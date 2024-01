Share on Facebook

Η εξέλιξη των τεχνολογικών εργαλείων σε συνδυασμό με παράγοντες όπως ο σύγχρονος ιατρικός εξοπλισμός και η ασφάλεια στο διαδίκτυο δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για νέες υπηρεσίες όπως αυτή της απευθείας έκδοσης συμβολαίου και του tele-underwriting. Αυτό αναφέρει η κα Σταματοπούλου Ναταλία, Διευθύντρια Κλάδου Ζωής της Συνεταιριστικής, επισημαίνοντας το πώς τα νέα προγράμματα που σχεδιάζονται βελτιστοποιούν τις διαδικασίες για τους ασφαλισμένους.

συνέντευξη της Σταματοπούλου Ναταλίας, Διευθύντριας Κλάδου Ζωής της Συνεταιριστικής (περιοδικό “am”, Τεύχος Νοεμβρίου 2023)

Αυξάνονται τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές που προσανατολίζονται στις ασφαλίσεις υγείας; Ποια είναι η εκτίμησή σας για την πορεία του κλάδου την επόμενη διετία;

Η Υγεία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Η εμφάνιση της Πανδημίας ήταν παγκοσμίως μία πρωτοφανής περίπτωση που απασχόλησε, κυρίως το Δημόσιο τομέα Υγείας αλλά και τους ιδιώτες παρόχους. Οι ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας σχεδιάζουν νέα προγράμματα και οι πολίτες μπορούν να εξασφαλίσουν συγχρονες και οκληρωμένες υπηρεσίες.

Εκτιμώ πως τα επόμενα χρόνια, η ελληνική ασφαλιστική αγορά ακολουθώντας την οικονομική ανάπτυξη της χώρας θα κινηθεί ανοδικά. Η κατάσταση που επικρατεί στα ασφαλιστικά ταμεία και στο δημόσιο σύστημα υγείας εξακολουθεί να δημιουργεί ανασφάλεια στους πολίτες, οι οποίοι επιλέγουν την ιδιωτική ασφάλιση προσδοκώντας πρόσβαση σε καλύτερες παροχές υγείας μέσω απλών προϊόντων με προσιτό κόστος.

Αυξάνονται τα ασφάλιστρα και γιατί;

Υπάρχουν πολλές παράμετροι που οδηγούν στην αλλαγή της τιμής μιας κάλυψης. Άλλες είναι προφανείς και άλλες σχετίζονται με πιο σύνθετες λεπτομέρειες του τρόπου λειτουργίας ενός προγράμματος. Οι κυριότερες είναι:

1. Ηλικία του ασφαλισμένου: η αύξηση της ηλικίας του ασφαλισμένου συνεπάγεται αύξηση των κινδύνων της υγείας του και κατά συνέπεια των κινδύνων που αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρεία.



2. Ιατρικός πληθωρισμός: Τα αυξημένα κόστη θεραπείας, διάγνωσης και περίθαλψης των ασθενών, των αμοιβών των ιατρών ,των φαρμάκων κτλ. οδηγούν σε μία αύξηση του ύψους των αποζημιώσεων που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

3. Νέες ιατρικές μέθοδοι με υψηλό κόστος (π.χ. ρομποτική) Η διευρυμένη χρήση της τεχνολογίας και της ρομποτικής στις ιατρικές υπηρεσίες, απαιτούν υψηλό κόστος επενδύσεων από τα νοσηλευτήρια της χώρας, αυξάνοντας έτσι το κόστος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επέμβαση αρθροπλαστικής με χρήση ρομπότ στοιχίζει περί τις €10.000, όταν μόλις δύο χρόνια πριν η αντίστοιχη επέμβαση χωρίς ρομπότ δεν ξεπερνούσε τις €5.000.

4. Η ένταση και η συχνότητα δύσκολων βαριών ασθενειών, που επίσης αυξάνουν το κόστος νοσηλείας.

Δεν είναι όμως απαραίτητο ότι η όποια εταιρεία κάθε χρόνο εφαρμόζει αυξήσεις. Στη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ μέσα στην τελευταία πενταετία αμετάβλητης τιμολογιακής πολιτικής προχωρήσαμε μια φορά σε αναπροσαρμογές ασφαλίστρων και μόνο στα ισόβια προγράμματα μας.

Πώς η τεχνολογία και οι νέες εφαρμογές επηρεάζουν τις ασφαλιστικές υπηρεσίες; Εφαρμόζετε σαν εταιρεία καινοτομίες στον εν λόγω τομέα;

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας με τις όλο και καλύτερες και γρηγορότερες συνδέσεις στο Internet, τα hardware που χρησιμοποιούνται ως ιατρικός εξοπλισμός και την ασφάλεια στο διαδίκτυο που βελτιώνεται, έχουν δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί να ευδοκιμήσουν νέες υπηρεσίες όπως αυτή της απευθείας έκδοσης συμβολαίου και του tele-underwriting.

Στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη των ανθρώπων για πρόσβαση σε υπηρεσίες περίθαλψης υψηλού επιπέδου και με γνώμονα την προσαρμογή μας στο ολοένα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, σχεδιάζουμε καινοτόμα προγράμματα που καλύπτουν κάθε ανάγκη, όπως το Synet Ηealth for Αll, ένα σύγχρονο πρόγραμμα ασφάλισης που παρέχει ένα πλήρες πακέτο καλύψεων και παροχών σε περίπτωση νοσηλείας, με προσιτό κόστος για όλους δίνοντας τη δυνατότητα ασφάλισης και σε ανθρώπους που ανήκουν σε μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα.

Είναι σημαντικό ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, η καταχώρηση της αίτησης και η έκδοση συμβολαίου γίνεται απευθείας από τον συνεργάτη μέσω της πλατφόρμας συνNet, χωρίς προασφαλιστικό έλεγχο, αποστολή βιβλιαρίου ασθενούς και σε περίπτωση που χρειαστεί να ακολουθηθεί η διαδικασία underwriting ακολουθείται η διαδικασία του tele-underwriting – δηλαδή η λήψη ιστορικού μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας η οποία διενεργείται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού σε ημέρα και ώρα που εξυπηρετεί τον ασφαλισμένο.

Είναι προσιτή η ασφάλιση υγείας για τον μέσο Έλληνα;

Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας μέσω των ιδιωτικών νοσοκομείων και κλινικών στη χώρα μας, είναι προσιτή καθώς παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μέσα από προγράμματα προσαρμοσμένα στις εξειδικευμένες ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε πελάτη-ασφαλισμένου. Λόγω του σημαντικού αριθμού των ασφαλιστικών εταιριών αλλά και λόγω των πολλών προγραμμάτων υγείας που οι εταιρείες προσφέρουν, η ιδιωτική ασφάλιση υγείας αποτελεί μία προσιτή και ανταγωνιστική αγορά.

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Ασφαλιστική, με γνώμονα πάντα την φροντίδα των ασφαλισμένων της, βρίσκεται στο πλευρό τους, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και την άμεση εξυπηρέτηση τους κατά την έλευση κάθε ασφαλιστικής περίπτωσης. Προσφέροντας ευελιξία επιλογών, καλύπτει όλες τις ανάγκες αλλά και τις διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες του καταναλωτικού κοινού.

Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια έχουμε δημιουργήσει νέα προγράμματα υγείας που διακρίνονται για την απλότητα, την σαφήνεια και τους ξεκάθαρους όρους και βεβαίως είναι ανταγωνιστικά τιμολογιακά με σκοπό την κάλυψη διαφορετικών αναγκών.

Η παλέτα των νοσοκομειακών προγραμμάτων της Συνεταιριστικής περιλαμβάνει, εκτός από το Synet Health for All που προαναφέρθηκε, τα ετησίως ανανεούμενα προγράμματα Synet – Basic και Synet – Plus, σχεδιασμένα με στόχο να προσφέρουν διαφορετικές επιλογές ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες του κάθε υποψήφιου πελάτη. Είναι σημαντικό ότι η εταιρία μας διατηρεί και πρόγραμμα ισόβιας διάρκειας, τη Νέα Super Νοσοκομειακή Περίθαλψη με ένα από τα υψηλότερα επιδόματα τοκετού και καισαρικής τομής στην ελληνική αγορά.

Τα ετήσια ασφάλιστρα διαμορφώνονται σύμφωνα με την ηλικία του ασφαλιζόμενου και είναι άκρως ανταγωνιστικά. Ενδεικτικά για το Synet Ηealth for Αll το ετήσιο κόστος για έναν ασφαλισμένο ηλικίας 40 ετών είναι €303 και για το Synet Plus €416. Κατι πολύ σημαντικό είναι ότι τα ασφάλιστρα αναπροσαρμόζονται όταν ο ασφαλισμένος αλλάζει ηλικιακή ομάδα ανά πενταετία και όχι κάθε χρόνο.

Έχουν στην επαρχία και τα νησιά πρόσβαση σε ιδιωτικές μονάδες υγείας οι ασφαλισμένοι;

Σε πολλά νησιά και αγροτικές περιοχές, όπου η πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας μπορεί να είναι περιορισμένη, οι ιδιωτικές μονάδες υγείας έρχονται να καλύψουν αυτό το κενό και να προσφέρουν επιπλέον επιλογές για την περίθαλψη της υγείας.

Για αυτό το λόγο στην Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσπαθούμε να εμπλουτίζουμε το δίκτυο των συμβεβλημένων νοσηλευτηρίων σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας υψηλές υπηρεσίες εξυπηρέτησης στους πελάτες μας.