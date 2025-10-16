Το ταξίδι επιβράβευσης του 2025, το οποίο διοργάνωσε η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική για τους συνεργάτες της, με slogan «Italy as never before – MΙΝΕΤΤΑ experience», ολοκληρώθηκε προσφέροντας σε όλους τους συμμετέχοντες όμορφες εμπειρίες και αναμνήσεις. Προορισμός, η Βόρεια Ιταλία.

Στο ταξίδι, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως και τις 6 Οκτωβρίου, έλαβαν μέρος περισσότεροι από 80 συνεργάτες, οι οποίοι πέτυχαν εξαιρετικές παραγωγικές επιδόσεις βάσει του ετήσιου διαγωνισμού πωλήσεων για το 2024.

Οι συνεργαζόμενοι με τη ΜΙΝΕΤΤΑ ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, έζησαν μία ξεχωριστή εμπειρία, συνδυάζοντας τα όμορφα τοπία της Βόρειας Ιταλίας, με το ξεχωριστό ταπεραμέντο των ντόπιων και το ζεστό – φιλικό κλίμα που δημιουργήθηκε μεταξύ των συμμετεχόντων.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν, τη Λίμνη Maggiore, το νησί των ψαράδων “Pescatori Island”, το νησάκι “Isola Bella” με το μπαρόκ παλάτι των Μπορομέο, την Franciacorta (περιοχή που έχει ταυτιστεί με τους αμπελώνες και τα εκλεπτυσμένα αφρώδη κρασιά της), τη Βερόνα και το Μιλάνο. Επίσης, είχαν την ευκαιρία να μυηθούν στην ιταλική κουζίνα, μέσω μιας εμπειρίας που ξεπερνά το απλό “μάθημα μαγειρικής”.

Στο ταξίδι παρευρέθηκαν αρκετά στελέχη της Εταιρίας, αξιοποιώντας την ευκαιρία ώστε να ανταλλάξουν απόψεις με τους διακεκριμένους συνεργάτες για θέματα του ασφαλιστικού κλάδου, αλλά και της καθημερινής τους επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική παραμένει δίπλα στους συνεργαζόμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ανταποδίδοντας με κάθε πρόσφορο τρόπο την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην Εταιρία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην δυναμική της ανάπτυξη.