HOPEgenesis: «Η υπογεννητικότητα μας αφορά όλους»

Σε μία ξεχωριστή φιλανθρωπική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Αθηνών, η HOPEgenesis υποδέχθηκε τους παλιούς και νέους Φίλους της, στο “I AM HOPE” party με στόχο την στήριξη των σκοπών του οργανισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια άνοιξε τις πόρτες του ο χώρος του Κολυμβητηρίου, κατόπιν χορήγησης ειδικής άδειας από την Oλομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, με την υποστήριξη του Προέδρου της κυρίου Σπύρου Καπράλου.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν πάνω από χίλια άτομα, με εκπροσώπους από τον επιχειρηματικό, πολιτιστικό και καλλιτεχνικό χώρο, οι οποίοι στηρίζουν έμπρακτα εδώ και τέσσερα χρόνια, το έργο της HOPEgenesis, την προσπάθεια ανατροπής του κλίματος υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.

Ο γνωστός εκφωνητής Αλέξης Κωστάλας παρουσίασε τη βραδιά η οποία ξεκίνησε με μοναδικές ερμηνείες από τους ταλαντούχους καλλιτέχνες Αντώνη Δόμινο και Joanna Dousso, ενώ οι εθελοντές της HOPEgenesis μοίραζαν λαχνούς για την κλήρωση με έπαθλο δώρα μεγάλης αξίας. Στη συνέχεια τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς ανέλαβαν κατά σειρά η Αλίνα Πολέμη και ο Αντώνης Δημητριάδης με dj set που κράτησαν το ρυθμό στα ύψη.

Παράλληλα, περιμετρικά των χώρων του Κολυμβητηρίου, οι οποίοι είχαν διακοσμηθεί φαντασμαγορικά, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο Art Court, όπου είχαν τη δυνατότητα να θαυμάσουν αλλά και να αγοράσουν μοναδικά έργα τέχνης, προσφέροντας το 50% των εσόδων για τους σκοπούς της HOPEgenesis.

Από τα κορυφαία σημεία της βραδιάς ήταν η live εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού, που ξεσήκωσε το κοινό ενώ παράλληλα, του παραδόθηκε το κλειδί #FILOS2020, όντας καταγεγραμμένος από το 2017 ως ο πρώτος «Φίλος της HOPEgenesis». Τον δημοφιλή τραγουδιστή διαδέχθηκε στη σκηνή, κλείνοντας τη βραδιά, ο ξεχωριστός Thanassis Vassilopoulos and his band @Dunes of Mykonos project.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του οργανισμού, Δρ. Στέφανος Χανδακάς, δήλωσε: «Ο στόχος της HOPEgenesis παραμένει ο ίδιος, από την ημέρα ίδρυσής της. Προσπαθούμε να μειώσουμε την υπογεννητικότητα, ένα μείζον ζήτημα και να πείσουμε τις γυναίκες ότι είμαστε έμπρακτα δίπλα τους, προσφέροντας ελπίδα. Τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών έχουν θετικό πρόσημο και γι’ αυτό νιώθουμε περήφανοι».