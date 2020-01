IFAAcademy: «Back to the future» – Τιμώντας το παρελθόν, διαμορφώνουμε το μέλλον!

Περίπου 1000 επαγγελματίες ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου στο Divani Caravel στο έκτο ετήσιο συνέδριο του IFAAcademy, με θέμα : “Back to the future –Honoring the Past, Treasuring the Present, Shaping the Future”.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ενώ το συνέδριο πρακολούθησαν ταυτόχρονα μέσω Live Streaming, πάνω από 1000 άτομα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Για πρώτη φορά συμμετείχαν σημαντικοί διεθνείς ομιλητές, με πλούσια θεματολογία και χρηστικές ιδέες που ενθουσίασαν τους παρευρισκόμενους.

Παρουσιάστηκαν εντυπωσιακές τεχνολογίες όπως τηλεδιασκέψεις μέσω Virtual Reality και ολογραμμάτων και καινοτόμοι τρόποι εξεύρεσης και προσέγγισης πελατών μέσω του διαδικτύου, webinars, chatbots και πολλά άλλα.

Ένα επετειακό συνέδριο, μιας και το IFAAcademy γιόρταζε ταυτόχρονα τα 5 έτη λειτουργίας του και κοινοποίησε μια σειρά σημαντικών επιτευγμάτων και διεθνών βραβείων, όπως:

GFEL “TOP 50 LEADERS INEDUCATION” AWARD ως ένας από τους κορυφαίους 50 εκπαιδευτικούς οργανισμούς παγκοσμίως.

ΜΙΤ Enterprise Forum Greece , στις 10 καλύτερες ιδέες του διαγωνισμού του πανεπιστήμιου MIT στην Ελλάδα.

Στρατηγική συνεργασία με τον Αμερικάνικο οργανισμό GAMA International με έδρα στην Washington

με έδρα στην Washington Στρατηγική συνεργασία με τον πολύ μεγάλο μη κερδοσκοπικό οργανισμό της Αμερικής, Life Happens , που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση του καταναλωτή σχετικά με την ανάγκη ασφάλειας ζωής, μόνιμης ολικής ανικανότητας, και critical illness (των σοβαρών ασθενειών).

, που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση του καταναλωτή σχετικά με την ανάγκη ασφάλειας ζωής, μόνιμης ολικής ανικανότητας, και critical illness (των σοβαρών ασθενειών). Hoopies University, στρατηγική συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Αμερικής που ιδρύθηκε με μοναδικό σκοπό να εξελίξει το management ασφαλιστικών συμβούλων

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το video για τα 5 έτη του IFAAcademy, εδώ.

Το κοινό έδωσε δυναμικό παρών και στις επόμενες δύο μέρες του συνεδρίου, με συμμετοχή άνω των 700 διαμεσολαβητών στις παρουσιάσεις των Certificates του IFA Academy, «I.R.M.A – Individual Insurable Risk Management Architect” και “Β.R.M.A – Business Insurable Risk Management Architect”, και είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει και όλες τις αλλαγές στο version 2.0 των λογισμικών και των μεθοδολογιών, με ένα εντυπωσιακό αλγόριθμο και τεχνολογία υπολογισμού των παροχών της κοινωνικής ασφάλισης καθώς εξελίσσονται συνεχώς για να αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο του σημερινού και μελλοντικού ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

«Αξιοποιώντας την εμπειρία του παρελθόντος, με σεβασμό στα στελέχη που έστησαν τον κλάδο, οφείλουμε να αξιολογήσουμε την σημερινή θέση της αγοράς και να δουλέψουμε σκληρά για να διαμορφώσουμε το μέλλον βελτιώνοντας και αναβαθμίζοντας τον κλάδο στο ύψος που του αξίζει, δήλωσε ο Πρόεδρος και CEO του IFAAcademy, Παναγιώτης Λελεδάκης.

Η βραδιά πλαισιώθηκε με ευχάριστα happenings και την κλήρωση πλούσιων δώρων αξίας άνω των 10.000 € σε όλη την διάρκεια του τριημέρου συνεδρίου.

Ομιλητές του συνεδρίου : Sunny Istar Lee, Public Speaker – Author, Los Angeles-USA, Hari Maragos, Estate Planning Specialist, Australia, Naji Haddad, MDRT Chairman EMEA, Lebanon , Faisa Stafford, President Life Happens, Washington – USA, Harry Hoopies, Founder HPN University, Chicago – USA, Θεόδωρος Κρίντας, Behavioral Economics/PhD Koubaras Consulting,, Γιώργος Συμεωνίδης, μέλος συμβουλίου της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, Νανά Ιωακειμίδου CΟΟ Generation Y, Βασίλης Αγγέλου, CEO Lux Actuaries, Κλέλια Χαρίση, πρέσβειρα της ενημερωτικής καμπάνιας “Let’s ΠΑΠ”, Παναγιώτης Λελεδάκης, CEO IFAAcademy. Πάνελ ανταλλαγής απόψεων : Σοφία Ζερβουδάκη, Κυριάκος Χατζηστεφάνου, Κάρολος Μαρκουίζος, Βασίλης Κοίλιας.

Τιμητικές βραβεύσεις για τη συνολική προσφορά τους στο χώρο έλαβαν : ο κ.Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κ.Δημήτρης Ρουχωτάς, εκδότης του περιοδικού «Ασφαλιστική Αγορά» και ιδρυτής του εκδοτικού οίκου Financial Forum, και ο κ. Γιώργος Γώγου Διευθυντή πωλήσεων και η κα Αντρη Καλλιμάχου Γενικη διευθύντρια της Κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας Cyprialife για την εξαιρετικά επιτυχημένη 5ετή εκπαιδευτική συνεργασία τους.

Δείτε το video με στογιότυπα της εκδήλωσης ΕΔΩ