ΙΑΣΩ Παίδων: Στρατηγική Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σε νέα στρατηγική συνεργασία προχώρησαν το ΙΑΣΩ και το ΙΑΣΩ Παίδων με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σκοπός της συνεργασίας είναι η επιμόρφωση και η εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου, η ανάπτυξη σχέσεων, η προαγωγή των δραστηριοτήτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και η υλοποίηση ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών δράσεων στον τομέα της ιατρικής.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου ΙΑΣΩ Dr. Γεώργιος Σταματίου, ο κος Αντώνης Βλαχούσης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ομίλου ΙΑΣΩ, οι κ.κ. Χριστόφορος Χατζηκυπριανού, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος, Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Εμμανουήλ Μπετενιώτης, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, Καθηγητής Βασίλειος Α. Ζέρρης, MD, MPH, MSc, FAANS, Διευθυντής Nευροχειρουργός ΙΑΣΩ Παίδων και Υπεύθυνος ΜΕΝΝ ΙΑΣΩ, Καθηγητής Νευροχειρουργικής στο «Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου» και Αναπληρωτής Καθηγητής Νευροχειρουργικής Πανεπιστημίου «Texas A&M», ΗΠΑ, Board Certified by the American Board of Neurological Surgery, Fellow of the American Association of Neurological Surgeons, επισφράγισαν την επικείμενη συνεργασία η οποία αφορά σε ένα πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκό επίπεδο και θα έχει διάρκεια 10 ετών.

Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις των μονάδων υγείας του Ομίλου ΙΑΣΩ, να ξεναγηθούν στα τμήματα της Γενικής, Μαιευτικής, Γυναικολογικής και Παιδιατρικής Κλινικής καθώς και να παρακολουθήσουν πρακτικά και θεωρητικά μαθήματα των πιο προηγμένων ιατρικών πρακτικών που εφαρμόζονται παγκοσμίως από το κορυφαίο ιατρικό προσωπικό του ΙΑΣΩ και του ΙΑΣΩ Παίδων.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει στο Διεθνή Οργανισμό Laureate International Universities, ένα παγκόσμιο Πανεπιστημιακό οργανισμό, με έδρα τη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ. Επίσης, αποτελεί το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε όλη την Κύπρο και Ελλάδα στο οποίο έχει δοθεί η ανώτατη διάκριση ECTS Label (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας τις άριστες επιδόσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου. Στο πλαίσιο του προγράμματος, το ΙΑΣΩ θα δημιουργήσει πλήρως οργανωμένο και στελεχωμένο Γραφείο Ακαδημαϊκών Θεμάτων, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για όλες τις ακαδημαϊκές υποθέσεις και δραστηριότητες.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ομίλου ΙΑΣΩ, Dr. Γεώργιος Σταματίου δήλωσε ότι: «Με τη συγκεκριμένη συνεργασία, το ΙΑΣΩ αποτελεί πλέον ένα πολύ σημαντικό κέντρο εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί δίνεται η δυνατότητα να μοιραστούμε με το διακεκριμένο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τη γνώση και την επιστημονικότητα που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια τα οποία καθιέρωσαν το ΙΑΣΩ την πρώτη Μαιευτική Κλινική στην Ελλάδα, τη μεγαλύτερη γυναικολογική κλινική στην Ευρώπη και το ΙΑΣΩ Παίδων, την πιο ολοκληρωμένη ιδιωτική παιδιατρική κλινική. Σήμερα θέσαμε τις βάσεις για μία λαμπρή και αμοιβαία επωφελή συνεργασία εταιρικής υπευθυνότητας και προσφοράς στην ακαδημαϊκή κοινότητα».

Ο Χριστόφορος Χατζηκυπριανού, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μεταξύ άλλων δήλωσε: «Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση, τη φιλοξενία και τη δυνατότητα να συνεργαστούμε. Θέλουμε να προσδώσουμε δυναμική σε αυτή τη συνεργασία και διακρίνουμε την πρωτοπορία, την τεχνογνωσία καθώς και την υποδομή που το ΙΑΣΩ και το ΙΑΣΩ Παίδων διαθέτει. Φαίνεται ότι υπάρχει πάθος και όραμα. Αρχή μας είναι να τιμούμε τους συνεργάτες μας με κάθε δυνατό τρόπο. Προσπαθούμε να κάνουμε ότι καλύτερο προκειμένου να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και επιλέγουμε τους άριστους και τους καλύτερους να μας εκπροσωπήσουν. Θέλουμε να υπάρχει ουσία, προοπτική αλλά και αποτέλεσμα».

Ο Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος, Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μεταξύ άλλων ανέφερε: «Το ΙΑΣΩ αποτελεί σημείο αναφοράς στην Ελλάδα. Σε αυτή τη νέα συνεργασία, το ΙΑΣΩ και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία. Θέλουμε να θέσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις για αυτή τη συνεργασία που μας καθιστούν υπεύθυνους απέναντι στην κοινωνία. Θέτουμε τα θεμέλια για να αναπτύξουμε αυτή την ακαδημαϊκή συνεργασία».

Θερμές ευχαριστίες δέχτηκε από όλους, ο Καθηγητής Βασίλειος Α. Ζέρρης ο οποίος αποτέλεσε το συνδετικό κρίκο αυτής της συνεργασίας.