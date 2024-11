Share on Facebook

Η χθεσινή βραδιά θα μπορούσε να είναι κάλλιστα και σενάριο από ταινία του Scorsese.

Του Νίκου Μωράκη

Ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, ο άνθρωπος που αποτέλεσε τον κρίκο μεταξύ της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης και της πολιτείας, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα μέτρα για τον κλάδο που περιλαμβάνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου οικονομικών για την ιδιωτική ασφάλιση, που βγήκαν χθες το βράδυ προς διαβούλευση, ενώ περίπου την ίδια ώρα λάμβανε στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Δύο παράλληλες σκηνές με πρωταγωνιστή τον ίδιο άνθρωπο ο οποίος διακριτικά και χωρίς να κάνει show off, φροντίζει για το μέλλον της Ασφαλιστικής Αγοράς εισπράττοντας παράλληλα τα εύσημα που του αναλογούν. Μεθοδικά, σταθερά, one step at a time, χρησιμοποιεί τις γνώσεις του, τις επαφές του, τη δύναμη της θέσης του και φυσικά το προσωπικό του χρόνο για το καλό της αγοράς. Άλλωστε το παραδέχτηκε και ο ίδιος στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της αναγόρευσή του ότι «πέρα από την όποια επιτυχία, τα πιο πολλά τα παίρνεις όταν δίνεις».

Και ξεκάθαρα αυτό κάνει. Δίνει.

Δίνει στους μετόχους που τον εμπιστεύτηκαν υψηλή κερδοφορία (την μεγαλύτερη από κάθε άλλη ασφαλιστική εταιρεία)

Δίνει στους ασφαλισμένους της Eurolife FFH ποιοτική ασφάλιση χωρίς εκπλήξεις και ψιλά γράμματα

Δίνει ένα ασφαλές & και με εύκαιρες ανέλιξης εργασιακό περιβάλλον στους συνεργάτες του

Δίνει το προσωπικό του χρόνο 10 χρόνια τώρα μέσω της ‘Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

Δίνει πίσω στην κοινωνία με την κοινωνική υπευθυνότητα που έχει υιοθετήσει ο όμιλος στον οποίο ηγείται

Πρωτοβουλίες του κ. Σαρρηγεωργίου οι οποίες μπορεί τώρα να βγαίνουν στην επιφάνεια και να του πιστώνονται μετά της εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ αλλά οι βάσεις και το πλαίσιο είχαν τεθεί χρόνια πίσω. Μια προεργασία που για όσους την παρακολουθούσαν και την παρακολουθούν έδειχνε τις προθέσεις του. Τόσο με τις σχέσεις που ανέπτυξε η ΕΑΕΕ με τη ΔΕΙΑ, με τη συμμετοχή της Ένωσης για την εφαρμογή της IDD στην Ελληνική Νομοθεσία, το Solvency II και τις πράξεις 30 & 31 του Διοικητή της ΤτΕ μεταξύ άλλων.

Ένα έργο που του ευχόμαστε να το συνεχίσει για ακόμη μια θητεία καθώς τον ερχόμενο Φεβρουάριο είναι προγραμματισμένη και η Γενική Συνέλευση της ΕΑΕΕ με τις εκλογές για το νέο Δ.Σ.