας: Επενδύσεις σε λύσεις που προσφέρουν ευελιξία και ταχύτητα, μειώνοντας τον χρόνο απόφασης και βελτιώνοντας την εμπειρία πελάτη.

Κωνσταντίνα Σταματοπούλου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Interasco

H ασφαλιστική αγορά την επόμενη πενταετία θα κινηθεί σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων, με βασικούς μοχλούς την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, την εντατικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου και τη μεταβολή του προφίλ των ασφαλιστικών κινδύνων. Οι πελάτες θα απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια, ταχύτερη εξυπηρέτηση και πιο εξατομικευμένες λύσεις, ενώ παράλληλα η κλιματική αλλαγή και οι νέοι τεχνολογικοί κίνδυνοι θα επηρεάζουν άμεσα τη δομή και την τιμολόγηση των προϊόντων.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ικανότητα των ασφαλιστικών οργανισμών να προσαρμόζονται με ταχύτητα, συνέπεια και τεχνική επάρκεια θα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας και ανταγωνιστικότητας.

Αθανάσιος Φροντιστής, Διευθυντής Επενδύσεων – INTERLIFE

Η Ασφαλιστική Αγορά, τόσο σε διεθνές, όσο και σε εθνικό επίπεδο, βρίσκεται σε μια ιστορική φάση μετάβασης. Οι αναδυόμενες προκλήσεις όπως, οι εξελίξεις στην τεχνολογία (Insurtech), η κλιματική κρίση, οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, το νέο ρυθμιστικό & θεσμικό πλαίσιο, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις, αναμένεται να διαμορφώσουν την Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά την επόμενη πενταετία και να οδηγήσουν σε ένα νέο μοντέλο στρατηγικής διαχείρισης.

Αρχικά, οι Επενδύσεις σε τεχνολογία, ιδίως σε τεχνητή νοημοσύνη (GenAI), Big Data και ψηφιακά συστήματα μπορεί να μειώσουν το λειτουργικό κόστος, να βελτιώσουν την ακρίβεια της τιμολόγησης και να κάνουν την ασφαλιστική προστασία πιο προσιτή και πιο εξατομικευμένη. Αυτή η τεχνολογική αναβάθμιση αντανακλάται και στην ελληνική αγορά, όπου οι εταιρείες επενδύουν σε νέες ψηφιακές υποδομές, συστήματα κυβερνοασφάλειας (cybersecurity) και αυτοματοποίηση διαδικασιών underwriting και αποζημιώσεων.

Η επόμενη πενταετία αναμένεται να είναι μια περίοδος μετάβασης για την ασφαλιστική αγορά. Η αξιοποίηση των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης, η κλιματική αλλαγή, η γήρανση του πληθυσμού καθώς και η οικονομική ανασφάλεια των νοικοκυριών λόγω της ακρίβειας και των χαμηλών εισοδημάτων, θα εντείνουν την ανάγκη για ουσιαστικές ασφαλιστικής λύσεις. Οι πελάτες θα απαιτούν πιο απλές, διαφανείς καλύψεις και ενδεχομένων και πιο προσωποποιημένες ανάλογα τις ανάγκες τους.

Η ραγδαία πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης έχει αλλάξει και θα συνεχίζει να αλλάζει ριζικά τον τρόπο τιμολόγησης, ανάληψης κινδύνων και διαχείρισης αποζημιώσεων. Θα δούμε νέα προϊόντα σε υγεία, συνταξιοδοτικό και cyber, και ισχυρές συνεργασίες με τράπεζες και διαμεσολαβητές.

