ΙΑΣΩ: 15ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 15ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου, το οποίο θα διεξαχθεί μεταξύ 15 και 17 Ιουνίου 2017 στην Αθήνα. Το πρακτικό μέρος “Hands on” θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 09:30 στην Κλινική ΙΑΣΩ, Λεωφ. Κηφισίας 37-39 Μαρούσι και το θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Ιουνίου του 2017 στο ξενοδοχείο ΗILTON Αθηνών.

Η ανάγκη για αναγνωρισμένη εκπαίδευση στην κολποσκόπηση είναι κοινή σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε να επικεντρώνουμε την προσοχή και τις προσπάθειες μας. Φέτος, συμπληρώνονται 15 χρόνια εκπαίδευσης στην Κολποσκόπηση και γι’ αυτό το λόγο, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει επετειακό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του σεμιναρίου και Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΑΣΩ, Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Διακομανώλη θα δοθεί έμφαση στην θεραπεία των προκαρκινικών αλλοιώσεων στο κατώτερο γεννητικό σύστημα της γυναίκας και ιδιαίτερα στον τράχηλο της μήτρας και το αιδοίο. Το πρόγραμμα το 2016 είναι αναθεωρημένο και έχει μία νέα δομή, στοχεύοντας στην πρακτική εκπαίδευση των ιατρών που θα συμμετέχουν.

Μερικοί από τους καλύτερους ξένους εκπαιδευτές και έγκριτοι Έλληνες συνάδελφοι, θα είναι και πάλι παρόντες για να βοηθήσουν στην εκπαιδευτική αυτή προσπάθεια των Γυναικολόγων της χώρας μας.

Το Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου, το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς στην Ελλάδα. Είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κολποσκόπησης (European Federation for Colposcopy, EFC) και τη Βρετανική Εταιρεία Κολποσκόπησης (British Society for Colposcopy and Cervical Pathology, BSCCP) και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Τραχήλου και Κολποσκόπησης.