Η Daedalus υιοθετεί διαδικασίες fintech, αναβαθμίζει τις υπηρεσίες προς τους συνεργάτες – ασφαλισμένους της, διευρύνει το δίκτυό της και αναπτύσσει νέα ασφαλιστικά προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό μέσα στο 2019 έχει προχωρήσει σε σειρά ενεργειών που την καθιστούν κορυφαία σε επίπεδο ανταγωνισμού.

Τα 6 βήματα προς την ψηφιακή εποχή:

1. Πρωτότυπη Υπηρεσία Τηλεματικής με ολόγραμμα: Εξαγορά σημαντικού ποσοστού μετοχών σε Startup Εταιρεία με εξειδίκευση σε υπηρεσίες Τηλεγραμματείας καθώς και σε πλατφόρμα για αγορές ή ακόμα και πώλησης μεριδίων σε κρυπτονομίσματα. Οι κάτοχοι αυτής της Υπηρεσίας θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν πληρωμές και αναλήψεις χωρίς χρεώσεις. Σε συνεργασία με την Startup αλλά και με πάροχο κινητής τηλεφωνίας θα παρουσιααστεί στο πρώτο τετράμηνο το 2020 μία πρωτότυπη υπηρεσία Τηλεγραμματείας, η οποία θα εξυπηρετεί τόσο τα γραφεία που δεν μπορούν να έχουν εξοπλισμό γραφείου λόγω κόστους καθώς και γραφεία με αρκετά μεγάλα χαρτοφυλάκια που θα μπορούν να αντικαταστήσουν επιπλέον προσωπικό που θα χρειάζονταν. Η εταιρία αυτή θα προσφέρει και άλλες υπηρεσίες και θα έχει και τη μορφή ολογράμματος.

2. Συνεργασία με Fintech Εταιρεία Ηλεκτρονικής Τράπεζας με έδρα το Λονδίνο και παρουσία στη Σόφια και το Ταλίν της Εσθονίας, αλλά και με το κύριο κομμάτι του ανθρωπίνου δυναμικού για ανάπτυξη και διοίκηση να βρίσκεται στην Ελλάδα . Μέσα από το Site της «WISE DAEDALUS» θα μπορούν να ανοίξουν το δικό τους ακατάσχετο Τραπεζικό Λογαριασμό!!! Η Ηλεκτρονική Τράπεζα έχει θεματοφύλακα την Βarclays Bank της Αγγλίας και σε αυτή την τράπεζα θα ανήκει ο λογαριασμός. Τα προνόμια και τα οφέλη θα έχουν αποδέκτη ταυτόχρονα και τον πελάτη, αλλά και τον Συνεργάτη μιας και σε κάθε συναλλαγή που θα πραγματοποιείται από τις αγορές τον πελάτη μέσω της Ηλεκτρονικής Τράπεζας, θα επιστρέφει στον λογαριασμό του ένα ποσό σε μορφή ευρώ, δολάριο ή Bitcoin. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι για κάθε συναλλαγή του πελάτη, ο συνεργάτης θα λαμβάνει επιστροφή μία προμήθεια 1% περίπου ανά συναλλαγή. Κάθε 15 του επόμενου μήνα από τον μήνα συναλλαγών, ο συνεργάτης της DEADALUS θα λαμβάνει την προμήθεια πάλι σε μορφή ευρώ, δολάριο ή Bitcoin.

3. Στις 15/12/19 θα είναι διαθέσιμο Online το πρώτο Site για κατοικίδια http://daedaluslife.gr/petinsurance/ το οποίο θα έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προγράμματα για την Ασφάλιση Κατοικίδιου και γενικά όλα τα προϊόντα γύρω από τους «Αγαπημένους μας Φίλους» . Το Site θα παρέχει το πιο εξειδικευμένο E-shop για το είδος του και η αγορά των προϊόντων θα ολοκληρώνεται με όλους τους τρόπους πληρωμών , Paypal, πιστωτική κάρτα, τραπεζική κατάθεση κλπ. Όλη αυτή η ενέργεια θα πραγματοποιηθεί με τη σύμπραξη μιας Startup εταιρείας .

4. Η εταιρεία έχει αποκτήσει νέο διαδραστικό Site www.daedaluslife.gr το οποίο παρέχει πολλές πληροφορίες για τα προϊόντα της Ασφαλιστικής Αγοράς, καθώς πολύ σύντομα θα υπάρχει μία πλούσια βιβλιοθήκη με απαραίτητα έγγραφα για όλους τους Κλάδους Ασφάλισης.

Η δυναμική ανάπτυξη όλων των εργασιών της «WISE DAEDALUS» στηρίζεται στην ουσιαστική συμμετοχή όλων των Συνεργατών της, καθώς και την προσήλωση και επαγγελματισμό όλων των Στελεχών και του Διοικητικού Προσωπικού της.

5. Αποκλειστικό προϊόν Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής και Υγείας: Λειτουργεί και σαν ατομικό Νοσοκομειακό Πρόγραμμα με 100% κάλυψη και έχει ένα από τα υψηλότερα κεφάλαια ασφάλισης Θανάτου σε συμβόλαια της κατηγορίας του. Πολύ σύντομα θα προστεθεί και η κάλυψη Οδοντιατρικών Εξόδων σε ελεύθερο δίκτυο ιατρών , προσκομίζοντας απλά και μόνο μία γνωμάτευση και μία απόδειξη. Στο ίδιο συμβόλαιο θα προστεθεί και η Οφθαλμολογική Κάλυψη, όμως σε συγκεκριμένο δίκτυο Ιατρών προσκομίζοντας μόνο την απόδειξη.

6. Σε συνεργασία με Startup υλοποιείται πλατφόρμα, τύπου Skroutz, η οποία θα αφορά ενοικίαση οχημάτων είτε σε Νομικό Πρόσωπο, είτε σε Φυσικό, με την minimum προκαταβολή και χωρίς επιπλέον εγγυήσεις, για διάρκεια ενοικίασης από 2 ημέρες ως και 36 μήνες.

« We are Small but we think BIG!!!»…