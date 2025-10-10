Ο Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου, υψηλόβαθμο στέλεχος της Ασφαλιστικής Αγοράς και π. Σύμβουλος Διοίκησης για Ασφαλιστικά θέματα του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και πρόεδρος του ΔΣ της Πειραιώς Πρακτορειακή, συμμετέχει ως μέλος στην Κριτική Επιτροπή των FM Insurance Awards 2025.

Η Επιτροπή θα παραλάβει τους φακέλους των φιναλίστ γραφείων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης – όπως αυτοί προέκυψαν από το 3ο Στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης– προκειμένου, κατόπιν διαβούλευσης, να ψηφίσει για την ανάδειξη των νικητών ανά κύρια κατηγορία καθώς και τον νικητή για το βραβείο της ειδικής κατηγορίας «Overall Performance».

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από στελέχη & επαγγελματίες του κλάδου με γνώσεις & εμπειρία στο Ασφαλιστικό αντικείμενο.

Με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της αμεροληψίας του θεσμού των “Insurance Awards Φίλιππος Μωράκης”, η εποπτεία της διαδικασίας διεξαγωγής του ανατέθηκε στην Grant Thornton, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ανεξάρτητων ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η τελετή βράβευσης των νικητών στον διαγωνισμό θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου είναι π. Σύμβουλος Διοίκησης για Ασφαλιστικά θέματα του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και π. Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών από το 2003. Είναι επίσης Πρόεδρος του ΔΣ της Πειραιώς Πρακτορειακής, Μέλος ΔΣ της AstroBank Cyprus Insurance Agency Ltd και μέλος ΔΣ της Atlantic Insurance Co. Ltd Cyprus.

Τα τελευταία 40+ χρόνια έχει εργαστεί σαν CEO και Γενικός Διευθυντής στην Αγροτική Ασφαλιστική, την Αστήρ Ασφαλιστική, την Metrolife Γενικών, την Ελληνοβρετανική σαν Εντεταλμένος Σύμβουλος και για 15 χρόνια στην Εθνική Ασφαλιστική σαν Senior Director Πληροφορικής και κατόπιν του Εμπορικού τομέα.

Επίσης υπήρξε για μία δεκαετία μέλος του ΔΣ της ΕΑΕΕ και Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών-Σκαφών, Γενικός Γραμματέας του ΕΙΑΣ, Μέλος επιτροπών του IUMI και Πρόεδρος της Ελληνο-Κυπριακής Επιτροπής LIMRA.

Είναι Μαθηματικός από το Πανεπιστήμιο Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιχειρησιακή Έρευνα, την Στατιστική και Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (UCL), και Paris VI.

Δίδαξε και συνεργάστηκε για σειρά ετών με το ΕΜΠ και την ΑΣΟΕΕ.