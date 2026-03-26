Την οριστική λύση και τη δικαίωση των ασφαλισμένων ζητούν οι ασφαλισμένοι της Ασπίς, σχεδόν 17 χρόνια μετά από το κλείσιμο της εταιρείας που είχε 1 εκατομμύριο ασφαλισμένους.

της Βίκυς Γερασίμου

Το ποσό που απομένει για να αποζημιωθούν οι πρώην ασφαλισμένοι είναι 135 εκατ. ευρώ και αυτό που αιτείται ο Σύλλογος Ζημιωθέντων, με επικεφαλής τον Ν. Κεχαγιάογλου, είναι η δανειοδότηση του Εγγυητικού Κεφαλαίου για την πλήρη και άμεση ικανοποίηση των απαιτήσεων προκειμένου η διαδικασία των τελικών αποζημιώσεων να μην είναι και άλλο μακροχρόνια.

Στο παρελθόν οι εκπρόσωποι της διαμεσολάβησης έχουν επίσης τοποθετηθεί για το ζήτημα, κάνοντας λόγο για ομηρία των δικαιούχων επί σειρά ετών και επισημαίνοντας ότι πρέπει το κράτος να κλείσει την “πληγή” της Ασπίς, έχοντας πλέον μόνιμο μηχανισμό αποζημίωσης που προβλέπεται στον νόμο 5193/2025.