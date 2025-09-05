Μεγάλη είναι η ανταπόκριση στο μέτρο της υποχρεωτικής ασφάλισης των επιχειρήσεων σύμφωνα με τον κ. Β. Βερνάρδο, διευθυντή Κλάδων στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ασφαλιστική, ωστόσο αρκετές είναι και οι γκρίζες ζώνες και τα ανοιχτά θέματα που αφήνει ο νόμος.

1. Ποια είναι η άποψη σας για την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων και ειδικότερα πως κρίνετε το μέτρο που βρίσκεται στην αρχή της εφαρμογής του;

Η υποχρεωτική ασφάλιση των επιχειρήσεων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε πως η ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά επιτακτική θα έλεγα ανάγκη. Το μέτρο αυτό αφορά περίπου 75.000 με 80.000 επιχειρήσεις που στο μεγαλύτερο κομμάτι τους είναι σήμερα ανασφάλιστες. Είναι βέβαια πολύ θετικό το γεγονός ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη ανταπόκριση από τις επιχειρήσεις. Φυσικά η ζήτηση στο μεγαλύτερο της ποσοστό αφορά μόνο τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις και όχι μία σωστή και ολοκληρωμένη κάλυψη της επιχείρησης.

2. Θεωρείτε ότι υπάρχουν παράμετροι “ανοιχτά” θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν; Σε ποιες περιπτώσεις είναι δύσκολη η ασφάλιση; Δίνεται λύση στο ζήτημα των επιχειρήσεων που δεν μπορούν να ασφαλιστούν;

Υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα, αρκετές γκρίζες ζώνες θα έλεγα. Εάν κάποιος επιθυμεί να ασφαλιστεί αποκλειστικά σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη νομοθεσία τότε είναι πολύ πιθανόν να οδηγηθούμε σε αδιέξοδο. Ο υπολογισμός του 70% των παγίων της επιχείρησης μπορεί να οδηγήσει σε πολύ λανθασμένα ασφαλιζόμενα κεφάλαια. Έτσι είναι μεγάλος ο κίνδυνος της υπασφάλισης, άρα σε περίπτωση ζημίας η δικαιούμενη αποζημίωση θα υπολείπεται κατά πολύ από τα πραγματικά ζημιωθέντα κεφάλαια. Φοβάμαι πως κάτι τέτοιο θα έχει αρνητική επίπτωση στην φερεγγυότητα του κλάδου μας, καθώς το πιο πιθανό είναι το βάρος της ευθύνης να πέσει στους διαμεσολαβητές και στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Ένα δεύτερο πρόβλημα που έχει προκύψει είναι αυτό των επιχειρήσεων που δεν μπορούν να ασφαλιστούν για το σύνολο ή για μέρος των υποχρεωτικών καλύψεων. Για παράδειγμα, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν παρέχεται η κάλυψη του σεισμού σε κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1960. Επίσης υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες επιχειρήσεων των οποίων οι χρήσεις δεν μπορούν να καλυφθούν από τις ασφαλιστικές εταιρίες, κυρίως λόγω περιορισμών στις αντασφαλιστικές συμβάσεις ή και λόγω πολύ υψηλής επικινδυνότητας. Έγινε μία σε βάθος μελέτη του εν δυνάμει χαρτοφυλακίου και προσπαθήσαμε σαν ασφαλιστική βιομηχανία να βρούμε ένα μοντέλο που σε σύμπραξη με το κράτος και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις θα παρείχαμε τη δυνατότητα ασφάλισης και σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις. Τελικά επιλέχθηκε η δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρεωτικότητα ασφάλισης όσων επιχειρήσεων λαμβάνουν αρνητική απάντηση από δύο ασφαλιστικές εταιρίες.

3. Έχει η ασφαλιστική αγορά τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία να καλύψει μία μεγάλη καταστροφή όπως αυτή του Daniel;

Σαφέστατα και η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει και την τεχνογνωσία και την εμπειρία να καλύψει τέτοιου είδους καταστροφές όπως αυτή του Daniel. Άλλωστε το απέδειξε νομίζω και στη συγκεκριμένη περίπτωση αλλά και σε άλλες παρόμοιες στο παρελθόν. Δόθηκαν πολύ μεγάλες αποζημιώσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αποδείχθηκε με αυτό τον τρόπο η αναγκαιότητα της ασφάλισης, καθώς τα ασφαλισμένα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις μπόρεσαν να αποκαταστήσουν τις ζημιές που υπέστησαν. Οι κόποι τόσων ετών, χάρη στην ύπαρξη ασφαλιστηρίων συμβολαίων, δεν πήγαν χαμένοι.

4. Ανταποκρίθηκαν οι επιχειρήσεις σε όσα ορίζει ο νόμος; Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν; Πιστεύετε ότι για να είναι συνολικά καλυμμένη μία επιχείρηση θα πρέπει να έχει ενσωματώσει στην ασφάλιση και την απώλεια κερδών;

Η ανταπόκριση των επιχειρήσεων είναι πραγματικά μεγάλη. Ωστόσο υπάρχουν αρκετά προβλήματα που θα πρέπει να επιλυθούν. Υπάρχει όμως η κατάλληλη τεχνογνωσία και η διάθεση από πλευράς μας, αλλά και από μέρους των διαμεσολαβητών, ώστε να μπορέσουν να επιλυθούν. Η άποψή μας βέβαια είναι πως μία επιχείρηση για να είναι σωστά ασφαλισμένη δεν θα πρέπει να έχει μόνο τις υποχρεωτικές καλύψεις. Πέρα από τις φυσικές καταστροφές οι επιχειρήσεις κινδυνεύουν και από ένα πλήθος κινδύνων για τους οποίους μπορούν να καλυφθούν. Ένα ολοκληρωμένο πακέτο ασφάλισης, το οποίο θα περιέχει και την κάλυψη της απώλειας κερδών δίνει την βεβαιότητα στον ασφαλισμένο πως θα μπορέσει να συνεχίσει την επαγγελματική του δραστηριότητα ότι και να του συμβεί. Η δε κάλυψη της απώλειας κερδών θα του εξασφαλίσει, πέρα από την αποζημίωση των ζημιωθέντων περιουσιακών στοιχείων, και την αποζημίωση για τα σταθερά του έξοδα και τα καθαρά του κέρδη για όσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να παραμείνει κλειστή η επιχείρηση σε περίπτωση ζημίας. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως μέσα από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί κάποιος επιχειρηματίας να είναι πραγματικά ήσυχος για ότι και αν συμβεί.