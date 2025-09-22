“To 2009 όταν η άδεια της Ασπίς Πρόνοια ανεκλήθη υπήρχαν σε ισχύ 1.000.000 συμβόλαια τα οποία δεν αφορούσαν αριθμούς αλλά ζωντανούς πολίτες με συγκεκριμένες ανάγκες και προβλήματα για τα οποία η πολιτεία συστηματικά αδιαφόρησε. Σήμερα τουλάχιστον 100.000 οικογένειες έχουν σοβαρότατα προβλήματα τα οποία η κυβέρνηση και η ασφαλιστική αγορά αδυνατούν να προσεγγίσουν ορθολογικά αγνοώντας το ίδιο τους το συμφέρον. Διότι η οριστική λύση μόνο κερδισμένους θα αφήσει πίσω της”. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Ζημιωθέντων με 16 χρόνια να συμπληρώνονται από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας.
“Σήμερα εν έτει 2025 ήρθε η ώρα της Νοητής Εκκαθάρισης, ιδέα στην οποία στηρίχθηκε η Νοητή Κεφαλαιοποίηση των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ. Είναι αδιανόητο και απαράδεκτο να κωλυσιεργείται κι άλλο η απόδοση των αποζημιώσεων στους δικαιούχους την στιγμή που τα ποσά είναι κατά 99% οριοθετημένα όπως και το οικονομικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης. Αν περιμένουμε να πουληθεί και το τελευταίο στυλό της Ασπίς σίγουρα θα προσεγγίσουμε τα μέσα του αιώνα μας. Αυτό είναι το ζητούμενο; Πόση τιμή περικλείει αυτό για μια ευνομούμενη πολιτεία σαν την δικιά μας; Δεκάδες χιλιάδες φωνές έντιμων οικογενειαρχών Ελλήνων πολιτών φωνάζουν για άμεση επίλυση του προβλήματος. Θα εισακουστούν επιτέλους;”
Τα ερωτήματα που θέτει ο Σύλλογος είναι τα εξής:
- Σε ποια πολιτισμένη χώρα του προηγμένου κόσμου στον οποίο περηφανευόμαστε ότι ανήκουμε:
- Θα κρατούσαν όμηρους τους πρώην ασφαλισμένους της δεύτερης μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας ζωής επί 16 συνεχή χρόνια;
- Θα τους έδιναν /πετούσαν ένα μικρό ξεροκόμματο κάθε 2 ή 3 χρόνια και θα περίμεναν να ακούσουν και ευχαριστώ;
- Θα υπήρχαν 2 κατηγορίες ασφαλισμένων με τα ίδια ακριβώς συμβόλαια εκ των οποίων οι μεν θα ήταν εντός πινάκων δικαιούχων και οι δε εκτός;
- Θα άφηναν στο έλεος του Θεού όσους έπαιρναν συντάξεις αναπηρίας, είχαν προβλήματα υγείας ή συμβόλαια με μελλοντικές χρηματικές εγγυήσεις με τις οποίες θα σπούδαζαν τα παιδιά τους ή θα συμπλήρωναν την σύνταξή τους;
- Δεν θα εφάρμοζαν ήδη υφιστάμενο νόμο από το 2010 ο οποίος προβλέπει ξεκάθαρα δανειοδότηση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής για την οριστική λύση του προβλήματος;
