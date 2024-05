Share on Facebook

Tο μηνιαίο περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing «am» και η free press LiFO, το νούμερο 1ο εβδομαδιαίο έντυπο πανελλαδικά σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, κυκλοφορούν για πρώτη φορά την ειδική έκδοση «insurance.mag».

Ένα τεύχος 80 σελίδων αφιερωμένο στην Ασφαλιστική Αγορά & τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Ενημερωθείτε εδώ για τα σημεία διανομής της

Στις σελίδες της έκδοσης θα βρείτε:

Editorial Αρχισυντάκτη Νίκου Μωράκη

Ποιος φοβάται την Ασφάλιση;

6 μεγάλες καταστροφές σε 6 χρόνια:

Ανατρέξαμε έξι χρόνια πίσω και καταγράψαμε έξι τεράστιες φυσικές καταστροφές και καιρικά φαινόμενα που μας έκαναν να προβληματιστούμε.

Νέοι και ασφάλιση. H γενιά που ψάχνει ασφάλεια στην ανασφάλεια

Δίνει η ασφάλιση λύσεις στα αδιέξοδα των νέων;

Food for thought από 9 νέους επαγγελματίες

Οι Παύλος Αχής, Γιάννης Κιούκας, Αγγελική Λούβαρη, Λαβίνια Μακροπούλου, Ειρήνη Μπάρου, Βαγγέλης Οικονομόπουλος, Τάσος Χατζηθεοδοσίου, Γιώργος & Θρασύβουλος Σοφός καταθέτουν τις απόψεις τους για καριέρα στην Ασφαλιστική Αγορά.

Γιατί να ασφαλίσεις το δυάρι στο Παγκράτι

Πώς η ασφάλιση περιουσίας σάς βοηθά να εξοικονομήσετε χρήματα. Σημαντική για κάθε ιδιοκτήτη-ενοικιαστή. Powered by ERGO

Από το συλλογικό στο ατομικό. Ανάγκες όλο και πιο ιδιαίτερες χτυπούν την πόρτα της Ασφάλισης.

Κίνητρο για ασφαλισμένους και εταιρείες η υπερ προσωποποιημένη ασφάλιση

Αστική ευθύνη στην εποχή των influencers

Τι συμβαίνει ασφαλιστικά στην εποχή των… influencers; Μπορεί να ασφαλιστεί η αστική τους ευθύνη έναντι τρίτων στη δουλειά που κάνουν;

Ποιοι κάνουν disrupt την ασφαλιστική αγορά

Οι Μανώλης Μαρσέλλος, Κωνσταντίνος Καλημέρης, Βασίλης Στιβακτάκης, Δημήτρης Γερογιάννης, Πάνος Ρηνιώτης & Σπύρος Γκούμας μιλούν για το πως κάνουν disruption στην ασφαλιστική αγορά

ΑI: ο σηματοδότης των αναδιαρθώσεων στις Ασφαλιστικές

Ο σηματοδότης των αναδιαρθρώσεων στις Ασφαλιστικές εταιρείες.

Όταν μεγαλώσω, θα γίνω ασφαλιστής!

Άραγε πόσοι από εμάς είχαμε όνειρο από μικροί να γίνουμε ασφαλιστές; Να έχουμε, δηλαδή, το δικό μας κυμαινόμενο ωράριο, να ορίζουμε εμείς το ύψος του μισθού μας ανάλογα με τις ώρες και τον χρόνο που θέλουμε να δουλέψουμε και να έχουμε την ελευθερία να εργαστούμε απ’ όπου θέλουμε χωρίς να χρειάζεται να «χτυπάμε κάρτα» nine to five;

move now : Εσύ είσαι ακόμα… ακίνητος;

Το MoveNow ξεκίνησε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και τη στοχευμένη συνεργασία της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιροπής με την Allianz, για να ενθαρρύνει την επόμενη γενιά να συμμετέχει περισσότερο σε δράσεις αθλητισμού

Η θέση της γυναίκας στην Ασφαλιστική Αγορά

Οι Ελίνα Παπασπυροπούλου, Δώρα Αποστολοπούλου, Ντορίνα Οικονομοπούλου & Κωσταντίνα Καπετανάκη μιλάνε για τη δυναμική θέση της γυναίκας στην Ασφαλιστική Αγορά

Είναι ακριβή η ασφάλιση υγείας;

Γιατί πρέπει να έχεις ένα συμβόλαιο υγείας και ποια είναι τα «tips & tricks» που πρέπει να γνωρίζεις πριν ασφαλιστείς.

Γιατί αξίζει να ξεκινήσεις ένα συνταξιοδοτικό πριν από τα «-άντα»

Πως λειτουργούν τα συνταξιοδοτικά/ επενδυτικά προγράμματα των ασφαλιστικών εταιρειών και γιατί πρέπει να τα ξεκινήσεις ιδανικά πριν ην ηλικία των τριάντα.

Ασφάλιση αυτοκινήτου: Απάτες και αυταπάτες

Κάθε χρόνο οι ασφαλιστικές εταιρείες εντοπίζουν και μπλοκάρουν απάτες αξίας άνω των 7 εκατ. ευρώ στην ασφάλιση οχημάτων

Happy travellers και digital nomads από και προς την Ελλάδα: Μια ιστορία με ήλιο, ακρίβεια και κάπου στη μέση την… ασφάλιση

Πως το trend των digital nomads και της εξ αποστάσεως εργασίας έχει αυξήσει το ενδιαφέρον για ταξιδιωτική ασφάλιση.

Η έκδοση θα ανέβει και στο site της LiFO (www.lifo.gr) μετά την κυκλοφορία της. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση της έντυπης μορφής επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ: 2109594121