Οι ασφαλιστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν σημαντικές απώλειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Λος Άντζελες – δεδομένης της υψηλής αξίας των σπιτιών και των επιχειρήσεων στις πληγείσες κοινότητες. Ωστόσο, αυτές οι ζημίες φαίνεται πως είναι διαχειρίσιμες τόσο για τους ασφαλιστές όσο και για τους αντασφαλιστές τους, καθώς με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις να κυμαίνονται από 10 δισεκατομμύρια δολάρια έως 15 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την S&P Global Ratings, επικαλούμενη αναφορές τρίτων.

«Οι σημαντικές απώλειες από τις πυρκαγιές τις πρώτες δύο εβδομάδες του 2025 θα μπορούσαν να εξαντλήσουν γρήγορα τους προϋπολογισμούς των βασικών ασφαλιστικών εταιρειών των ΗΠΑ. Αυτή η πρώιμη πίεση μπορεί να οδηγήσει σε πίεση στα κέρδη αργότερα μέσα στο έτος, ειδικά εάν το 2025 αποδειχθεί ότι οι αποζημιώσεις ξεπερνούν το μέσο όρο για καταστροφές», ανέφερε η S&P στην έκθεσή της, με τίτλο «Οι ασφαλιστές μπορούν να απορροφήσουν τις απώλειες εν μέσω κλιμάκωσης των πυρκαγιών του Λος Άντζελες».

«Αν και οι αναμενόμενες απώλειες είναι μεγάλες, πιστεύουμε ότι πολλοί από τους αξιολογημένους ασφαλιστές μας έχουν την κεφαλαιακή ανθεκτικότητα να τις απορροφήσουν, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα που κατέγραψαν τους πρώτους εννέα μήνες του 2024 (και πιθανότατα για το έτος)», συνέχισε η S&P. «Επιπλέον, πολλές μεγάλες κύριες ασφαλιστικές εταιρείες στην αποδεκτή αγορά, όπως η State Farm Mutual, η Automobile Insurance Co., η Allstate Corp. και η Hartford Financial Services Group Inc., έχουν είτε μειώσει την έκθεση είτε έχουν αποχωρήσει από την ασφαλιστική αγορά ιδιοκτητών κατοικιών της Καλιφόρνια τα τελευταία δύο χρόνια.”

Στην έκθεσή της για τις πυρκαγιές του Λος Άντζελες, η Moody’s Ratings εξήγησε ότι μετά τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές του 2017-2018, πολλές ασφαλιστικές εταιρείες ιδιοκτητών κατοικιών στην Καλιφόρνια δεν ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους, «ιδιαίτερα στις περιοχές που ηταν κοντά σε δάσος, ενώ ενίσχυσαν και τα συμβόλαια με νέες επιθεωρήσειςπροκειμένου. να ληφθούν μέτρα για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς.

Η S&P δεν αναμένει ότι οι πυρκαγιές του Λος Άντζελες θα προκαλέσουν αλλαγές αξιολόγησης στην ασφάλιση περιουσίας.

Η Hartford Insurance εξέδωσε στη συνέχεια ένα σχόλιο σχετικά με την έκθεση της S&P: «Η Καλιφόρνια είναι και συνεχίζει να είναι μια σημαντική αγορά για την εταιρεία μας. Σταματήσαμε να προσφέρουμε νέα συμβόλαια σε ιδιοκτήτες ακινήτων και ενοικιαστές την 1η Φεβρουαρίου 2024, λαμβάνοντας υπόψη και μετά από ανάλυση, τις μοναδικές προκλήσεις και τη δυναμική που διαδραματίζεται στην πολιτεία. Πρέπει να είμαστε σε θέση να τιμολογούμε τους ιδιοκτήτες μας, τους ενοικιαστές και την ασφάλιση των διαμερισμάτων μας κατάλληλα για τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύουμε.

Η Moody’s σημείωσε ότι θα χρειαστούν εβδομάδες ή μήνες για να προσδιοριστεί το μέγεθος των ασφαλισμένων ζημιών, αλλά οι πυρκαγιές του Λος Άντζελες είναι πιθανώς από τις πιο δαπανηρές πυρκαγιές στην ιστορία της πολιτείας.

Η J.P. Morgan διπλασίασε την πρόβλεψή της για ασφαλιστικές ζημίες σε περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Wells Fargo αναμένει επίσης παρόμοιες ασφαλιστικές ζημίες και εκτίμησε ότι το συνολικό οικονομικό κόστος θα ξεπεράσει τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια, αναφέρει το Reuters.