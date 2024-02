Share on Facebook

Η Institute of Life – IASO, από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της, ηγείται στον χώρο της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, οδηγεί τις εξελίξεις στην Ελλάδα και κατέχει σημαίνοντα ρόλο στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, παρουσιάζοντας πρωτοποριακό ερευνητικό έργο.

Η διαδικασία διατήρησης της γονιμότητας αφορά ιατρική πράξη, με στόχο την πρόληψη της υπογονιμότητας, και αποτελεί επένδυση στο μέλλον για κάθε γυναίκα. Και, όπως κάθε επένδυση απαιτεί εγγυήσεις, έτσι και στην κρυοσυντήρηση ωαρίων μπορούν να είναι υπαρκτές πλέον οι εγγυήσεις, τόσο σε ό,τι αφορά στη διαδικασία, όσο και στο αποτέλεσμα: η Institute of Life – IASO είναι από σήμερα η πρώτη Μονάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εγκαθιστά το προηγμένο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης “Chloe OQ” για την αξιολόγηση των ωαρίων!

Από αριστερά, οι κ.κ. Εύη Φραγκάκη, Δημοσιογράφος, Συντονίστρια Συνέντευξης Τύπου, Δρ Παναγιώτης Ψαθάς, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Πρόεδρος Institute of Life – IASO, Γιάννης Κωνσταντάκης, Διευθυντής Institute of Life – IASO, Έρως Νικητός, Διευθυντής Εμβρυολογικού Εργαστηρίου Institute of Life – IASO, Dr Cristina Hickman, Chief Clinical Officer Fairtility, Noam Bergelson, Chief Business Officer Fairtility.

Η τεχνολογία “CHLOE OQ” αποτελεί το «έξυπνο εργαλείο» τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο φέρνει την επανάσταση στη διατήρηση γονιμότητας, καθώς αξιολογεί την ποιότητα των ωαρίων, χρησιμοποιώντας εικόνες από τους πλέον σύγχρονους επωαστές που διαθέτουν μικροκάμερες και τεχνολογία Time-Lapse. Με τον τρόπο αυτό, ο Κλινικός Εμβρυολόγος έχει ξεκάθαρη εικόνα για τις πιθανότητες δημιουργίας εμβρύων και οι Ιατροί Αναπαραγωγής μπορούν να κατευθύνουν πλέον τους κύκλους κρυοσυντήρησης ωαρίων, παρέχοντας στις γυναίκες ακριβείς πληροφορίες, απολύτως εξατομικευμένες, για την πιθανότητα απόκτησης παιδιού στο μέλλον.



Η τεχνολογία “CHLOE OQ” είναι το πρώτο και μοναδικό επιστημονικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα και το πρώτο που παρέχει εξατομικευμένη ανάλυση για κάθε γυναίκα που κρυοσυντηρεί τα ωάριά της!

Συγκεκριμένα, η κορυφαία αυτή τεχνολογία στην κρυοσυντήρηση ωαρίων παρέχει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη ανάλυση για ωάρια που συλλέχθηκαν, που περιλαμβάνει:

1)Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των ποιοτικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών του κάθε ωαρίου ξεχωριστά

2) Ποσοστιαίες πιθανότητες για τη δημιουργία βλαστοκύστης (έμβρυα 5ης – 6ης ημέρας) ανά ωάριο και στο σύνολό τους

3) Ποσοστιαίες πιθανότητες απόκτησης παιδιού

Με το “CHLOE OQ”, το εμβρυολογικό εργαστήριο της Institute of Life – IASO προσφέρει για πρώτη φορά στις γυναίκες ασφαλείς πληροφορίες σχετικά με τις πιθανότητες, που έχουν, να γίνουν μητέρες, όταν εκείνες το αποφασίσουν!

Η Institute of Life – IASO αποτελεί την κορυφαία επιλογή των γυναικών για την κρυοσυντήρηση του γενετικού τους υλικού, καθώς είναι πιστοποιημένη ως Best Practice IVF Center για τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μετά από κρυοσυντήρηση ωαρίων με τη μέθοδο της υαλοποίησης (Vitrification), από την κορυφαία στο χώρο εταιρεία KIΤΑZATO, καθώς και η πρώτη Μονάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διπλό σύστημα παρακολούθησης, της Τράπεζας Κρυοσυντήρησής της, για την απόλυτη ασφάλεια του γενετικού υλικού.

Πιστή, λοιπόν, στο όραμα της πρωτοπορίας, η Institute of Life – IASO “σας καλωσορίζει στο μέλλον της διατήρησης γονιμότητας”, επιβεβαιώνοντας την επιστημονική της υπεροχή, με τη δέσμευση να παρέχει πάντα τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

