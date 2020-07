Η ασφαλιστική πώληση δεν απαιτεί μόνο γνώσεις-εξειδίκευση αλλά και επικοινωνιακές δεξιότητες, ορθή διαχείριση χρόνου,στόχευση και σχεδιασμό που θα οδηγήσουν στην επίτευξη παραγωγικών αποτελεσμάτων.

Έχοντας ολιστική θεώρηση για το Phygital μοντέλο του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, η Απόλλων διεξήγαγε στις 6 Ιουλίου το πρώτο “Maximum Results Mentoring Program” φέρνοντας σε επαφή τους ανθρώπους του δικτύου της με τους κορυφαίους διεθνείς ομιλητές Gyu E.Baker (MSGS, CLU, Financial Advisor, Author, MDRT past president, MDRT Top of the Table), Sunny Istar Lee (Financial Advisor, Author , MDRT Life Member) και Ken Honda (Japan’s #1 bestselling, personal development, Happiness & Money Guru).

Στόχος του σεμιναρίου, στο οποίο συμμετείχαν 70 συνεργάτες, ήταν να ενισχυθεί η προσωπική δυναμική κάθε επαγγελματία και να αναπτύξει τη δική του κουλτούρα επιτυχίας. Είναι τελικά κάθε αποτυχία ένα βήμα προς την επιτυχία; Πώς επιτυγχάνονται οι στόχοι στην πώληση; Ποια είναι τα soft skills του σύγχρονου διαμεσολαβητή; Τι ρόλο διαδραματίζει η συναισθηματική νοημοσύνη στην επικοινωνία με τον πελάτη; Πώς επενδύει κανείς στη βέλτιστη εκδοχή του εαυτού του; Πώς αξιοποιούνται οι σύγχρονες τεχνολογίες και τα social media στην επικοινωνία με εν δυνάμει πελάτες; Πώς δημιουργούνται μακροχρόνιες σχέσεις με τους ασφαλισμένους; Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα απαντήθηκαν μέσα από τις τοποθετήσεις των ομιλητών.

Κλείνοντας το πρώτο μέρος του κύκλου “Maximum Results Mentoring Program” η Σοφία Σικοτάκη, Γενική Διευθύντρια της Απόλλων, ανέφερε ότι «Θέλουμε να δώσουμε στους συνεργάτες μας όλα τα μέσα που θα λειτουργήσουν σαν εφαλτήριο για την ανάπτυξή τους. Για την Απόλλων όποιος έχει όνειρα και θέτει στόχους μπορεί να φτάσει μακριά. Και εμείς σε αυτούς τους ανθρώπους στοχεύουμε και τους στηρίζουμε για να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα».

Από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Σαρακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη είπε ότι «Η Απόλλων είναι μέρος του οικοσυστήματος του Ομίλου μας και αποτελεί ζωτικό του κομμάτι όχι μόνο για την παραγωγή που κάνει αλλά και τον αντίκτυπο που έχει στις ζωές των ανθρώπων. Των υπαλλήλων της, των επαγγελματιών συνεργατών της και των πελατών της. Και αυτό γιατί έχει επιλέξει να καινοτομήσει όχι μόνο προωθώντας άρτιες υπηρεσίες αλλά περισσότερο για τον τρόπο που έχει επιλέξει να το κάνει μέσα από την ενδυνάμωση και την εκπαίδευση όλων όσων συνεργάζονται μαζί της. Η Απόλλων υπερέχει λόγω της κουλτούρας».

Τη δική τους θεώρηση και επαγγελματική πρακτική παρουσίασαν οι συνεργάτες Κατερίνα Χαραλαμπίδου (MDRT member), ο Κωνσταντίνος Λατόπουλος, ο Απόστολος Σιαμπάνης, η Ρέα Καρακουβενίδου, ο Κωνσταντίνος Μούκας, η Άννα Σκάρπα, ο Ιωάννης Λάσκαρης, η Βίλλυ Πολίτη και ο Ευάγγελος Χιώτης.

Το σεμινάριο οργάνωσε και συντόνισε ο Κάρολος Μαρκουίζος, που συνεργάζεται με την Απόλλων στο mentoring του κλάδου Ζωής και Υγείας.