Η Infomax Insurance Βrokers για ακόμη μία χρονιά αναδείχθηκε πρώτη στον κλαδικό ασφαλιστικό διαγωνισμό Insurance Awards Φίλιππος Μωράκης 2023, ανάμεσα σε εκατοντάδες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, πράκτορες και μεσίτες που έλαβαν μέρος.

Το βραβείο πρωτιάς αυτή τη φορά το απέσπασε στην κατηγορία του ψηφιακού προσανατολισμού “Digital Orientation”, όπου βραβεύτηκε για τις πρακτικές, τη μεθοδολογία και την καινοτομία στο ψηφιακό τοπίο για τον ασφαλιστικό κλάδο.

Παράλληλα, κατέκτησε ακόμη 2 βραβεία, αποσπώντας τη δεύτερη θέση στην Πελατοκεντρικότητα και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Customer Centricity και Sustainability Strategy). Τρία συνολικά βραβεία, τα οποία αποδεικνύουν ότι η Infomax είναι μία εταιρεία που με έμφαση στον Άνθρωπο και τις ανάγκες του κατάφερε να αναπτύξει μεθοδολογία και διαδικασίες και που αναμφίβολα δημιουργήθηκαν για την καλύτερη και πιο εύκολη εξυπηρέτησή του.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν στην τελετή των FMIA 2023, στο Μέγαρο Μουσικής στις 7 Δεκεμβρίου, παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα και του υπουργού Εργασίας, Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και εκπροσώπων του επιχειρείν, στελεχών των ασφαλιστικών εταιρειών και κορυφαίους συναδέλφους του κλάδου.

Ο πολυετής θεσμός των FMIA βραβεύσεων, που διοργανώνεται από την Morax Media S.A. και το Περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing, ανέδειξε για άλλη μία χρονιά τις επιχειρήσεις που διαφοροποιούνται και διευρύνουν τους ορίζοντες στον κλάδο. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες.

Η Infomax αφιερώνει τα βραβεία της σε όλους τους πολίτες που ασπάστηκαν το όραμά της και την εμπιστεύτηκαν τόσο για εξειδικευμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια Ζωής και Υγείας, όσο και για απλούς κινδύνους ασφάλισης και της έδωσαν την ευκαιρία να αναδείξει τις δυνατότητές της μέσα από τεχνολογικές καινοτομίες.

H διαδικασία του διαγωνισμού έγινε βάσει κριτηρίων και διήρκεσε 6 μήνες, ενώ σε αυτήν συνέβαλε καθοριστικά η επταμελής Κριτική Επιτροπή την οποία στελέχωσαν οι: Άλκηστις Χριστοφίλου – Πρόεδρος Επιτροπής – (Partner στη Δικηγορική εταιρεία Ρόκας), Ανδρέας Βασιλείου (Ex President & CEO MetLife Central & Eastern Europe), Δούκας Παλαιολόγος (Ex President & CEO ΕλληνοΒρετανική, Alpha Insurance & Εθνική Ασφαλιστική), Γιώργος Κώτσαλος (Ex CEO Interamerican), Ιωάννης Παντελίδης (Partner στην PD Law Offices), Ευγενία Τζώρτζη (Δημοσιογράφος στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ) και Μαίριλυ Μητροπούλου (Senior App Growth Manager, Google Customer Solutions).

Όπως πέρσι, έτσι και φέτος, με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της αμεροληψίας του θεσμού, η αξιολόγηση των 4 σταδίων, όσο και η εποπτεία της ψηφοφορίας της 7 μελούς επιτροπής έλαβε χώρα από την Grant Thornton, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ανεξάρτητων ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κόσμο.

Ο CEO κ. Αποστολίδης Δημήτριος και ο Co-Founder της εταιρείας κ. Ταυλίκος Γεώργιος παρέλαβαν με υπερηφάνεια τα βραβεία, όπου στο λόγο του ο κ. Αποστολίδης τόνισε:

“Όταν πέρασα το κατώφλι του χώρου μας πριν από 25 χρόνια, πάντα με γοήτευε το γεγονός πως μέσα από τη βοήθεια που προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας, μπορούμε να κατακτήσουμε και τα προσωπικά όνειρά μας. Στην πορεία μας αυτό ποτέ δεν άλλαξε. Το τηρήσαμε ως κόρη οφθαλμού και το μεταδίδουμε σε όλο το οικοσύστημα και το ανθρώπινο δυναμικό της INFOMAX. Η δουλειά μας πρώτα από όλα είναι να τακτοποιούμε τους ανθρώπους και έπειτα να συνάπτουμε συμβόλαια. Όσο ψηλά και να φτάσουμε υποσχόμαστε ότι αυτό δεν θα αλλάξει, διότι πάνω από όλα πιστεύουμε ότι αυτό είναι που μας ξεχωρίζει και μας φέρνει πρώτη θέση στην καρδιά των πελατών και των συνεργατών μας”.