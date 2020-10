To insurancemarket.gr (CERTIFIED by Great Place to Work®), η κορυφαία εταιρεία παροχής ψηφιακών υπηρεσιών & ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα, λανσάρει τη νέα υπηρεσία του, το Money-Market.gr.