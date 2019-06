H Σ. Ζερβουδάκη και ο Κ. Χατζηστεφάνου στο MDRT Annual Meeting στο Maiami

H Επιτροπή Επικοινωνίας Μελών MDRT Ελλάδος 2018-2019 περήφανα ενημερώνει για την συμμετοχή των Ελλήνων Ομιλητών στο Ετήσιο Συνέδριο του MDRT που θα διεξαχθεί στο Miami της Florida στην Αμερική 9-12 Ιουνίου 2019.

Είναι τιμή και χαρά μας να συμμετάσχουν Έλληνες Ασφαλιστές ως ομιλητές σε ένα Παγκόσμιο Συνέδριο και μάλιστα μπροστά σε τόσους συναδέλφους. Πέρυσι το Συνέδριο είχε περίπου 13.500 συμμετοχές από όλο τον κόσμο.

Κάτι ανάλογο αναμένεται και εφέτος. Ανάμεσα σε αυτούς επιλέχθηκαν 2 Ασφαλιστές μας αφού οι προτάσεις τους έγιναν αποδεκτές την Επιτροπή του MDRT που εδρεύει στο Chicago. Ο λόγος για την Σοφία Ζερβουδάκη και τον Κυριάκο Χατζηστεφάνου.

Η Σοφία θα μιλήσει στο Connexion Zone την Δευτέρα 10 Ιουνίου στις 16:00 με θέμα: “How to build a winning attitude: If not You, then Who?” Όλα ξεκινούν από το μυαλό μας & τον τρόπο που επιλέγουμε να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα γύρω μας. Έχοντας παρακολουθήσει 10 συνέδρια, η Σοφία Ζερβουδάκη θα μιλήσει για το πιο ουσιώδες πράγμα που της έχει εμφυσήσει το MDRT: οι δεξιότητες & οι τεχνικές, έρχονται συμπληρωματικές στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε εμείς την πραγματικότητά μας, στην πίστη μας ότι -ανεξάρτητα από οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας- αν εμείς επιλέγουμε να προχωράμε έστω και μισό βήμα μπροστά, τότε καμία προσωρινή αποτυχία δεν μπορεί να μας κρατήσει πίσω, κανένα εμπόδιο δεν είναι ουσιαστικά ανυπέρβλητο. Γιατί εν τέλει, αν εμείς δεν πιστεύουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι οδηγοί για τους πελάτες μας, τότε για ποιον λόγο εκείνοι να αποφασίσουν να μας εμπιστευθούν; Αξίζει να σημειωθεί πως η Σοφία έχει μιλήσει και άλλες φορές σε Συνέδρια του MDRT κάνοντας μας περήφανους.

O Κυριάκος θα μιλήσει στην Κεντρική Εξέδρα (Main Platform) την Τρίτη 11 Ιουνίου στις 11:15 με θέμα: “Philotimo” Υπάρχει μια μαγική λέξη που είναι το μυστικό και ταυτόχρονα η δύναμη του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να μεταφραστεί ούτε εμφανίζεται στα διεθνή λεξικά και αυτό πρότεινε και αποδέχτηκε το MDRT να αποτελέσει την ομιλία του Κυριάκου Χατζηστεφάνου Country Chair Greece 2016-2018 στο ετήσιο Συνέδριο του MDRT στο Μαϊάμι στην κεντρική σκηνή του συνεδρίου μπροστά σε 13.500 Ασφαλιστικούς Συμβούλους από όλο τον Κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι πρώτη φορά στην ιστορία του MDRT όπου εμφανίζεται ως ομιλητής ένας Έλληνας στην κεντρική σκηνή(Main Platform), γεγονός που κάνει Έλληνες και Κύπριους περήφανους τόσο για την παρουσία όσο και για το ιδιαίτερο θέμα που επέλεξε να μιλήσει. Η ομιλία θα έχει ως στόχο να εξηγήσει πως αυτή η «μαγική λέξη» λειτουργεί με τέτοιο τρόπο στους Έλληνες από την ημέρα που γεννιόμαστε, που είναι μία από τις βασικές αιτίες που συμβάλει στην εικόνα του Ολοκληρωμένου Ατόμου. Ο Κυριάκος ήταν άλλη μία φορά ομιλητής στο Connexion Zone στο Los Angeles to 2018.



Στην Ιστορία του MDRT ομιλητές υπήρξαν επίσης στο Connexion Zone η Ελένη Γρυπάρη και ο Δημοσθένης Συκοβάρης όπου θυμίζουμε πως διετέλεσαν και Πρόεδροι Ευρώπης και Περιφερειών .