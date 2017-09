ΙΑΣΩ Παίδων: Παρουσίαση Νευροχειρουργικής Κλινικής

Η παρουσίαση της Νευροχειρουργικής Κλινικής του ΙΑΣΩ Παίδων με θέμα “Η σύγχρονη αντιμετώπιση των νευροχειρουργικών παθήσεων στους μικρούς ασθενείς”, θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, στις 11:00 έως 12:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της κλινικής ΙΑΣΩ (Λεωφ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι).

Ομιλητής θα είναι ο Καθηγητής κ. Βασίλειος Α. Ζέρρης MD, MPH, MSc, FAANS, Διευθυντής Παιδονευροχειρουργικής Κλινικής ΙΑΣΩ Παίδων, Καθηγητής Νευροχειρουργικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Αναπληρωτής Καθηγητής Νευροχειρουργικής Πανεπιστημίου «Texas A&M», ΗΠΑ, Board Certified by the American Board of Neurological Surgery, Fellow of the American Association of Neurological Surgeons.

Σκοπός της επιστημονικής εκδήλωσης είναι η παρουσίαση σειράς συχνών ή αυξημένης δυσκολίας περιστατικών, τα οποία αντιμετωπίσθηκαν από τον Καθ. Β. Ζέρρη και την ομάδα του, προκειμένου να εδραιωθεί η αντίληψη της δυνατότητας αντιμετώπισης των μικρών ασθενών με νευροχειρουργικές παθήσεις.

Συγκεκριμένα, κατά την παρουσίαση θα δοθεί έμφαση στις ακόλουθες ενότητες:

Δυσραφισμός κρανίου και σπονδυλικής στήλης

Κρανιοσυνοστέωση

Όγκος Εγκεφάλου

Σύνδρομο Chiari

Σπαστικότητα

Η συμμετοχή στην παρουσίαση είναι ελεύθερη.