Η Infomax Insurance Brokers επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά την πρωτοπορία της, κατακτώντας δύο σημαντικές διακρίσεις στα φετινά Insurance Awards 2024, που διοργανώθηκαν από την Morax Media S.A.

Η Infomax απέσπασε την δεύτερη θέση στην κατηγορία Digital Orientation, επιβραβεύοντας τη στρατηγική της για την εφαρμογή πρωτοποριακών ψηφιακών λύσεων στον ασφαλιστικό τομέα. Αυτή η διάκριση αποτελεί επιστέγασμα των προσπαθειών της εταιρείας να χρησιμοποιήσει τη σύγχρονη τεχνολογία για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της, προσφέροντας έτσι μια βελτιωμένη εμπειρία στους πελάτες της και τους συνεργάτες της μέσω της ψηφιοποίησης των διαδικασιών και της συνεχούς εξέλιξης των ψηφιακών εργαλείων.

Επιπλέον, η Infomax διακρίθηκε με την τρίτη θέση στην κατηγορία Sustainability Strategy, αναγνωρίζοντας τη συνεπή δέσμευσή της για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών και τη συμβολή της στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στην εορταστική τελετή των FM Awards 2024, που φιλοξενήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων, όπως οι υπουργοί Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Ράπτη. Η κριτική επιτροπή των FM Awards 2024, που ήταν στελεχωμένη από καταξιωμένα στελέχη του κλάδου όπως οι Γιώργος Κώτσαλος (Ex CEO Interamerican), Ανδρέας Βασιλείου (Ex president &CEO Metlife Central & Eastern Europe), Άλκηστις Χριστοφίλου (Partner στη Δικηγορική εταιρεία Ρόκας), Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου (π. Σύμβουλος Διοίκησης για Ασγαλιστικά θέματα, Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς & πρόεδρος ΔΣ Πειραιώς Πρακτορειακή), Παναγιώτης Ξένος (Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Στατισικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Ευγενία Τζώρτζη (Δημοσιογράφος στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ) και Λυκούργος Πέτροβας (ex COO Ασφαλιστική), αναγνώρισε την αριστεία της Infomax στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού και της βιωσιμότητας.

Όπως πέρσι, έτσι και φέτος, με στόχο την εξασφάλιση της διαφάνειας και της αμεροληψίας του θεσμού, η αξιολόγηση των 4 σταδίων, όσο και η εποπτεία της ψηφοφορίας της 7 μελούς επιτροπής έλαβε χώρα από την Grant Thornton, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους και πιο αξιόπιστους ανεξάρτητων ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κόσμο.

Ο CEO κ. Αποστολίδης Δημήτριος και ο Co-Founder της εταιρείας κ. Ταυλίκος Γεώργιος παρέλαβαν με υπερηφάνεια τα βραβεία, όπου στο λόγο του ο κ. Αποστολίδης τόνισε: Ζούμε, εργαζόμαστε, καινοτομούμε και αντιπροσωπεύουμε, μια εξειδικευμένη, επαγγελματικά ηθική και αξιόπιστη διαμεσολάβηση από την αγαπημένη νύφη του Βορρά Θεσσαλονίκη .

Αυτή η κατηγορία που διακρινόμαστε είναι η πιο σημαντική, διότι με τα σύγχρονα πελατοκεντρικά εργαλεία της τεχνολογίας χτίζεται αξιοπιστία και εμπιστοσύνη ανάμεσα στους πολίτες και τους διαμεσολάβητες. Πρέπει να περάσουμε από τις προφορικές και πρόχειρες υποσχέσεις, στις γραπτές και έγκυρες διασφαλίσεις της σύγχρονης και ποιοτικής διαμεσολάβησης. Αυτό χρειάζεται η κοινωνία, αυτό χρειάζεται η διαμεσολάβηση.

Η Infomax ευχαριστεί θερμά όλους τους πελάτες και συνεργάτες που την εμπιστεύτηκαν και συνεχίζει να επενδύει στη συνεχιζόμενη καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Λίγα λόγια για την Infomax Inurance Brokers :

Η εταιρεία μετράει 18 χρόνια παρουσίας στον χώρο και αντιπροσωπεύει ένα σύγχρονο μοντέλο ποιοτικής διαμεσολάβησης το οποίο εξυπηρετεί μέχρι τώρα πάνω από 7.000 πελάτες. Αποτελείται από τμήματα πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών και συνεργατών, με σύγχρονες εσωτερικές δομές, τμήμα πληροφορικής και τμήμα μάρκετινγκ. Είναι η πρώτη εταιρεία που έχει δημιουργήσει διαδικτυακά πολυτιμολόγηση προϊόντων ασφάλισης υγείας και επεκτείνεται σε άλλους κλάδους με έμφαση στο κομμάτι ασφάλιση ζωής. Έχει δημιουργήσει σύγχρονο CRM και mobile application το οποίο διασυνδέει τους πελάτες με την Infomax. Το 2025, είναι έτοιμη η εταιρεία να επεκταθεί με πολλαπλές ποιοτικές συνεργασίες, με διαμεσολαβητές που αντιλαμβάνονται την εξέλιξη τους με έναν σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Γι αυτό τον λόγο η σουίτα εφαρμογών για τους συνεργάτες η οποία διασυνδέει σε όλα τα στάδια της εργασίας, τον πελάτη, τον συνεργάτη και την διαχείριση της Infomax είναι έτοιμη να λειτουργήσει στα χέρια των επαγγελματιών του μέλλοντος. Η Infomax, ηγέτιδα εταιρεία διαμεσολάβησης στα προϊόντα υγείας και ζωής και όχι μόνο, με πάνω από 50 τοπικές αλλά και διεθνείς συνεργασίες ασφαλιστικών εταιρειών τόσο με την κουλτούρα της όσο και με το αποτελεσματικό εξειδικευμένο μοντέλο της, θα αποτελέσει την ασφαλή επιλογή των επαγγελματιών διαμεσολαβητών που επιθυμούν υψηλές αμοιβές σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής αλλά και διατηρησιμότητα των πελατών τους.