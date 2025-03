Share on Facebook

Η Allianz SE συμφώνησε να πουλήσει το μερίδιο της σε ινδικές κοινοπραξίες που ανέρχεται σε 26% για περίπου 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ (2,8 δισεκατομμύρια δολάρια) στον τοπικό εταίρο Bajaj Group, σύμφωνα με δήλωση.

Η γερμανική ασφαλιστική εταιρεία έχει συνάψει δεσμευτικές συμφωνίες με την Bajaj Finserv Ltd. για την πώληση των μεριδίων της Bajaj Allianz General Insurance Co. και της Bajaj Allianz Life Insurance Co. στον όμιλο Bajaj, ανέφερε στη δήλωση τη Δευτέρα. Μπορεί να λάβει τα έσοδα σε πολλές δόσεις, πρόσθεσε.



«Η Ινδία συνεχίζει να είναι μία από τις αναπτυσσόμενες αγορές της Allianz και η Allianz θα διερευνήσει νέες ευκαιρίες που ενισχύουν τη θέση της στην αγορά», ανέφερε στη δήλωση. «Η Allianz θα εξετάσει επιλογές για την ανάπτυξή τους που υποστηρίζουν τις στρατηγικές φιλοδοξίες της εταιρείας, ιδίως την επανεπένδυση των εσόδων από την πώληση σε πιθανές νέες ευκαιρίες στην Ινδία».



Το ποσοστό διείσδυσης των ασφαλίσεων της Ινδίας – η αναλογία των ασφαλίστρων προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν – είναι μικρότερο από το μισό σε χώρες όπως η Νότια Αφρική και ο Καναδάς, υποδηλώνοντας ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης για τον κλάδο, σύμφωνα με στοιχεία των ρυθμιστών ασφαλιστικών αρχών.