Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 23ο Ετήσιο Συνεδρίου Healthworld – The Healthcare Sector in a Changing World: Are we Ready?, που πραγματοποιήθηκε στις 23 – 24 Σεπτεμβρίου 2024 στο ξενοδοχείο Αθήναιον Ιντερκοντινένταλ.

Το συνέδριο HealthWorld πραγματοποιείται παραδοσιακά υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), του PhARMA Innovation Forum (PIF), της European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) και της MedTech Europe.

O Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου με μία αναφορά στο δημογραφικό πρόβλημα, την κλιματική αλλαγή και τις τεχνολογικές εξελίξεις, παράγοντες οι οποίοι, όπως τόνισε, επιφέρουν τεράστιες αλλαγές στο σύστημα υγείας.

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Νικόλαος Μπακατσέλος, δήλωσε: ολοκληρώθηκε μία ιδιαίτερα εποικοδομητική συνάντηση στο πλαίσιο του συνεδρίου HealthWorld 2024 παρουσία του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, εκπροσώπων της Πρεσβείας των ΗΠΑ, και ηγετικών στελεχών της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Συζητήσαμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική φαρμακευτική αγορά και τις ανάγκες για άμεσες βιώσιμες λύσεις. Η συνεχιζόμενη δέσμευση του Υπουργού για ανοιχτό διάλογο με τη βιομηχανία και τα μέλη του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου μας γεμίζει αισιοδοξία. Η συνεργασία της πολιτικής ηγεσίας με τον ιδιωτικό τομέα, η στήριξη της καινοτομίας και η σταθερότητα αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας της χώρας. Ζούμε στους καιρούς του ψηφιακού μετασχηματισμού και επομένως «είναι πλέον σαφές ότι η πλήρης ψηφιοποίηση και η δημιουργία διασυνδεδεμένων συστημάτων ενισχύουν την κλινική αποτελεσματικότητα και βοηθούν στη λήψη καλύτερων αποφάσεων για τη φροντίδα των ασθενών».

Η Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρος της Επιτροπής Φαρμακευτικών Εταιριών στο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, υπογράμμισε ότι «στο 23ο συνέδριο ΗealthWorld μιλήσαμε για την ανάγκης στήριξης και ενδυνάμωσης ενός οικοσυστήματος που προάγει την καινοτομία στο σύστημα υγείας στη χώρα μας». Με τη σειρά του, ο Σπύρος Γκίκας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών στο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, είπε ότι «η ιατρική καινοτομία από μόνη της δεν αρκεί. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η καινοτομία αυτή είναι βιώσιμη και προσβάσιμη σε όλους τους ασθενείς. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα».

Η Maria Olson, DCM της Αμερικανικής Πρεσβείας στη χώρα μας υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να συνεργαστούν με την Ελλάδα προκειμένου να καταστήσουν τις απαραίτητες τεχνολογίες προσβάσιμες στους Έλληνες ασθενείς.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στη συζήτηση με θέμα – Συμφωνία πλαίσιο και υγειονομική περίθαλψη με βάση την αξία στην Ελλάδα, αναφέρθηκε στα παρακάτω σημεία:

Η Ελλάδα ανέβηκε 10 θέσεις στην απορρόφηση πόρων για την καινοτομία μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Το υπουργείο έχει ανοίξει το διάλογο με τις εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και τους τελευταίους μήνες υλοποιούμε συνεχώς μέτρα που προέκυψαν από τη συζήτηση με τους φορείς αυτούς.

Η δημογραφική κρίση δεν είναι μόνο ζήτημα στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για την Ελλάδα να γίνει η Φλώριδα της Ευρώπης. Στην επίτευξη αυτού του στόχου ένα σταθερό και αξιόπιστο σύστημα υγείας παίζει καθοριστικό ρόλο.

Η Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη Πρόεδρος, Επιτροπή Φαρμακευτικών Εταιριών, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Πρόεδρος, PhARMA Innovation Forum Greece (PIF) τόνισε τα ακόλουθα:

Μας ενδιαφέρει να βεβαιωθούμε ότι ένας ασθενής που χρειάζεται ένα συγκεκριμένο φάρμακο, μία συγκεκριμένη θεραπευτική λύση, θα μπορεί να το βρει στην Ελλάδα όπως σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν μας ενδιαφέρει μία απλή δέσμη μέτρων.

Μιλάμε για τη σύναψη ενός συμφώνου συνεργασίας με την πολιτεία, που καλύπτει από κίνητρα μέχρι χρηματοδότηση, για να εξασφαλίσουμε την προβλεψιμότητα του συστήματος.

