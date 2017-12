MDRT Day: Ο Yossi Manor και ο Γιάννης Χατζάκης στους ομιλητές της Ημερίδας

H Επιτροπή Επικοινωνίας Μελών MDRT Ελλάδος 2017-2018, ενόψει της Ημερίδας MDRT Day in Thessaloniki «Αποφάσισε…Δεσμεύσoυ…Πέτυχε» που διοργανώνεται την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 (στο MET HOTEL και ώρα 09:15, αίθουσα Μαίστρος,26ης Οκτωβρίου 48, 54627 Θεσσαλονίκη) συνεχίζει την παρουσίαση των ομιλητών της που θα ολοκληρωθεί την 10η Ιανουαρίου 2018 και θα παρουσιάζονται κάθε εβδομάδα.

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει με μεγάλη συμμετοχή από Κύπρο, Αθήνα και από όλη την Ελλάδα. Στη συμμετοχή θα συμπεριλαμβάνεται Γεύμα-καφέ, Ομιλίες διακεκριμένων συναδέλφων μελών του MDRT (από Ελλάδα, Κύπρο και Εξωτερικό), Ανάπτυξη Πρακτικών & Ιδεών Πωλήσεων στα πρότυπα του MDRT, Εκπαιδευτικές Εισηγήσεις για τις εξελίξεις στο επάγγελμα, διαδραστικές ομιλίες και μία εξαιρετική ομαδική δραστηριότητα σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η Ημερίδα θα κλείσει με τον ΚΕΥ ΝΟΤΕ Speaker σε μία ομιλία Έκπληξη. Θα προσκομίζεται απόδειξη πληρωμής κατά την είσοδό σας.

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής γίνονται ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET στην παρακάτω διεύθυνση:

YOSSI MANOR

Ο Yossi Manor από το Ισραήλ, υπηρετεί την Ασφαλιστική Βιομηχανία Ζωής επί 35 χρόνια. Είναι μέλος του MDRT επί 26 χρόνια, εκ των οποίων τα 3 ήταν Court of the Table. Πρόκειται για έναν ενθουσιώδη εθελοντή του MDRT, ο οποίος αυτή την περίοδο διατελεί Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επικοινωνίας (2016-2018), ενώ στο παρελθόν είχε υπηρετήσει ως πρόεδρος του MDRT της χώρας του Ισραήλ για 2 χρόνια.

Επαγγελματικές δραστηριότητες: Στο παρελθόν είχε υπηρετήσει ως ενεργό μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών του Ισραήλ, σχετικά με τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα. Κατά τα τελευταία έξι χρόνια έχει διατελέσει πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Ασφαλίσεων και Πρακτόρων στο Ισραήλ.

Προσωπικές Δραστηριότητες: Ο κ Manor έχει στην ιδιοκτησία του και διευθύνει ένα επιτυχημένο πρακτορείο ασφαλίσεων, το οποίο πιστεύει ότι η εξυπηρέτηση του πελάτη έρχεται πάντα πρώτη. Τα παιδιά του Shai και Keren διαχειρίζονται τα γραφεία αυτά. Είναι πλήρως εξοπλισμένα με τα τελευταία τεχνολογικά μέσα, παρέχοντας έτσι στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Από το 1987, ο κ. Manor έχει λάβει πολλά ετήσια βραβεία για την αριστεία του στον τομέα των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης των ασφαλίσεων ζωής. Ο κ Manor είναι απόφοιτος της σχολής διοίκησης επιχειρήσεων και ασφαλιστικού δικαίου από το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ.

Περισσότερο από όλα, αγαπάει την επιχείρηση του και ότι κάνει αυτή για τους πελάτες του, αλλά και για την οικογένεια του.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Έχει σπουδάσει Οικονομικά στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και για αρκετά χρόνια εργάσθηκε ως καθηγητής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης είναι κάτοχος πτυχίου LUTCF. Παντρεμένος με δύο παιδιά.

Εργάζεται ως χρηματοοικονομικός και ασφαλιστικός σύμβουλος από το 1996 και από το 1997 συνεργάζεται με την ασφαλιστική εταιρία Interamerican. Εφαρμόζει την μεθοδολογία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης αναγκών στους πελάτες του, έχοντας εκπονήσει εκατοντάδες μελέτες χρηματοοικονομικού-ασφαλιστικού σχεδιασμού. Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. της ένωσης HFPA (Hellenic Financial Planners Association) ενώ έχει παρακολουθήσει συνέδρια του διεθνούς οργανισμού FPA(Financial Planning Association) στην Αμερική.

Ισόβιο μέλος της Limra από το 2005, και της Limra International από την οποία έχει βραβευθεί, ενώ έχει παρακολουθήσει αρκετά συνέδρια των οργανισμών αυτών. Είναι επίσης ισόβιο μέλος του διεθνούς οργανισμού MDRT (www.mdrt.org), με την διάκριση Court of the Table. Έγινε μέλος στην Επιτροπή Επικοινωνίας MCC (Member of Communication Committee) του MDRT από το 2005, ως Company Chair για την Interamerican και στην συνέχεια ως Country Chairman Ελλάδας.

Ως Πρόεδρος MDRT Ελλάδος την τριετία 2008-2011 οργάνωσε επιτυχημένες ημερίδες του οργανισμού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ ήταν από την πρώτη στιγμή θερμός υποστηρικτής της ιδέας για την υλοποίηση 1ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου του MDRT που έγινε με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα. Έδωσε μάλιστα τηλεοπτική συνέντευξη για την προβολή του συνεδρίου.

Το motto του είναι:

«Κάνε Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό Σήμερα!

… επειδή κανείς δεν σχεδιάζει να αποτύχει, αλλά … συνήθως αποτυγχάνει να σχεδιάσει!