Η Euroins Insurance Group AD (EIG), μέρος της Еurohold Bulgaria AD και κορυφαίος ασφαλιστικός όμιλος που δραστηριοποιείται στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (CESEE), διόρισε τον Nikolaus Frei νέο μέλος στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Ο Nikolaus Frei εξελέγη από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Αυγούστου 2024. Θα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), μέτοχο μειοψηφίας στην EIG, κατέχοντας περίπου το 10% των μετοχών. Η EBRD είναι μέτοχος της EIG από το 2021.

Ο Ivan Kostov, Chief Financial and Risk Officer του Ομίλου, καθώς και η Iva Falina, Director of IT and Digitalisation της Euroins Insurance AD (Euroins Bulgaria), θυγατρικής της EIG στη Βουλγαρία, είναι οι άλλοι δύο διευθυντές που εξελέγησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Γενικής Συνέλευσης. Τα τρία νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα αναλάβουν καθήκοντα μετά την εγγραφή τους στο τοπικό Εμπορικό Μητρώο.

Ο Nikolaus Frei διαθέτει πτυχίο μηχανικού από τη Λωζάνη, από το EPFL στην Ελβετία και Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το INSEAD στη Γαλλία. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον ασφαλιστικό και συμβουλευτικό κλάδο, σε θέσεις ανώτατης διοίκησης και διευθύνοντος συμβούλου σε κορυφαίους ασφαλιστικούς και συμβουλευτικούς ομίλους σε όλη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων ο Όμιλος Allianz, η McKinsey and Company, η Willis International Holdings και άλλες βασικές μάρκες. Όντας ένας ισχυρός οραματιστής και στρατηγικός, ο Nikolaus Frei θα υποστηρίξει την EIG στην ανάπτυξη του διεθνούς δικτύου της.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε έναν τόσο έμπειρο διευθυντή στην ομάδα του Διοικητικού Συμβουλίου της EIG. Πιστεύουμε ότι ο NikolausFrei θα ενισχύσει περαιτέρω τη διοίκηση του ασφαλιστικού μας ομίλου λόγω της σταθερής εμπειρίας του, που αποκτήθηκε με την πάροδο των ετών στα διοικητικά συμβούλια κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών στην Ευρώπη και παγκοσμίως», σχολίασε ο Assen Christov, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Еurohold.

Ο Ivan Kostov έχει περισσότερα από 13 χρόνια διευθυντικής εμπειρίας στους τομείς των οικονομικών, τραπεζικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποίησης, της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, της διάρθρωσης του χρέους και των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Πριν από την ένταξή του στην ομάδα της EIG, ήταν Διευθυντής του τμήματος έγκρισης εταιρικών πιστώσεων σε μία από τις μεγαλύτερες βουλγαρικές τράπεζες, Σύμβουλος διαχείρισης κινδύνων και χρηματοοικονομικών σε μία από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές και λογιστικές εταιρείες της Βουλγαρίας και επικεφαλής της Τεχνικής Επιχειρηματικής Ανάλυσης σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία fintech. Ο Kostov είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Χρηματοοικονομικά και Τραπεζικά από το Πανεπιστήμιο της Σόφιας “St. Kliment Ohridski”. Είναι πιστοποιημένος κάτοχος ναύλωσης CFA, επαγγελματίας FRM και εγγεγραμμένος εκτιμητής επιχειρήσεων, ακινήτων και άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Η Iva Falina έχει πάνω από 11 χρόνια εμπειρίας στον ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό τομέα. Πριν από την τρέχουσα θέση της, ήταν Διευθύντρια Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Euroins Bulgaria, διευθύνοντας την ομάδα που ψηφιοποιεί τις ασφαλιστικές υπηρεσίες και διαδικασίες εντός της εταιρείας. Ξεκίνησε την καριέρα της ως εμπειρογνώμονας αντασφάλισης. Η Iva Falina είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τεχνολογίας και Καινοτομίας από το Πανεπιστήμιο του Sheffield και πτυχίου Bachelor’s of Applied Science στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ από το Royal Holloway, University of London.