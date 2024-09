Η κλιματική αλλαγή ξανασχηματίζει το χάρτη κινδύνων για τις ασφαλιστικές οδηγώντας σε αύξηση των λεγόμενων θυγατρικών εταιρειών ασφάλισης ή αλλιώς, Captive, που παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη στη μητρική τους και σε άλλους συνδεδεμένους με αυτήν οργανισμούς.

Σύμφωνα με το Bloomberg οι θυγατρικές χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπίσουν περιορισμούς ή για να αποφύγουν απαγορευτικά υψηλές τιμές που επιβάλλονται από εξωτερικούς ασφαλιστές. Και είναι μια εξέλιξη που είναι ιδιαίτερα έντονη σε τομείς που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Οι εταιρείες πετρελαίου και εξόρυξης «χρησιμοποιούν τις θυγατρικές τους σε μεγαλύτερο βαθμό», δήλωσε σε συνέντευξή του ο John English, chief executive of captive and insurance management στην Aon. Αυτό συμβαίνει καθώς η κάλυψη από εξωτερικούς ασφαλιστές γίνεται «μη προσιτή ή δυσάρεστη από άποψη τιμής και χωρητικότητας». Στην πραγματικότητα, ένας αριθμός ασφαλιστών και αντασφαλιστών απλώς «απομακρύνθηκαν» από τις εταιρείες ορυκτών καυσίμων, είπε. Είναι η τελευταία ένδειξη ότι η κλιματική αλλαγή ανατρέπει τους κανόνες που στηρίζουν τον τρόπο λειτουργίας των αγορών. Μια πρόσφατη έκθεση της Aon σημείωσε ότι η αγορά των captives έχει αυξηθεί «σημαντικά» τα τελευταία χρόνια, με περίπου το ένα τέταρτο των σχεδόν 3.000 εταιρειών που ερεύνησε να λένε ότι έχουν καταφύγει σε τέτοιες ρυθμίσεις. Το 2021, το ποσοστό ήταν 17%.



«Η κλιματική αλλαγή έχει ενισχυτική επίδραση σε όλους τους κινδύνους που γνωρίζουμε», δήλωσε ο Peter Carter, head of climate and captives της Willis Towers Watson. Και οι captives «παίζουν ρόλο αμορτισέρ», είπε.



Πώς λειτουργεί η ασφάλιση στις θυγατρικές:



Μια θυγατρική συνήθως λειτουργεί ως όχημα ειδικού σκοπού που δημιουργείται για να ασφαλίσει ή να αντασφαλίσει τον κίνδυνο της μητρικής εταιρείας που τη δημιουργεί. Οι εταιρείες μεταφέρουν τα ασφάλιστρα στα δικά τους ασφαλιστικά SPV. Η κατασκευή μπορεί μερικές φορές να χρησιμοποιηθεί για να χωρίσει την κάλυψη με εξωτερικούς ασφαλιστές ή να χρησιμοποιήσει εναλλακτικές λύσεις μεταφοράς κινδύνου, όπως παραμετρικές.



Οι θυγατρικές προσφέρουν φορολογικά πλεονεκτήματα και οι εταιρείες που τα χρησιμοποιούν μπορούν να επανεπενδύσουν τα πλεονάζοντα μετρητά από τα ασφάλιστρά τους. Η ασφάλιση χρησιμοποιείται για την κάλυψη μιας σειράς κινδύνων, που εκτείνονται από το περιβάλλον έως την απειλή των κυβερνοεπιθέσεων. Τα δεδομένα για τις θυγατρικές δεν καταγράφουν τον πλήρη βαθμό στον οποίο οι εταιρείες ασφαλίζουν εσωτερικά. Αυτό συμβαίνει επειδή μια εταιρεία μπορεί επίσης να επιλέξει την αυτοασφάλιση, όπου παραμερίζει χρήματα για να καλύψει μελλοντικές ζημίες χωρίς να δημιουργήσει ένα ρυθμιζόμενο SPV.



Η παγκόσμια αγορά των θυγατρικών ασφάλισης ξεπέρασε τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε ασφάλιστρα πέρυσι, σημειώνοντας ρεκόρ όλων των εποχών, σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποίησε η WTW.

Πηγή: Bloomberg