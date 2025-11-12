Στην ιστορία των ασφαλίσεων έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά με περίεργες ασφαλίσεις ή συμβόλαια με ιδιαίτερους όρους. Διαβάστε παρακάτω και «διασκεδάστε» μαζί μας!

της Κατερίνας Χαραλαμπίδου*

Ασφάλιση απαγωγής από εξωγήινους.

Στην Florida το 2019 ένα πρακτορείο ασφαλίσεων αποφάσισε να εκδώσει ένα ασφαλιστήριο για να καλύψει την πιθανότητα απαγωγής από UFO! Μάλιστα έδινε κάλυψη μέχρι 10 εκατομμύρια δολάρια και κάλυπτε ψυχολογική περίθαλψη και ζητήματα κακής φήμης στην οικογένεια που θα το πάθαινε! Το ετήσιο κόστος του συμβολαίου ήταν 24,95 δολάρια. Μέχρι σήμερα πάντως δεν έχει αναφερθεί σχετική αποζημίωση!

Ασφάλιση επίθεσης από «πλάσματα της νύχτας».

Οι Lloyd’s προσφέρουν εδώ και πολλά χρόνια ασφαλιστικές καλύψεις για επιθέσεις από βρικόλακες, ζόμπι ή λυκανθρώπους και άλλα «πλάσματα της νύχτας». Αν φοβάστε για τέτοιες επιθέσεις μην ανησυχείτε, υπάρχει κάλυψη!

Ασφάλιση θανάτου από «γέλιο».

Οι Lloyd’s προσεφέραν ασφάλιση θανάτου από υπερβολικό γέλιο σε θεατές κινηματογράφου. Αν λοιπόν σας αρέσουν οι κωμωδίες και θέλετε να μην φοβάστε να «πεθάνετε στα γέλια», τότε ξέρετε ότι υπάρχει κάλυψη!

Ασφάλιση θανάτου από πτώση καρύδας.

Στην Αυστραλία το 2002 ένας ιατρός επισήμανε ότι συμβαίνουν περίπου 150 θάνατοι ετησίως από πτώση καρύδας και αυτό στάθηκε η αφορμή για ένα ταξιδιωτικό πάροχο ασφαλίσεων να δημιουργήσει μία νέα ασφαλιστική κάλυψη. Όσοι πελάτες του επισκέπτονταν την Αυστραλία και αρχικά ανησυχούσαν για επιθέσεις καρχαριών, τους συμβούλευε ότι καλύτερα θα ήταν να μην κάθονται κάτω από δέντρα καρύδας! Σε κάθε περίπτωση βέβαια ήταν πλέον και ασφαλισμένοι!

Ασφάλιση για το τέρας του Λοχ Νες.

Στην Σκωτία το 1970 μία εταιρία παραγωγής ποτού ανακοίνωσε ότι θα προσέφερε 1 εκατομμύριο δολάρια σε όποιον έπιανε το τέρας της λίμνης. Επειδή όμως ήθελε να είναι σίγουρη ότι δεν θα χρειαστεί να δώσει η ίδια τα χρήματα, αγόρασε ασφαλιστική κάλυψη από τους Lloyd’s! Αν κάποιος λοιπόν έβρισκε το τέρας, το οποίο έπρεπε να είναι μεγαλύτερο από 20 πόδια και να πιστοποιηθεί και από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τότε η ασφαλιστική θα πλήρωνε το αντίτιμο!

Ασφαλίσεις μεταφοράς σαυρών, καρχαριών και οστών οσίου.

Πρακτορείο ασφαλειών στην Ελλάδα ανέλαβε την ασφάλιση μεταφοράς, παραμονής και επιστροφής ενός ζεύγους ερπετών, των οποίων το σάλιο παρήγαγε ινσουλίνη και χρησιμοποιήθηκε για λόγους ανάπτυξης φαρμάκων από Ελληνικές εταιρίες. Για τις ανάγκες μεταφοράς διαμορφώθηκε ένα ειδικό container με άμμο και κάκτους, με ελεγχόμενη θερμοκρασία. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πλαισίωσε με ειδικούς όρους αυτή την μεταφορά έτσι ώστε να καλυφθεί κάτι απρόοπτο κατά την διάρκεια.

Με την ίδια φιλοσοφία πραγματοποιήθηκε και η δεύτερη μεταφορά, παραμονή και επιστροφή ζεύγους καρχαριών από τη Νότια Αφρική στη Γαλλία, αυτή τη φορά μέσα σε ειδικό ενυδρείο και επίσης ειδικούς όρους μεταφοράς!

Μετά από συνεργασία με τμήμα του Βατικανού, το ίδιο πρακτορείο, ασφάλισε την μεταφορά οστών οσίου και δημιούργησε το πιο ιδιόρρυθμο συμβόλαιο της ως τότε καριέρας του!

Ασφάλιση ακύρωσης γάμου.

Είναι πολύ κοινό για τις ασφαλιστικές εταιρείες στην Αμερική να ασφαλίζουν γάμους στην περίπτωση που ο ένας από τους δύο του ζευγαριού αλλάξει γνώμη και ακυρώσει τον δεσμό! Αν αναλογιστούμε ότι ο γάμος είναι μία εκδήλωση, που έχει προγραμματισμένα έξοδα τότε ναι είναι φυσιολογικό κάποιοι να φροντίσουν την εξασφάλιση τους σε μία πιθανή ακύρωση!

Ασφάλιση διαζυγίου.

Προχωρημένη σκέψη θα χαρακτηρίζαμε το γεγονός να προβλέψει κάποιος να ασφαλίσει τον κίνδυνο του πιθανού διαζυγίου του, όμως ας αναλογιστούμε τα νομικά έξοδα, διαφυγόντα κόστη από διαχωρισμό της περιουσίας, έξοδα ψυχολογικής υποστήριξης και έξοδα για συμβουλευτική τέκνων…

Το συμβόλαιο αυτό εξασφαλίζει ότι ένα πιθανό διαζύγιο θα μας πονέσει λιγότερο στην τσέπη!

Μιλάμε ασφαλιστικά, επιλέγουμε σωστά!»

*Η Κατερίνα Χαραλαμπίδου γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα και είναι μόνιμος κάτοικος Αθηνών. Αποφοίτησε το 2003 από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με Άριστα. Κατέχει άδεια ασφαλιστικού συμβούλου από το 1997, καθώς και πιστοποίηση (Δ) Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση. Με διευρυμένη πρόσβαση και άριστη συνεργασία με όλη την ασφαλιστική αγορά δημιούργησε την wedo.insure και μαζί με την άρτια εκπαιδευμένη ομάδα της διαχειρίζονται τις ανησυχίες των πελατών και προστατεύουν τα όνειρά τους. Άλλωστε στόχος της ιδίας είναι να βρίσκεται πάντα δίπλα τους σε κάθε τους βήμα, ως ένας πολύτιμος σύμμαχος και συνοδοιπόρος. Πιστεύει ότι το να νοιάζεσαι πραγματικά μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Δείτε εδώ πληροφορίες για τις σπουδές και την επαγγελματική της πορεία.