H αγορά πολυτελών ειδών αποτελεί ένα ανθεκτικό τμήμα της οικονομίας, επιτυγχάνοντας εξαιρετική απόδοση ακόμα και ύστερα από περιόδους οικονομικής ύφεσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει η υποκατηγορία των προσωπικών ειδών πολυτελείας η οποία παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο στη παγκόσμια όσο και στην εγχώρια αγορά.

Η μελέτη “The future of Consumer goods: The market of luxury goods” που πραγματοποίησε η KPMG στην Ελλάδα, έχει ως στόχο την ενδελεχή ανάλυση της αγοράς προσωπικών ειδών πολυτελείας. Παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της παγκόσμιας αγοράς, εξετάζοντας το μέγεθός, τις τάσεις ανάπτυξης και τους σημαντικούς παίκτες της. Επιπλέον, εμβαθύνει στην ανάλυση της οικονομικής κατάστασης των εμπορικών σημάτων πολυτελείας στην Ελλάδα. Η μελέτη αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες της εγχώριας αγοράς ειδών πολυτελείας, η οποία βρίσκεται σε ανοδική πορεία, τροφοδοτούμενη από την αύξηση του τουρισμού και τη βαθιά ριζωμένη προτίμηση των Ελλήνων αγοραστών στα είδη πολυτελείας. Με το βλέμμα στο μέλλον, τονίζονται οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών, η αυξανόμενη σημασία της βιωσιμότητας και η σημαντική επίδραση των νέων τεχνολογιών, όπως τα NFTs, το generative και το multimodal AI.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας είναι τα παρακάτω:

Οι προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς προσωπικών ειδών πολυτελείας παραμένουν αισιόδοξες, παρά τις οικονομικές προκλήσεις. Αναλυτικά ανά γεωγραφική περιοχή, η Ασία κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς προσωπικών ειδών πολυτελείας με 38%, ακολουθεί η Αμερική με μερίδιο 32%, η Ευρώπη με 27% και ο υπόλοιπος κόσμος με 3%.

Η ελληνική αγορά ειδών πολυτελείας συνέχισε την ανοδική της πορεία το 2022, ενισχυμένη από τον αυξημένο τουρισμό και τα ανοίγματα νέων σημείων λιανικής πώλησης. Η Αθήνα και η Μύκονος αποτελούν βασικούς εμπορικούς προορισμούς, με μια σειρά διαφορετικών μοντέλων διανομής που υιοθετούνται από τα εμπορικά σήματα.

Η απαίτηση της Gen Z για βιωσιμότητα επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια, ενώ τα εμπορικά σήματα στοχεύουν τις νεότερες γενιές στο κανάλι στο οποίο είναι πιο αφοσιωμένες – τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εταιρείες ειδών πολυτελείας παγκοσμίως υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές, εστιάζοντας στην ηθική προμήθεια πρώτων υλών, στη λήψη κοινωνικών και περιβαλλοντικών μέτρων κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, στις δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στην κυκλική οικονομία και στις δίκαιες πρακτικές εργασίας.

Η αγορά μεταχειρισμένων ειδών πολυτελείας κερδίζει έδαφος, με τα κορυφαία εμπορικά σήματα να επενδύουν σε αυτή την αγορά απευθείας ή μέσω συνεργασιών με υφιστάμενες πλατφόρμες μεταπώλησης.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις ωθούν τις μάρκες πολυτελείας να ενσωματώσουν ψηφιακές καινοτομίες, διατηρώντας παράλληλα την κληρονομιά τους. Υιοθετούν ψηφιακές στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένων των NFTs, το generative και το multimodal AI, για να ενισχύσουν τη συμμετοχή των πελατών τους και να προσελκύσουν τους νέους που είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.

Το 2022, η παγκόσμια αγορά προσωπικών ειδών πολυτελείας έφτασε τα 234,4 δισ. ευρώ, επιδεικνύοντας σταθερή πορεία ανάπτυξης, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) των πωλήσεων στο 2,3% μεταξύ 2018 και 2022. Οι προβλέψεις των παγκόσμιων πωλήσεων για την επόμενη πενταετία δείχνουν μια συνεχιζόμενη θετική τάση, με προβλεπόμενο CAGR στο 3,2%. Όσο αφορά στη συγκέντρωση της αγοράς, περίπου το 80% των πωλήσεων προσωπικών ειδών πολυτελείας παράγεται από τις 10 κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες προσωπικών ειδών πολυτελείας, υπογραμμίζοντας την κυρίαρχη παρουσία τους στην αγορά.

Στην Ελλάδα, η αγορά προσωπικών ειδών πολυτελείας παρουσίασε αξιοσημείωτες επιδόσεις το 2022, επιτυγχάνοντας καθαρές πωλήσεις συνολικού ύψους 509,8 εκατ. ευρώ, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 13,2% μεταξύ 2018 και 2022.

Η έρευνά περιλαμβάνει συνέντευξη με τον Δημοσθένη Μπούμη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Attica Department Stores, ο οποίος επιβεβαίωσε την αυξανόμενη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες πολυτελείας στην Ελλάδα. Επιπλέον, επεσήμανε ότι η εισροή νέων εμπορικών σημάτων έχει αναζωογονήσει τη δυναμική της αγοράς, οδηγώντας σε μια αξιοσημείωτη συνολική αύξηση των πωλήσεων. Μεταξύ άλλων, πρόσθεσε ότι οι καθοριστικοί παράγοντες της ζήτησης ευθυγραμμίζονται με την αυθεντικότητα, την ποιότητα, το κύρος, το σχεδιασμό και τη μοναδικότητα, έχοντας απήχηση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Οι νεότερες δημογραφικά ομάδες δίνουν έμφαση στην προσωπική εμπειρία και την εξατομίκευση, ενώ η δεξιοτεχνία αποκτά μεγαλύτερη σημασία με την πάροδο του χρόνου.

Συμπερασματικά, η αγορά ειδών πολυτελείας διανύει μια περίοδο μεγάλης ανάπτυξης, παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις που έχουν προκύψει. Η Ελληνική αγορά προσωπικών ειδών πολυτελείας ανθίζει, ακολουθώντας τις παγκόσμιες τάσεις. Η ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από τις λειτουργίες του back-office έως τις λειτουργίες που απευθύνονται στον καταναλωτή, πρόκειται να αποφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε όλους τους συμμετέχοντες. Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών θα ωθήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ των εταιρειών ειδών πολυτελείας και της επιλεκτικής πελατείας τους.

Με αφορμή την έρευνα, ο Δημήτριος Τανός, Partner, Audit, ΚPMG στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά, «Τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν τις καίριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας των προσωπικών ειδών πολυτελείας, περιγράφοντας τις κύριες τάσεις της αγοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Η εστίαση και η επένδυση σε νέες τεχνολογίες και πρωτοβουλίες ESG θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αγοράς ειδών πολυτελείας, προσφέροντας νέες ευκαιρίες στις εταιρείες του χώρου.»

Μπορείτε να βρείτε την μελέτη “ “The future of Consumer goods: The market of luxury goods ” της KPMG εδώ και το σύνολο των ερευνών “The Future of Industries” εδώ.