Έχουμε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και στοχεύουμε περαιτέρω στο brain regain. Πρέπει να αναζητήσουμε τον τρόπο να βάλουμε την Ελλάδα στο χάρτη της καινοτομίας.



Ο Σπυρίδων Γκίκας Πρόεδρος, Επιτροπή Εταιριών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σημείωσε:

Η υγειονομική περίθαλψη που βασίζεται στην αξία κοιτάει μακροπρόθεσμα την υγεία του ασθενούς και όχι την εκάστοτε ασθένεια.

Ο καινοτόμος εξοπλισμός, έχει μακρά “διάρκεια ζωής” μέσα στο σύστημα και πρέπει να παρακολουθείται καθ’ όλη της διάρκεια “ζωής” του, από την εισαγωγή σε μία μονάδα υγεία, μέχρι τη συντήρηση, μέχρι την απόσυρσή του. Αναζητούμε μία σταθερότητα από την πολιτεία και μία ουσιαστική αναβάθμιση ώστε να έχουμε σιγουριά και σταθερότητα ώστε να συνεχίσουμε να φέρνουμε καινοτομία στη χώρα.

Τα επόμενα χρόνια θα δούμε μεγαλύτερες τομές στην ιατρική τεχνολογία από ότι είδαμε τα τελευταία 100 χρόνια. Πρέπει να διασφαλίσουμε την πρόσβαση αυτής της τεχνολογίας στη χώρα μας.

Ο Ηλίας Μόσσιαλος BrianAbel–SmithProfessorofHealthPolicy, DepartmentofSocialPolicy, LondonSchoolofEconomicsandPoliticalScience | Director, LSEHealth | Co–Director, TheEuropeanObservatoryonHealthSystemsandPolicies στην ενότητα με θέμα: Μελλοντικές προκλήσεις για τα συστήματα υγείας και το μακροοικονομικό περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης, ανέφερε:

Σε παγκόσμιο επίπεδο, θα δούμε μαζικές εισροές σε χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν κ.λπ και θα δούμε πόλεις να ζουν σε πόλεις πολλών εκατομμυρίων, με κακές συνθήκες διαβίωσης και χωρίς πρόσβαση σε υγειονομικές δομές. Πρόκειται για ένα εκρηκτικό μείγμα από το οποίο θα προκύψει μία νέα πανδημία για την οποία βέβαια δεν είμαστε έτοιμοι. Στην Ελλάδα, το κύριο πρόβλημα μας είναι το δημογραφικό.

Στην εθνική επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη, είναι περίεργο που δεν υπάρχει εκπρόσωπος από εταιρεία του κλάδου της υγείας, που όπως μπορούμε να καταλάβουμε εύκολα διαχειρίζεται τεράστιες ποσότητες δεδομένων.

Στην αξιοποίηση της καινοτομίας για την προώθηση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης: συνδυάζοντας ερεύνα και πρακτικήτοποθετήθηκε ο John D. Halamka, DwighandDianDiercksPresident, MayoClinicPlatformλέγοντας:

Η δημιουργία αλγόριθμων ασφαλούς πρόβλεψης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να εξυπηρετήσουν το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, αλλά χρειάζεστε ετερογένεια στο δείγμα των ασθενών σας και όχι μόνο μεγάλο αριθμό ασθενών. Η συνεργασία σε όλο τον κόσμο είναι απαραίτητη.

Πρέπει να αλλάξουμε την κουλτούρα μας. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων δεν αποτελεί εμπόδιο. Πρέπει να πείσουμε τους ασθενείς μας ότι όλα αυτά είναι προς το συμφέρον τους.

Στην ενότητα η αξία της καινοτομίας για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας ο Τάκης Θεοδωρικάκος Υπουργός Ανάπτυξης στην ομιλία του επισήμανε:

Η καινοτομία βρίσκεται στην καρδιά της υγειονομικής ανάπτυξης. Κυριολεκτικά σώζει ζωές.

Ως Υπουργείο Ανάπτυξης, ενισχύουμε την έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο ενός νέου παραγωγικού μοντέλου προς μία βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη.

Θα παρουσιάσουμε σύντομα και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Στην 1η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης – Πολιτική της υγείαςσυζητήθηκε ησυμφωνία πλαίσιο για ένα βιώσιμο και ανθεκτικό σύστημα υγείας. Ο Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό ανέφερε: