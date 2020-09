Το ΙΑΣΩ και η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής “Institute of Life ΙΑΣΩ” διοργανώνουν την επίσημη έναρξη του διετούς Αντικαπνιστικού Προγράμματος “Help Her Quit” η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 στο πλαίσιο της διεθνούς διάσκεψης για τον έλεγχο των συνεπειών του καπνίσματος (3rd Scientific Summit: Tobacco Harm Reduction, Novel products, Research and Policy www.nosmokesummit.org).

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση στο Link: https://zoom.us/j/91287314462

Το ΙΑΣΩ αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα νοσοκομείου σε ευθυγράμμιση με την Εθνική αντικαπνιστική προσπάθεια και με την διακοπή καπνίσματος.

Κατά την έναρξη θα απευθύνουν χαιρετισμό οι κ.κ.: Ζωή Ράπτη, Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητες την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις, Γεώργιος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Χειρουργός Ορθοπεδικός και Αθανάσιος Τσακρής, Καθηγητής Μικροβιολογίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ και διακεκριμένα μέλη της επιστημονικής κοινότητας.

Επίσης, Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι κ.κ. Αικατερίνη Χαρβάλου, MD, τ. Επίκ. Καθηγήτρια Παν/μίου Κρήτης Εθν. Εμπειρογνώμονας στην ΕΕ Υπεύθυνη Τμήματος IMRI, Συντονίστρια HHQ, Θέμης Μαντζαβίνος, Αναπλ. Καθηγητής Μ/Γ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστ. Υπεύθυνος ΜΙΥΑ “Institute of Life ΙΑΣΩ”, Προέδρος Επιστημονικής Επιτροπής HHQ, Δρ Καλλιόπη Παπά, Aναπλ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ Μαιευτικής Γυναικολογίας, Catherine Georgopoulos, PHD, Biologist, Women’s Health Specialist, ROCHE, Switzerland, Dr Theodοra Georgopoulos, Junior HHQ ambassador.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα: https://hhquit.eu/