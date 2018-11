Ιατρικό Αθηνών: 2ο Διεθνές Συνέδριο Ιατρικής Καινοτομίας

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών σας προσκαλεί από τις 23 έως τις 25 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Ιατρικής Πρωτοπορίας και Καινοτομίας AMLI 2018 (Athens Medical Leadership and Innovation Conference 2018), αίθουσες «Σκαλκώτα», «MC2» & «MC3», με αφορμή τη συμπλήρωση 35 χρόνων από την ίδρυση του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, περισσότεροι από 300 κορυφαίοι επιστήμονες του Ομίλου καθώς και ομόλογοί τους από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, υπό την ευθύνη 75μελούς επιστημονικής επιτροπής, θα αναδείξουν τις ιατρικές καινοτομίες που εφαρμόζονται, ήδη, στις κλινικές του Ομίλου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και τις νεότερες εξελίξεις σε σημαντικούς τομείς της Ιατρικής, όπως είναι η Αγγειοχειρουργική, η Αιματολογία, η Γενική Χειρουργική, η Καρδιολογία, η Καρδιοχειρουργική, η Μαιευτική Γυναικολογία, η Θωρακοχειρουργική, η Νευρολογία, η Νευροχειρουργική, η Ογκολογία, η Ορθοπεδική, η Ουρολογία, η Παθολογία, η Παιδιατρική, η Πνευμονολογία, η Ρομποτική Χειρουργική και η Ωτορινολαρυγγολογία. Το AMLI 2018 περιλαμβάνει 4 κορυφαίες θεματικές ενότητες (Γενική Κλινική, Παιδιατρικό, Νοσηλευτικό και Ιατρικός Τουρισμός), που θα διεξάγονται, παράλληλα, σε 3 αίθουσες, και θα παρουσιαστεί ό,τι πιο σύγχρονο στην υγεία, σε μία πλήρως διεπιστημονική, ασθενοκεντρική, ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Στο Συνέδριο, μεταξύ άλλων, υπάρχει ειδική ενότητα, το Σάββατο 24 Νοεμβρίου στις 2:30 μμ, στην αίθουσα «Σκαλκώτα», όπου ομιλητές θα αναλύσουν «Το Μέλλον της Υγείας» αναπτύσσοντας τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Healthcare Digital Transformation Longevity: From Curative, to Preventive and then Promotive Personalized Medicine: Taking Guidelines One Step Forward Patient Advocacy: Having the Patient at the Center of Attention The Future of Hospital Management Παράλληλα, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον Ιατρικό Τουρισμό και στη θέση της Ελλάδας στην ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένη αγορά υπηρεσιών υγείας. Επίσης, ειδική μνεία θα γίνει στην αντιστροφή του “Brain Drain”, μέσα από τη συμμετοχή 20 νέων Επιστημόνων που επέστρεψαν στην Ελλάδα της κρίσης για να διεκδικήσουν το «Ελληνικό Όνειρο».

«Όπως όλοι γνωρίζετε, η Ευρώπη βρίσκεται, πλέον, σε ένα κρίσιμο «σταυροδρόμι» αλλαγών και λήψης σημαντικών αποφάσεων: να ακολουθήσει τις νέες τάσεις στην εξέλιξη της υγειονομικής περίθαλψης, που επιτάσσουν την προσφορά υψηλού επιπέδου και «value for money» υπηρεσιών υγείας από κέντρα αριστείας ή την περαιτέρω επιβάρυνση των ήδη βεβαρημένων κρατικών συστημάτων υγείας. Εμείς, ως Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, έχουμε ήδη χαράξει στρατηγική, ακολουθώντας μία συντεταγμένη πορεία σε αυτήν τη διαδικασία μετασχηματισμού του κλάδου, αναλαμβάνοντας, παράλληλα, πρωταγωνιστικό ρόλο στις νέες εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό χώρο της Υγείας.

Με γνώμονα τα παραπάνω και ορμώμενοι από αυτά, ο Όμιλός μας σας καλεί στη μεγάλη γιορτή της επιστήμης, της ιατρικής και της υγείας – στο AMLI 2018», δήλωσε ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Το συνέδριο απευθύνεται σε ιατρούς, νοσηλευτές, φοιτητές ιατρικής, ενώσεις ασθενών, αλλά και όλους όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τις σύγχρονες εξελίξεις στην υγεία. Διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ινστιτούτο για τη Μακροζωία και την Πρόληψη των Ασθενειών του Γήρατος, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι Σύνεδροι ιατροί θα λάβουν έως και 24 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης CME-CPD από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME UEMS. Στο χώρο του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και μη προϊόντων, ανοικτή σε όλους τους συμμετέχοντες. Το AMLI 2018 τελεί υπό την ευγενική χορηγία, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων εταιρειών: DEMO, ELPEN, ENDOFUSION, GENERAL ELECTRIC, ELEKTA, MENARINI HELLAS, JOHNSON & JOHNSON, PROCTER & GAMBLE, SOFMEDICA.