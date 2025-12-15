Yπερήφανος χορηγός της επετειακής εκδήλωσης του ΣΕΒΕ για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυσή του, ανέλαβε η Atradius Hellas, τιμώντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων, επί μισό αιώνα, στηρίζοντας την ελληνική εξωστρέφεια.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε προ ημερών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, τιμώμενο πρόσωπο ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Aν. Τασούλας, ενώ προσκεκλημένη ως πρώτη επίσημη επίσκεψή της στην πόλη ήταν η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Kimberly Guilfoyle.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Atradius Hellas, κ. Γεράσιμος Τζέης, με αφορμή τη στήριξη της σημαντικής αυτής εκδήλωσης, τόνισε ότι «το εξαγωγικό επιχειρείν αποτελεί κύριο πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, με τον ΣΕΒΕ να ασκεί επί 50 έτη κυρίαρχο ρόλο για τη διατήρηση της διαρκούς ανόδου των εξαγωγών της χώρας. Η Atradius Hellas ανέλαβε «υπερήφανος χορηγός» της επετειακής εκδήλωσης του Συνδέσμου, αναγνωρίζοντας εμπράκτως τον θεσμικό ρόλο του ΣΕΒΕ στο κτίσιμο της εγχώριας εξωστρέφειας, την οποία εξάλλου στηρίζει και η ίδια η Atradius, ασφαλίζοντας περίπου το 25% των πιστώσεων της ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας»