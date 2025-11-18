Τον κώδωνα του κινδύνου ότι αν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2026 η ΕΛΣΤΑΤ δεν κοινοποιήσει τον νέο Δείκτη υπολογισμού του κόστους υγείας οι ασφαλιστικές εταιρείες θα προβούν σε υψηλότατες ανατιμήσεις στα ισόβια ασφαλιστήρια συμβόλαια, κρούουν ανώτατα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς.

Όπως εξηγούν, παρότι έχουμε ήδη υπερβεί το μέσο του Νοεμβρίου, η αρμόδια Αρχή δεν έχει ζητήσει στοιχεία από τις ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου να υπολογίσει τον Δείκτη και κατά συνέπεια το ποσοστό μεταβολής των ασφαλίστρων υγείας, με αποτέλεσμα να υπάρχει ορατός πλέον κίνδυνος από τις πρώτες λίγες εβδομάδες του 2026 όσες εταιρείες ανατιμολογούν τα προϊόντα τους αρχές του έτους να προβούν στις αυξήσεις που εκείνες θεωρούν σκόπιμες για την άσκηση της τιμολογιακής πολιτικής τους.

Σημειώνεται ότι μεταβολές στα ασφάλιστρα υγείας είναι κλειδωμένες στο 7% μετά από παρέμβαση του υπουργείου Ανάπτυξης, έναντι ποσοστό 14% που είχαν μεσοσταθμικά αποφασίσει οι ασφαλιστικές εταιρείες για το 2025.

Θεωρείται βέβαιο ότι αν δεν υπάρξει άμεση θεσμική παρέμβαση τότε οι ανατιμητικές πίεσεις στον κλάδο θα είναι εξαιρετικά υψηλές.