“To 2009 όταν η άδεια της Ασπίς Πρόνοια ανεκλήθη υπήρχαν σε ισχύ 1.000.000 συμβόλαια τα οποία δεν αφορούσαν αριθμούς αλλά ζωντανούς πολίτες με συγκεκριμένες ανάγκες και προβλήματα για τα οποία η πολιτεία συστηματικά αδιαφόρησε. Σήμερα τουλάχιστον 100.000 οικογένειες έχουν σοβαρότατα προβλήματα τα οποία η κυβέρνηση και η ασφαλιστική αγορά αδυνατούν να προσεγγίσουν ορθολογικά αγνοώντας το ίδιο τους το συμφέρον. Διότι η οριστική λύση μόνο κερδισμένους θα αφήσει πίσω της”. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Ζημιωθέντων με 16 χρόνια να συμπληρώνονται από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας.



“Σήμερα εν έτει 2025 ήρθε η ώρα της Νοητής Εκκαθάρισης, ιδέα στην οποία στηρίχθηκε η Νοητή Κεφαλαιοποίηση των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ. Είναι αδιανόητο και απαράδεκτο να κωλυσιεργείται κι άλλο η απόδοση των αποζημιώσεων στους δικαιούχους την στιγμή που τα ποσά είναι κατά 99% οριοθετημένα όπως και το οικονομικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης. Αν περιμένουμε να πουληθεί και το τελευταίο στυλό της Ασπίς σίγουρα θα προσεγγίσουμε τα μέσα του αιώνα μας. Αυτό είναι το ζητούμενο; Πόση τιμή περικλείει αυτό για μια ευνομούμενη πολιτεία σαν την δικιά μας; Δεκάδες χιλιάδες φωνές έντιμων οικογενειαρχών Ελλήνων πολιτών φωνάζουν για άμεση επίλυση του προβλήματος. Θα εισακουστούν επιτέλους;”

Τα ερωτήματα που θέτει ο Σύλλογος είναι τα εξής: