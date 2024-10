Το Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης – #AiForum24 στηρίζει σαν χορηγός η We Insurance στο πλαίσιο των δράσεων της εταιρείας που αφορούν στη συμβολή της στην ανάπτυξη της καινοτομίας και την εξέλιξη σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων.

Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο AICatalyst συγκεντρώνει κορυφαίους ομιλητές από τον κόσμο των επιχειρήσεων, της επιστήμης, της κυβέρνησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας, για να παρουσισάσουν και να συζητήσουν πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον των επιχειρήσεων και να συμβάλλει στον μετασχηματισμό της κοινωνίας μας.

Η πρόσβαση στο συνέδριο είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλες τις επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιώτες, με προτεραιότητα στα τακτικά μέλη της AICatalyst. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, παρακαλούμε να εγγραφείτε εκ των προτέρων για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας. Θα λάβετε ειδοποίηση για την επιβεβαίωση της εγγραφής σας έως τις 16 Οκτωβρίου.

Το AIForum24 πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Ημερομηνία: 24 Οκτωβρίου 2024

Χώρος: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι.

Συνέδριο στο Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο Μιλτιάδης Έβερτ.

Workshops στο INNOVATHENS .

Workshops στο INNOVATHENS .

. Εξασφαλίστε το εισιτήριό σας για αυτή τη μοναδική εκδήλωση – Δωρεάν. [https://www.aiforum.gr/#register]

Το συνέδριο περιλαμβάνει 6 θεματικές ενότητες, με ιδιαίτερη αναφορά στο πώς η ΤΝ μπορεί να βοηθήσει σε μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Πρόγραμμα:

9.15 – 9.55: Προσέλευση

10.00 – 10.45: Χαιρετισμοί, Ομιλία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης

10:45 1η Θεματική: Govtech – The Greek state in the AI era

11:25 2η Θεματική: Towards an inclusive society. How can AI help this goal?

12:25 3η Θεματική: The AI ecosystem in Greece

13:10 Fireside Chat – Transforming the municipality of Athens into a smart municipality.

13:40 Ομιλία: Quantum AI in Energy

14:45 4η Θεματική: Fintech companies and AI

15:25 5η Θεματική: Healthtech – Health and AI

16:15 6η Θεματική: Energytech – Transforming the energy industry with AI.

16:50 Κλείσιμο του συνεδρίου

16:55 Networking Party

Ο AICatalyst – Ομιλος Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην προώθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη μιας ανθεκτικής και καινοτόμου κοινωνίας.

Στα τρία χρόνια λειτουργίας του, ο Όμιλος έχει διοργανώσει πολλές διαδικτυακές εκδηλώσεις με αντικείμενο διάφορα πεδία της Τεχνητής Νοημοσύνης, ημερίδες σε συνεργασία με άλλους θεσμικούς φορείς και συζητήσεις σε θέματα ηθικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Παράλληλα, πραγματοποιεί συχνές δημόσιες παρεμβάσεις, μέσω των εξειδικευμένων στελεχών και των ομάδων εργασίας του, στην εθνική διαβούλευση για την Ψηφιακή Βίβλο και την Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Επιπλέον, στην προσπάθεια ενίσχυσης του τοπικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα, υποστηρίζει πανελλαδικά δράσεις των μελών του με σκοπό την προώθηση της ΤΝ. Ο AI Catalyst φιλοδοξεί να γίνει ο καταλύτης και επιταχυντής αυτού του άλματος με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε μαζί μας στην LinkedIn.

Ιστότοπος: https://www.aiforum.gr

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/aicatalyst