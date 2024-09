Νους υγιής εν σώματι υγιή, έλεγε πριν από μερικές χιλιάδες χρόνια ο Ιπποκράτης και σήμερα επαναλαμβάνουμε τα λόγια του για να ωθήσουμε στον αθλητισμό τη νέα γενιά που οι οθόνες την προσελκύουν σαν τις μυθικές Σειρήνες τον Οδυσσέα και απειλούν να την καθηλώσουν σε έναν καναπέ, με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και την ευζωία των αυριανών πολιτών! Αθλητισμός λοιπόν για τα κορίτσια και τα αγόρια και το δημοφιλέστερο σπορ παραμένει η μπάλα, η αλλιώς το ποδόσφαιρο. Ένα σπορ στενής επαφής, με τους αθλητές να συγκρούονται και να τραυματίζονται κατά την διάρκεια προπονήσεων και αγώνων σε σκληρά μαρκαρίσματα και τον ύπουλο κίνδυνο της εγκεφαλικής διάσεισης να παραμονεύει.

της Αλεξίας Σβώλου

Αυτόν ακριβώς τον κίνδυνο βάζει στο στόχαστρό του η νέα καμπάνια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της FIFA, που υλοποιείται με την στήριξη όλων των Ενώσεων μελών της FIFA με διπλό στόχο: Την ενημέρωση αναφορικά με την υποψία και την προστασία από την εγκεφαλική διάσειση και την αναγνώριση των ύποπτων συμπτωμάτων, ώστε οι παίκτες και οι παράγοντες του ποδοσφαίρου να δράσουν καταλλήλως για την βελτίωση της ασφάλειας των αθλητών.

Διαβάστε Επίσης No Content Available

Στην γενική συνέλευση της διεθνούς επιτροπής των Ενώσεων ποδοσφαίρου (IFAB) θα παρουσιαστεί το πρώτο σκέλος της καμπάνιας με τίτλο: «Υποψιαζόμαστε και προστατεύουμε: Κανένα ματς δεν αξίζει το ρίσκο» (Suspect and Protect: No Match is Worth the Risk), που υλοποιείται σε συνεργασία με τον ΠΟΥ.

Η καμπάνια στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει το κοινό αναφορικά με το γεγονός πως η εγκεφαλική διάσειση είναι τραυματισμός του εγκεφάλου και αποτελεί μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για κάθε παίκτη. Οι παίκτες, οι προπονητές, οι γιατροί των ομάδων και οι φίλαθλοι πρέπει να έχουν κατανοήσει επαρκώς τον κίνδυνο. Γι αυτό πρέπει να βελτιωθεί η διαδικασία αναγνώρισης των ύποπτων συμπτωμάτων κατά την διάρκεια του αγώνα, στα αποδυτήρια και στις επόμενες κρίσιμες ώρες στο οικείο περιβάλλον κάθε τραυματία. Η καμπάνια υπογραμμίζει ότι τα συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν έως και 72 ώρες μετά τον τραυματισμό και παρέχει συμβουλές για την ασφαλή επιστροφή του αθλητή στο γήπεδο. Οι συμβουλές πάνω στο safe play (όπως λέμε fair play) στοχεύουν να ενδυναμώσουν αθλητικούς συλλόγους, εθνικές ομάδες, θεσμικούς, ερασιτεχνικές ομάδες και λίγκες.

Διαβάστε στο medly.gr τη συνέχεια του άρθρου