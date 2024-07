Share on Facebook

Η Interamerican εντείνει τις προσπάθειές της για να πρωταγωνιστήσει στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος, όπως αποτυπώνεται στη νέα Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρίας για το 2023. Η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι σε κάθε έκφανση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και καθορίζει την πορεία του.

Ειδικότερα, έχει εδραιώσει ένα ισχυρό μοντέλο διακυβέρνησης ESG που εκτείνεται σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα και στοχεύει στην περαιτέρω ενσωμάτωση της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης στον πυρήνα του επιχειρηματικού μοντέλου του Οργανισμού, με άξονα τρεις βασικούς πυλώνες: «Δρούμε για τον Πλανήτη», «Προωθούμε τον Κοινωνικό Σκοπό» και «Αναπτυσσόμαστε Υπεύθυνα».

Το 2023 η Interamerican έθεσε τον πήχη ψηλά και σημείωσε σημαντικά βήματα σε όλα τα επίπεδα. Ακολουθούν ενδεικτικά βασικά σημεία αναφοράς από τις επιδόσεις της με οδηγό τη Βιώσιμη Ανάπτυξη:

Μείωση κατά 11,1% και 80,8% τόσο στις εκπομπές αέριων ρύπων Πεδίου 1 όσο και στις εκπομπές Πεδίου 2 αντίστοιχα, σε σχέση με το 2022.

73% από τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας προήλθε από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με Εγγυήσεις Προέλευσης (ΕΠ).

Λανσάρισμα 2 νέων προϊόντων που ενσωματώνουν ESG χαρακτηριστικά (Telemedicine, Cyberinsurance).

49,6% του συνολικού εργατικού δυναμικού αποτελείται από γυναίκες.

45,5% το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις ευθύνης, αυξημένο κατά 2% σε σχέση με το 2022.

19 πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας.

13 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) υποστηρίχθηκαν από την Interamerican.

Ηγετική θέση στη διατήρηση κορυφαίου Net Promoter Score (NPS) στην αγορά: 60 για την Interamerican και 74 για το κανάλι απευθείας πωλήσεων, την Anytime.

Επίτευξη ποσοστού διατηρησιμότητας πελατών 88,2% σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, με αύξηση κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2022.

Ο René Scholten, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου Interamerican, δήλωσε σχετικά:

«H Interamerican βρίσκεται εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή της βιωσιμότητας και της καινοτομίας. Το 2023 πετύχαμε σημαντικά αποτελέσματα και ανταποκριθήκαμε αποτελεσματικά στους απαιτητικούς στόχους που θέσαμε, παραμένοντας αμετακίνητοι στη δέσμευσή μας για ακεραιότητα, διαφάνεια και βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, θα συνεχίσουμε να επαυξάνουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας σύμφωνα με τις ανάγκες των ανθρώπων, φροντίζοντας συνεχώς για το περιβαλλοντικό και κοινωνικό μας αποτύπωμα. Πιστεύουμε βαθιά πως επενδύοντας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, επενδύουμε σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους και υπηρετούμε στο έπακρο την αποστολή και τις αξίες μας. Προχωράμε μπροστά με το σημαντικότερο κεφάλαιό μας, τους ανθρώπους μας, για ακόμα μεγαλύτερα επιτεύγματα».

Η Χρύσα Ελευθερίου, Sustainability Leader του Ομίλου Interamerican επισήμανε από την πλευρά της:

«Η νέα Έκθεση Βιωσιμότητας είναι το αποτέλεσμα μιας ξεχωριστής συλλογικής προσπάθειας που υπογραμμίζει την μακρόχρονη αφοσίωση και τη δέσμευση της εταιρίας σε θέματα βιωσιμότητας, αλλά και τον ενεργό ρόλο που θέλουμε να διαδραματίσουμε στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου και συμπεριληπτικού κόσμου. Τη χρονιά αυτή θέσαμε φιλόδοξους και μετρήσιμους στόχους και πετύχαμε αξιοσημείωτα αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων είναι η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος από τη λειτουργία μας, το λανσάρισμα νέων προϊόντων και υπηρεσιών με ESG χαρακτηριστικά, η περαιτέρω ενσωμάτωση των αρχών της διαφορετικότητας και της ισότητας στο εργασιακό περιβάλλον μας και η έμπρακτη υποστήριξη συμπολιτών μας που μας είχαν ανάγκη».

Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των νέων διεθνών προτύπων GRI (GRI Universal Standards 2021), καθώς και με τα πρότυπα του Sustainability Accounting Standards Board (SASB Standards) και έχει αναρτηθεί στο site της εταιρίας (αγγλική και ελληνική έκδοση).

Στη λίστα των «The 50 Most Sustainable Companies in Greece 2024» η Interamerican

Σημαντικό ορόσημο αποτελεί η ένταξη της Interamerican στη λίστα των «The 50 Most Sustainable Companies in Greece 2024», σύμφωνα με τον Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης «The ESG Index in Greece» που ανακοινώθηκε για 7η συνεχή χρονιά από το QualityNet Foundation.

Πρόκειται για την ανώτατη διάκριση Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα και σκιαγραφεί την ολιστική προσέγγιση που έχει μια εταιρεία ως προς την αντιμετώπιση των θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της υπεύθυνης λειτουργίας της. Αυτή η διάκριση αποτελεί κινητήριο δύναμη για την εταιρία ώστε να συνεχίσει ακόμα πιο δυναμικά, με το βλέμμα στραμμένο σε ένα βιώσιμο αύριο.

Τριπλή βράβευση στα Hellenic Responsible Business Awards 2024

Τέλος, τα τρία βραβεία που απέσπασε η Interamerican στα Hellenic Responsible Business Awards 2024 της Boussias Events, στην τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024, αναδεικνύουν την αδιαπραγμάτευτη προσήλωση της εταιρίας στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.