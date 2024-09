Στον ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό κόσμο, η ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο έχει αναδειχθεί σε κρίσιμο ζήτημα για τα διοικητικά συμβούλια. Η αυξανόμενη συχνότητα και η πολυπλοκότητα των απειλών στον κυβερνοχώρο καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση στρατηγικής κυβερνοασφάλειας για κάθε εταιρία. Για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, η κατανόηση και η εποπτεία της ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο δεν είναι απλώς μια τεχνική αναγκαιότητα, αλλά μια θεμελιώδης πτυχή της εταιρικής διακυβέρνησης που επηρεάζει τη φήμη, την οικονομική υγεία τη λειτουργική συνέχεια της εταιρίας, ενισχύει την θέση της εταιρίας στην αγορά, αυξάνοντας την αποτιμησή της και τα κέρδη των μετόχων.

του Νίκου Γεωργόπουλου, Digital Risks Insurance Broker, Specialist in Reducing and Insuring Risks in Cybersecurity, Privacy and Technology

Κατανόηση της ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο

Η ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο αναφέρεται στην ικανότητα μιας ετιαρίας να προετοιμάζεται, να ανταποκρίνεται και να ανακάμπτει μετά από περιστατικά παραβίασης ασφάλειας. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στην πρόληψη επιθέσεων, η ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο περιλαμβάνει ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας διατήρησης των βασικών λειτουργιών κατά τη διάρκεια και μετά από ένα περιστατικό παραβίασης ασφάλειας . Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει ότι η εταιρία μπορεί να αντέξει και να ανακάμψει γρήγορα από περιστατικά παραβίασης ασφάλειας, ελαχιστοποιώντας τον αντίκτυπο στις επιχειρηματικές λειτουργίες.

Οικοδόμηση μιας εταιρίας ανθεκτικής στον κυβερνοχώρο

Για την οικοδόμηση μιας εταιρίας ανθεκτικής στον κυβερνοχώρο, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να επικεντρωθε σε διάφορους βασικούς τομείς:

· Δημιουργία Κουλτούρας κυβερνοασφάλειας: Η καλλιέργεια μιας κουλτούρας ευαισθητοποίησης σε θέματα κυβερνοασφάλειας είναι απαραίτητη. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να προωθήσει την ευαισθητοποίηση σε θέματα κυβερνοασφάλειας σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι κατανοούν το ρόλο τους στη διατήρηση της ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο. Τα προγράμματα τακτικής κατάρτισης και ευαισθητοποίησης μπορούν να συμβάλουν στην ενσωμάτωση των πρακτικών ασφαλείας στην οργανωτική κουλτούρα.

· Συνεργασία και επικοινωνία: Για να επιτευχθεί η ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο απαιτείτα σωστή επικοινωνία & συνεργασία σε ολόκληρο τον οργανισμό. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διευκολύνει την ανοικτή επικοινωνία μεταξύ του Τμήματος Πληροφορικής, της ομάδας κυβερνοασφάλειας και των άλλων επιχειρηματικών μονάδων. Αυτή η συνεργατική προσέγγιση διασφαλίζει ότι οι εκτιμήσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ενσωματώνονται σε όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες και αποφάσεις.

· Πλάνο αντιμετώπισης περιστατικών: Ο προληπτικός σχεδιασμός αντιμετώπισης περιστατικών είναι ζωτικής σημασίας για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των περιστατικών παραβίασης ασφάλειας. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η εταιρία διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών, το οποίο περιλαμβάνει σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες, πρωτόκολλα επικοινωνίας και διαδικασίες για τον περιορισμό και τον μετριασμό των επιπτώσεων περιστατικών παραβίασης ασφάλειας. Η τακτική διεξαγωγή επιτραπέζιων ασκήσεων και προσομοιώσεων μπορεί να βοηθήσει στη δοκιμή και την τελειοποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών.

· Συνεχής βελτίωση: Η ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο είναι μια συνεχής διαδικασία που απαιτεί συνεχή βελτίωση. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να φροντίζει για την τακτική αξιολόγηση των κινδύνων, την διαχείριση τρωτών σημείων και των ελέγχων ασφαλείας. Με τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση της κατάστασης της κυβερνοασφάλειας της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο μποροεί να διασφαλίσει ότι η εταιρία παραμένει ανθεκτική.

Η ασφάλιση Cyber Insurance αυξάνει την ανθεκτικότητα των εταιριών

H ασφάλιση Cyber Insurance προσφέρει οικονομική προστασία και υπηρεσίες διαχείρισης περιστατικών παραβίασης ασφάλειας μειώνοντας σημαντικά τον αντίκτυπο μιας επίθεσης και επιταχύνoντας την ανάκαμψη.

Η ασφάλιση Cyber Insurance καλύπτει συνήθως το κόστος που συνδέεται με περιστατικά παραβίασης ασφάλειας , απώλειας δεδομένων, επιθέσεις ransomware μεταφοράς χρημάτων μετά από παραπλάνηση και άλλα περιστατικά στον κυβερνοχώρο.

Η ασφάλιση στον κυβερνοχώρο μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο. Οι ασφαλιστές απαιτούν από τους αντισυμβαλλόμενους να πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα κυβερνοασφάλειας ως προϋπόθεση για να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη. Αυτό αναγκάζει τους οργανισμούς να υιοθετούν βέλτιστες πρακτικές (χρήση MFA for Remote access, εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, τεσταρισμένες διαδικασίες ανάκτησης δεδομένων κ.α.), να διενεργούν τακτικούς ελέγχους ασφαλείας και να διατηρούν ενημερωμένα σχέδια αντιμετώπισης περιστατικών.

Η επένδυση στην κυβερνοασφάλεια προστατεύει την αποτίμηση του οργανσμού και την κερδοφορία των μετόχων.

Η ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο αποτελεί κρίσιμη πτυχή της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης. Καθώς οι απειλές στον κυβερνοχώρο συνεχίζουν να εξελίσσονται, τα διοικητικά συμβούλια πρέπει να υιοθετούν μια στρατηγική προσέγγιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο η οποία επικεντρώνεται στην πρόληψη. Με την κατανόηση των κινδύνων, την ενσωμάτωση της ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο στην επιχειρηματική στρατηγική, την καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας και τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης, τα διοικητικά συμβούλια μπορούν να συμβάλουν στην προστασία των οργανισμών τους από την απειλή περιστατικών παραβίασης ασφάλειας. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία και τη φήμη του οργανισμού, ενισχύουν την θέση του στην αγορά, αυξάνοντας την αποτιμησή του και τα κέρδη των μετόχων.

Πηγή: LInkedIn Nikos Georgopoulos