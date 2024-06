Στο πλαίσιο, της εορταστικής τελετής, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ICAP CRIF, Νικήτας Κωνσταντέλλος, εξιστόρησε, μέσα από 3 κομβικές περιόδους, τα επιτεύγματα και τη δυναμική εξέλιξη της εταιρείας από το 1964 εώς σήμερα, ενώ ο Chairman & CEO της CRIF, Carlo Gherardi, εξήρε την συμβολή της εταιρείας στον παγκόσμιο ιστό της CRIF, και τόνισε τη σημασία που έχει για τον οργανισμό η νέα εποχή ICAP CRIF 3.0.

Χαιρετισμό, απηύθυνε ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κώστας Σκρέκας (ως αντιπρόσωπος του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη) ενώ επίσης παρέστησαν ο Yπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Πρέσβης της Ιταλίας, κ. Paolo Cuculi και ο τέως Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Κ. Μπακογιάννης. Η βραδιά κύλησε ατμοσφαιρικά, στο εμβληματικό Περιστύλιο του Μεγάρου λουσμένο στα χρώματα της CRIF, με αυθεντικά ιταλικά κοκτέιλ της Campari Ελλάς και πρόγραμμα ζωντανής μουσικής με ελληνικές και ιταλικές μελωδίες συνοδεία πιάνου και σαξοφώνου.

Η ICAP CRIF, σήμερα, παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών, που ομαδοποιούνται σε 5 κατηγορίες: Business Information & Credit Risk Solutions, Credit Rating Agency Services, Marketing & Sales Solutions, Technology Solutions & Advanced Analytics και Consulting Services. Σήμερα η ICAP CRIF αναγνωρίζεται ως ο κορυφαίος Όμιλος Εταιρειών στην αγορά Λύσεων Πιστωτικού Κινδύνου και Επιχειρηματικής Πληροφόρησης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι παρακάτω αριθμοί το επιβεβαιώνουν:

60 χρόνια προσφοράς και επιτυχημένης δραστηριοποίησης.

4 Χώρες / 7.200+ πελάτες.

Bάση πληροφοριών με 8 εκατ. εταιρείες σε 4 χώρες.

Επικοινωνία με 60.000 εταιρείες ετησίως για τη συλλογή στοιχείων.

Aποκλειστική αντιπροσώπευση της Dun&Bradstreet του παγκοσμίως κορυφαίου παρόχου επιχειρηματικής πληροφόρησης, με πληροφορίες για 500 εκατ. εταιρείες σε πάνω από 190 χώρες.

39.300 Αποδόσεις Credit Ratings σε επιχειρήσεις και αξιολογήσεις ομολογιών τιτλοποιήσεων άνω των

€16 δισ. GBV. Εκδίδει ετησίως 70 Κλαδικές Μελέτες και 9 Επιχειρηματικές Εκδόσεις.



Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ICAP CRIF, δήλωσε σχετικά: «Aπό την ίδρυση της, το 1964, μέχρι σήμερα η ΙCAP CRIF με όραμα και αξίες, έχει διαγράψει μια λαμπρή πορεία στο ελληνικό και διεθνές επιχειρείν. Στόχος μας, σε όλη αυτή τη διαδρομή, ήταν και παραμένει να διακρινόμαστε ως Συνεργάτης Επιλογής για τους πελάτες μας και ως Εργοδότης Επιλογής για τους Ανθρώπους μας. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για όλα αυτά που έχουμε πετύχει στην ICAP CRIF.

Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους Συναδέλφους μου για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν, αλλά και τους 7.200 και πλέον Πελάτες μας που μας τιμούν με τη διαχρονική εμπιστοσύνη τους.» Ο Carlo Gherardi, Chairman & CEO της CRIF, δήλωσε σχετικά: “I’m glad to be here celebrating ICAP CRIF’s 60 anniversary. As a leading player in the region of SEE, we are

committed to further develop and strengthen our regional offering to better support the local businesses. I’m confident that our Customers will benefit from the multidisciplinary and innovative solutions we offer around the globe.”