Ο Γιώργος Κώτσαλος υψηλόβαθμο στέλεχος της Ασφαλιστικής Αγοράς, πρώην Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, και πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Interamerican, συμμετέχει για 3η χρονιά ως μέλος στην Κριτική Επιτροπή των FM Insurance Awards 2025.

Η Επιτροπή θα παραλάβει τους φακέλους των φιναλίστ γραφείων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης – όπως αυτοί προέκυψαν από το 3ο Στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης– προκειμένου, κατόπιν διαβούλευσης, να ψηφίσει για την ανάδειξη των νικητών ανά κύρια κατηγορία καθώς και τον νικητή για το βραβείο της ειδικής κατηγορίας «OverallPerformance».

Με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της αμεροληψίας του θεσμού των “Insurance Awards Φίλιππος Μωράκης”, η εποπτεία της διαδικασίας διεξαγωγής του ανατέθηκε στην Grant Thornton, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ανεξάρτητων ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η τελετή βράβευσης των νικητών στον διαγωνισμό θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο Γιώργος Κώτσαλος, είναι διπλωματούχος Επιχειρηματικών Σπουδών και Εμπορίου από το London School of Foreign Trade και κάτοχος Associateship Diploma από το Chartered Insurance Institute. Διετέλεσε στην INTERTRUST/INTERAMERICAN Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής έως το 1984 και της ASSICURAZIONI GENERALI Greece έως το 1993.

Από το 2004 έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης στον Όμιλο ACHMEA, μητρική εταιρεία της INTERAMERICAN, που περιλαμβάνουν το Διοικητικού Συμβουλίου του EUREKO SIGORTA και το Διοικητικό Συμβούλιο της ασφαλιστικής εταιρείας AVERO Brussels (Βέλγιο, θυγατρική).

Ο κος Κώτσαλος είναι Ιδρυτικό Μέλος και Μέτοχος της Resolute, & της SIGFOX Hellas, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Dogus Hellas S.A ενώ έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος στη PHOENIX METROLIFE EMPORIKI, τη PHOENIX Γενική Ασφαλιστική & στον Όμιλο INTERAMERICAN για 12 χρόνια διαδεχόμενος τον Δημήτρη Κοντομηνά. Τέλος έχει διατελέσει Πρόεδρος στη PHOENIX CREDIT, συν-διευθυντής στην TRS/VIGGAS Reinsurance και για τρεις θητείες Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. To 2013 απέσπασε το βραβείο Manager of the year.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα βραβεία στην ιστοσελίδα www.morakisawards.gr