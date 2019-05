Νόμιζαν ότι έφτιαχναν album αλλά οι φωτογραφίες έμπαιναν σε “face recognition”

“Δημιούργησε αναμνήσεις”, αυτό είναι το slogan στην εφαρμογή Ever, που έχει ένα πολύ ωραίο άλμπουν το οποίο φέρει τον τίτλο “Διακοπές με τον παππού”. Όλη η εικόνα και το Branding της εταιρείας αποπνέουν οικειότητα και φιλικότητα. Στους χρήστες δίνεται η δυνατότητα να απελευθερώσουν χώρο μνήμης στο κινητό τους και να φτιάξουν με ένα χαμηλό αντίτιμο, φωτογραφικό άλμπουμ. Αυτό που ωστόσο δεν είναι εμφανές στην εφαρμογή -εκτός από μία μικρή αναφορά που μπήκε στην “πολιτική περι ιδιωτικότητας”, μετά από την επαφή που το cnbc είχε με την εταιρεία τον Απρίλιο- είναι ότι οι φωτογραφίες που ανεβάζουν οι χρήστες χρησιμοποιούνται σε εργαλείο αναγνώρισης προσώπου, το οποίο η εταιρεία θα πουλήσει σε ιδιωτικές εταιρείες και το στρατό.



Με άλλα λόγια αυτό που ξεκίνησε το 2013 σαν εφαρμογή cloud έχει γίνει μία πολύ κερδοφόρα επιχείρηση γνωστή ως Ever AI χωρίς να έχει ενημερώσει τους χρήστες της για το τι κάνει. “Αυτό είναι παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων”, δήλωσε ο Jacob Snow, δικηγόρος τεχνολογίας και πολιτικών ελευθεριών στην Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών της Βόρειας Καλιφόρνιας. “

Παίρνουν εικόνες από τις οικογένειες των ανθρώπων, φωτογραφίες από μια ιδιωτική εφαρμογή φωτογραφιών και τις χρησιμοποιούν για να κατασκευάσουν τεχνολογία παρακολούθησης. Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. ”

Ο Doug Aley, Διευθύνων Σύμβουλος της Ever, δήλωσε στο NBC News ότι “το Ever AI δεν μοιράζεται τις φωτογραφίες ή τις πληροφορίες αναγνώρισης σχετικά με τους χρήστες με τους πελάτες αναγνώρισης προσώπου. Αντίθετα, τα δισεκατομμύρια των εικόνων χρησιμοποιούνται για να καθοδηγήσουν έναν αλγόριθμο για τον προσδιορισμό των προσώπων. Κάθε φορά που οι χρήστες επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου στις φωτογραφίες τους για να ομαδοποιούν εικόνες από τους ίδιους ανθρώπους, η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου του Ever εκπαιδεύεται μέσα από τις φωτογραφίες”.

