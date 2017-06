Οικονομική “ένεση” 300 εκατ. στην AmTrust

data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">

Η AmTrust Financial Services Inc.,ασφαλιστική εταιρεία στην Νέα Υόρκη, με δραστηριότητα και στην Ελλάδα, ενισχύθηκε με 300 εκατομμύρια δολάρια από την αγορά νέων μετοχών με ιδιωτική τοποθέτηση.

Σύμφωνα με το Bloomberg τις μετοχές αγόρασαν μέλη της οικογένειας του CEO Barry Zyskind και του διευθυντή George Karfunkel. Όπως αναφέρεται “Οι Karfunkels επιδιώκουν να σταθεροποιήσουν μια εταιρεία η χρηματιστηριακή αξία της οποίας μειώθηκε κατά το ήμισυ φέτος, φτάνοντας τα 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη του Μαίου.

Ο ασφαλιστής ανακοίνωσε αποθεματικό έλλειμμα τον Φεβρουάριο και δήλωσε ότι είχε «σημαντική αδυναμία» στους λογιστικούς ελέγχους του. Αν και η ιδιωτική τοποθέτηση θα μειώσει τα κέρδη ανά μετοχή, “βλέπουμε θετικά την εισροή κεφαλαίων”, ανέφεραν οι αναλυτές Keefe, Bruyette & Woods με επικεφαλής τον Meyer Shields σε σημείωμα προς τους επενδυτές. “Αυτό θα βοηθήσει την AmTrust στις οικονομικές αξιολογήσεις, παρά το έλλειμμα αποθεματικού”. Η AmTrust δήλωσε ότι τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση θυγατρικών και την επιστροφή νέων ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Ούτε ο Διευθύνων Σύμβουλος ούτε ο George Karfunkel απέκτησαν μερίδια με την ιδιωτική τοποθέτηση… Τον Απρίλιο, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα ανέφερε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ερευνούσε τα οικονομικά της AmTrust. Η εταιρεία τον ίδιο μήνα προσέλαβε τον Robert Schwarz από την Assurant Inc. για το νεοσύστατο ρόλο του γενικού υπέυθυνου στην προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων.

“Η διοίκηση έχει εφαρμόσει μια σειρά ενεργειών για την αντιμετώπιση των σημαντικών οικονομικών της αδυναμιών” αναφέρει η εταιρεία αξιολόγησης AM Best, “ωστόσο, προκύπτουν ζητήματα εκτέλεσης αυτών των προσπαθειών”. Τέλος η Α.Μ. Best χαρακτήρισε την ιδιωτική τοποθέτηση ως «θετικό βήμα» για την εταιρεία που εδρεύει στη Νέα Υόρκη.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-26/amtrust-surges-as-ceo-s-family-injects-300-million-in-insurer