Κοπή πίτας του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης & Ανάλυσης Δεδομένων & Πρόβλεψης

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το 2020, τα Εργαστήρια Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους στις 24 Ιανουαρίου. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση τα δύο Εργαστήρια προσφέρουν τα τελευταία χρόνια υψηλού επιπέδου έργο στη διδασκαλία και στην έρευνα. Συνεργάζονται με ερευνητικά κέντρα του Εξωτερικού όπως Η.Π.Α. (University of Florida), Γαλλία (Audencia Business School, Montpellier Business School), Αγγλία (ESCP London, University of Bath), Πολωνία (Technological University of Poznan), Ιταλία (University of Catania), Πορτογαλία ( Technical University of Lisbon).

Το φλουρί έπεσε στον Επίκουρο καθηγητή Γεώργιο Ατσαλάκη της Σχολής Μ.Π.Δ.