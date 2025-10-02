Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αλλάζει ριζικά τον τρόπο που εργαζόμαστε και προσφέρουμε υπηρεσίες. Στον ασφαλιστικό κλάδο οι αλλαγές είναι ταχύτατες και συχνά γεννούν ερωτήματα ή και ανησυχίες: «Τι σημαίνει αυτό για τον ρόλο μου;», «Πώς θα επηρεαστεί η σχέση με τους πελάτες;», «Θα χρειαστώ νέες δεξιότητες για να συνεχίσω να είμαι αποτελεσματικός;», «Πώς διασφαλίζουμε ότι η τεχνολογία θα υπηρετεί τις αξίες μας;».

του Αθανάσιου Ευθυμιάδη, MSc. MBA, Certified Coach – AC και Υπεύθυνου Εκπαίδευσης στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Ένας συχνός φόβος είναι ότι η τεχνολογία θα αντικαταστήσει την ανθρώπινη παρουσία. Όμως αξίζει να θυμόμαστε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος χρειάστηκε χιλιάδες χρόνια για να εξελιχθεί στη σημερινή του μορφή, ενώ η AI έκανε τεράστια άλματα μόλις μέσα σε 4–5 χρόνια. Η ταχύτητα αυτής της προόδου μπορεί να προκαλεί εντυπωσιασμό ή ανησυχία, αλλά δεν είναι λόγος να φοβόμαστε· είναι λόγος να μάθουμε, να κατανοήσουμε και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές της προς όφελός μας.

«Δεν είναι τα πράγματα που μας φοβίζουν, αλλά η άποψη που έχουμε για αυτά.» – Επίκτητος

Αυτοί οι προβληματισμοί είναι φυσιολογικοί. Ο φόβος για το άγνωστο συνοδεύει πάντα τις μεγάλες αλλαγές. Το ζητούμενο είναι να τους μετατρέψουμε σε ευκαιρίες εξέλιξης – μέσα από τη γνώση, τη συνεργασία και την ανθρώπινη στήριξη.

1. Αναγνώριση και διαχείριση του φόβου

Πρώτα, αναγνωρίζουμε τον φόβο χωρίς να τον κρίνουμε. Τον «ονομάζουμε» και τον μετατρέπουμε σε γόνιμο προβληματισμό:

Τι μπορώ να μάθω από αυτόν τον φόβο;

Πώς μπορεί να με εξελίξει;

Ένα πρακτικό βήμα είναι να μετακινούμε συνειδητά το ερώτημα από το σενάριο της αποτυχίας στο σενάριο της επιτυχίας. Αντί για «Τι θα γινόταν αν αποτύχω;», ρωτάμε «Τι θα γινόταν αν πετύχω;». Αυτή η αλλαγή οπτικής μάς βοηθά να περάσουμε από την ακινησία στη δράση και να σχεδιάσουμε τα πρώτα μικρά βήματα προς τον στόχο.

2. Εκπαίδευση και συνεχής μάθηση

Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό αντίδοτο στην αβεβαιότητα. Στον ασφαλιστικό κλάδο, η συστηματική εκπαίδευση και η διά βίου μάθηση δεν αποτελούν απλώς συμπληρωματική δραστηριότητα, αλλά στρατηγική επιλογή.

Η επένδυση σε νέες γνώσεις και δεξιότητες βοηθά τους επαγγελματίες να κατανοούν τις αλλαγές, να προσαρμόζονται γρηγορότερα και να αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες που ανοίγονται. Παράλληλα, η ανάπτυξη προγραμμάτων που αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία και σύγχρονες μεθόδους μάθησης (π.χ. μικρομάθηση, ψηφιακές βιβλιοθήκες, διαδραστικά σενάρια) ενισχύει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης.

Για παράδειγμα, ένα σύντομο πρόγραμμα μικρομάθησης μπορεί να προσφέρει μια γρήγορη πρώτη κατανόηση βασικών σημείων ενός νέου κανονισμού, λειτουργώντας ως συμπλήρωμα στην πιο αναλυτική κατάρτιση. Αντίστοιχα, μια προσομοίωση με διαδραστικά σενάρια μπορεί να «εκπαιδεύσει» έναν υπάλληλο διαχείρισης ζημιών σε δύσκολες περιπτώσεις, πριν τις συναντήσει στην πράξη.

Στο Εκπαιδευτικό Κέντρο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ έχουμε επενδύσει σε τέτοιες πρακτικές και εργαλεία, ώστε η μάθηση να μην είναι θεωρητική αλλά πραγματικό εργαλείο καθημερινής εργασίας.

3. Επένδυση στις ανθρώπινες δεξιότητες

Η AI είναι εξαιρετικά ισχυρή στην ανάλυση δεδομένων, στον εντοπισμό προτύπων και στη γρήγορη λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ενσυναίσθηση, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη – τις δεξιότητες που δίνουν στον άνθρωπο τη μοναδικότητά του.

