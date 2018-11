Ιδιωτικές Πυροσβεστικές Μονάδες ασφαλιστικών και στην Ελλάδα;

Η νέα τάση στις Ασφαλίσεις γενικών κλάδων είναι ο λήπτης της Ασφάλισης όχι να αποζημειώνεται οικονομικά για τη ζημιά στο σπίτι του ή στο αυτοκίνητό του αλλά η ίδια η Ασφαλιστική εταιρεία να αναλαμβάνει την αποκατάσταση της ζημιάς είτε με ιδία μέσα είτε με εξωτερικούς συνεργάτες – συνεργεία.

του Νίκου Μωράκη

Στην ίδια λογική κάποιες ασφαλιστικές, μεταφέρουν τη τεχνογνωσία τους σε υπηρεσίες χρηστικές προς τους πελάτες προστατεύοντάς τόσο την περιουσια τους όσο και το loss ratio της εταιρείας τους. Δημιουργούν δικές τους εταιρείες – εκτός ασφαλιστικών εργασιών – για να προλαμβάνουν τον κίνδυνο ή την επέκταση της ζημιάς. Επενδύουν σε εταιρείες security για την προστασία της περιουσίας των πελατών τους, σε εταιρείες οδικής βοήθειας & συνεργεία αυτοκινήτων για τους ασφαλισμένους τους ακόμα και σε ιδιωτικές πυροσβεστικές μονάδες για την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Υπηρεσίες που ενισχύουν τα επιχειρήματα του “γιατί να είναι κανείς ασφαλισμένος” δίνοντας περισσότερα κίνητρα στον κόσμο για να ασφαλίσει την περιουσία του. Υπηρεσίες που καθιστούν τις ασφαλιστικές εταιρείες κάτι περισσότερο από ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που χρησιμοποιεί αναλογιστική επιστήμη για την αποζημείωση ζημιών και τις αναγάγουν σε πολυεπίπεδους οργανισμούς με απότερο σκοπό την προστασία της περιουσίας του πελάτη by any means necessary.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των υπηρεσιών είναι το Private Client Group της AIG. Μια υπηρεσία της γνωστής πολυεθνικής που εκτώς από την ασφάλιση της περιουσίας του πελάτη αναλαμβάνει και μια σειρά από extra υπηρεσίες αναβαθμίζοντας το ρόλο της. Ποιές είναι αυτές;

Ας πάρουμε για παράδειγμα το Wildfire Protection Unit που στην ουσία αναβαθμίζει την προστασία μιας κατοικίας – ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται κοντά ή μέσα σε δάσος. Προτείνουν αντιπυρικά έργα και μέτρα ασφαλείας, κλαδεύουν δέντρα & απομακρύνουν εύφλεκτες ουσίες και υλικά, περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό εστιών φωτιάς και χρησιμοποιούν μέσα τεχνολογίας για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των ανέμων αλλά και τον περιοχών που κινδυνεύουν περισσότερο από πυρκαγιές. Τέλος, στην περίπτωση πυρκαγιάς λειτουργούν ως ιδιωτική πυροσβεστική μονάδα για την προστασία της κατοικίας του πελάτη.

Μια ολιστική υπηρεσία που παρέχεται με τον καλύτερο τρόπο στον Ασφαλισμένο, ενισχύοντας την αφαλιστική συνείδηση. Και αυτη είναι η τάση που θα δούμε σταδιακά να καταγράφεται διεθνώς, καθώς έτσι και οι καταναλωτές έχουν προστιθέμενα οφέλη όταν εμπιστεύονται την περιουσία τους στις Ασφαλιστικές εταιρείες.

Σημείωση: Η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν παρέχεται στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά από καμία Ασφαλιστική υπηρεσία. Μήπως όμως θα έπρεπε να υπήρχε;