Η ERGO Ασφαλιστική, έδωσε για άλλη μια χρονιά δυναμικά «το παρών» ως Μεγάλος Χορηγός στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, συνεχίζοντας να βρίσκεται δίπλα στο πλευρό του ΣΕΓΑΣ και στηρίζοντας ενεργά το δρομικό κίνημα από το 2011.

Στη φετινή γιορτή του αθλητισμού συμμετείχαν περισσότεροι από 70.000 δρομείς από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, γεμίζοντας με ενέργεια, ενθουσιασμό και συγκίνηση τους δρόμους από τον Μαραθώνα έως το Καλλιμάρμαρο. Η ERGO εξασφάλισε και φέτος για όλους τους συμμετέχοντες πλήρη ασφαλιστική κάλυψη προσωπικού ατυχήματος και αστικής ευθύνης, επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά τη δέσμευσή της στην προστασία και την ευημερία του κάθε δρομέα και εθελοντή.

Ξεχωριστή θέση είχε η ERGO Running Team, που φέτος αριθμούσε 670 μέλη, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι, συνεργάτες – ασφαλιστές και μέλη των οικογενειών τους. Η παρουσία της ομάδας συνέβαλε καθοριστικά στην κοινή προσπάθεια για τη διάδοση του αθλητικού ιδεώδους. Οι δρομείς έτρεξαν με την υποστήριξη ομάδας εμψυχωτών, κρουστών και Dj set, οι οποίοι συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ολοζώντανης και εορταστικής ατμόσφαιρας κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Για την ERGO Ασφαλιστική, η φράση «ERGO για όλους», δεν αποτελεί ένα απλό σύνθημα. Εκφράζει την ευρύτερη φιλοσοφία της: έργο για τον δρομέα, τον εθελοντή, τον εργαζόμενο, την οικογένεια, την κοινωνία. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος βρέθηκε στο χωριό των χορηγών, απέναντι από το Καλλιμάρμαρο, με ένα εντυπωσιακό Booth, που λειτούργησε ως σημείο αναφοράς και τόπος συνάντησης. Φέτος, η παρουσία της εταιρείας στον 42o Αυθεντικό Μαραθώνιο, άφησε το κοινωνικό αποτύπωμά της. Σε συνεργασία με την ανθρωπιστική οργάνωση Humanity Greece, η εταιρεία αναλαμβάνει την ανακαίνιση του γηπέδου μπάσκετ του Δημοτικού Σχολείου Φενεού Κορινθίας, το οποίο υπέστη ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές, δημιουργώντας έναν χώρο άθλησης και έμπνευσης για τους μαθητές της περιοχής.

Οι επισκέπτες του περιπτέρου πήραν μέρος σε ένα διαδραστικό activation, με κάθε συμμετοχή να μετατρέπεται σε οικονομική ενίσχυση για το έργο. Μετά το τέλος των αγώνων, η ERGO υποδέχθηκε τα μέλη της ομάδας της και τους συνοδούς τους στην Αίγλη Ζαππείου, όπου προσφέρθηκαν υπηρεσίες αποκατάστασης και ελαφρύ γεύμα. Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε τον ιδανικό επίλογο μιας διοργάνωσης με έντονο παλμό, δυνατά συναισθήματα και ζέση για τον αθλητισμό.

Η Μαρκέλλα Τσουρουγιάννη, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας, δήλωσε: «Για την ERGO, ο Αυθεντικός Μαραθώνιος είναι κάτι περισσότερο από μια αθλητική διοργάνωση. Είναι ένας θεσμός που εμπνέει τη συμμετοχή, προάγει το ομαδικό πνεύμα και αναδεικνύει διαχρονικές αξίες όπως είναι η επιμονή, η ευγενής άμιλλα και η κοινωνική αλληλεγγύη. Είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε ενεργά τη διοργάνωση, ως Μεγάλος Χορηγός, όχι μόνο μέσω της ασφαλιστικής μας κάλυψης, αλλά και με δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, όπως είναι η φετινή μας πρωτοβουλία για τους μαθητές του Φενεού. Με την ανακαίνιση του γηπέδου μπάσκετ στο Δημοτικό τους Σχολείο, δημιουργούμε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο άθλησης που καλλιεργεί το πνεύμα της συνεργασίας και ενισχύει τη χαρά της συμμετοχής στην ομάδα». Η ERGO Ασφαλιστική παραμένει πιστή στις αξίες της, ενδυναμώνοντας διαχρονικά τη σχέση της με την κοινωνία, επενδύοντας σε δράσεις με θετικό πρόσημο για τον ίδιο τον άνθρωπο, τον αθλητισμό και το μέλλον.