Στην ασφάλιση, αυτές οι δεξιότητες κάνουν τη διαφορά: ένας αλγόριθμος μπορεί να προτείνει το κατάλληλο πρόγραμμα, αλλά μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να ακούσει με προσοχή τις ανησυχίες ενός πελάτη που μόλις έχασε το αυτοκίνητό του ή να σταθεί με κατανόηση δίπλα σε μια οικογένεια που περνά δύσκολες στιγμές.

Η ζεστασιά της ανθρώπινης επαφής, η ικανότητα να εμπνέουμε εμπιστοσύνη και να βρίσκουμε δημιουργικές λύσεις εκεί που δεν υπάρχει «έτοιμος δρόμος», είναι το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε επαγγελματία. Γι’ αυτό χρειάζεται να τις καλλιεργούμε συστηματικά, μέσα από εκπαίδευση, εμπειρίες και συνεχή μάθηση, ώστε να παραμένουν πάντα ζωντανές και να εξελίσσονται μαζί μας.

4. Η AI ως συνεργάτης, όχι ανταγωνιστής

Η ΤΝ δεν έρχεται για να μας αντικαταστήσει, αλλά για να μας απαλλάξει από μονότονες και χρονοβόρες εργασίες. Έτσι, μπορούμε να επικεντρωθούμε σε ό,τι έχει μεγαλύτερη αξία: στη συμβουλευτική, στη στρατηγική, στην ανθρώπινη επαφή.

Στον ασφαλιστικό τομέα, τα παραδείγματα είναι ήδη ορατά:

Ταχύτερη διεκπεραίωση αποζημιώσεων μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών.

Δημιουργία εξατομικευμένων προϊόντων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Ανάλυση δεδομένων που βοηθά στην πρόληψη κινδύνων και στη μείωση κόστους.

Στις πωλήσεις, η AI μπορεί να κατηγοριοποιήσει το πελατολόγιο και να αναδείξει ευκαιρίες. Το κρίσιμο όμως παραμένει η προσέγγιση του διαμεσολαβητή: να ρωτά ουσιαστικά, να ακούει ενεργητικά, να ανακαλύπτει τι έχει πραγματικά αξία για τον πελάτη.

Η τεχνολογία γίνεται το εργαλείο· ο άνθρωπος παραμένει η «ψυχή» της σχέσης. Και εδώ η εκπαίδευση παίζει ρόλο-κλειδί: μας καθοδηγεί να αξιοποιούμε την AI ως σύμμαχο, με τον άνθρωπο πάντα στο κέντρο κάθε σχέσης.

5. Μικρά και σταθερά βήματα

Η προσαρμογή δεν είναι άλμα, αλλά ταξίδι. Κάθε μικρό βήμα – μια νέα ιδέα, μια διαφορετική προσέγγιση, μια εμπειρία που τολμήσαμε να δοκιμάσουμε – μας φέρνει πιο κοντά στο μέλλον που θέλουμε να δημιουργήσουμε.

Οι μικρές νίκες δεν είναι ασήμαντες· είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίζεται η αυτοπεποίθηση, η πρόοδος και μια κουλτούρα που βλέπει την αλλαγή όχι με φόβο, αλλά με πίστη και αισιοδοξία.

6. Ο ρόλος των ηγετών

Οι ηγέτες έχουν καθοριστική αποστολή: να διαμορφώνουν περιβάλλον ανοιχτού διαλόγου και στήριξης, όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς να εκφράσουν ανησυχίες και να δοκιμάσουν νέες ιδέες.

Ένα τέτοιο περιβάλλον ενισχύει την εμπιστοσύνη και καλλιεργεί την καινοτομία – αξίες που στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ καλλιεργούμε συστηματικά.

Μαθαίνουμε μαζί, προχωράμε μπροστά

«Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να αλλάξεις τον κόσμο.» – Nelson Mandela

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ανοίγει νέους δρόμους για τον ασφαλιστικό κλάδο. Αν την αντιμετωπίσουμε με γνώση, ανοιχτό πνεύμα και επένδυση στις ανθρώπινες δεξιότητες, τότε μπορεί να γίνει ο ισχυρότερος σύμμαχός μας.

Στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ επενδύουμε στην τεχνολογία, γιατί μας δίνει εργαλεία. Επενδύουμε όμως και στους ανθρώπους, γιατί αυτοί δίνουν νόημα σε όλα τα υπόλοιπα.

Και με αυτή τη διπλή επένδυση –στην πρόοδο και στον άνθρωπο– συνεχίζουμε να χτίζουμε το μέλλον της ασφάλισης.