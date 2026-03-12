Ο όμιλος Allianz ενώνει τις δυνάμεις του με τον Jannik Sinner, έναν από τους κορυφαίους τενίστες στον κόσμο, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο Global Brand Ambassador της εταιρίας. Η νέα αυτή σύμπραξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παγκόσμιας συνεργασίας της Allianz με το Ολυμπιακό και Παραολυμπιακό Κίνημα, ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευση της εταιρίας στον αθλητισμό και τις αξίες του.

Ο αστέρας του τένις Jannik Sinner είναι τετράκις πρωταθλητής Grand Slam, με περίπου 300 εκατομμύρια φιλάθλους παγκοσμίως. Ο Sinner, γνωστός για την ηρεμία, την αυτοπεποίθηση και την ακεραιότητά του, γίνεται το νέο πρόσωπο της Allianz στον χώρο του τένις, συμμετέχοντας με το σλόγκαν «We are here to serve» σε διεθνείς καμπάνιες και δράσεις που αναδεικνύουν την αριστεία και την ανθεκτικότητα – την ικανότητα να αποδίδει κανείς σταθερά στο υψηλότερο επίπεδο, με πειθαρχία, πνευματική αντοχή και ομαδικό πνεύμα. Αξίες που συνδέουν τον αθλητισμό με τη φιλοσοφία της εταιρίας.

Στην καρδιά της συνεργασίας ανάμεσα στο κορυφαίο ασφαλιστικό brand παγκοσμίως και τον τενίστα Jannik Sinner, nο.2 στην παγκόσμια κατάταξη ATP, βρίσκονται κοινές αξίες και μια αμοιβαία δέσμευση στην ανθεκτικότητα και την αριστεία. Η ικανότητα να αποδίδεις σταθερά στο υψηλότερο επίπεδο, μέσα από πειθαρχημένη προετοιμασία, πνευματική δύναμη και τη στήριξη μιας ισχυρής ομάδας, αποτελεί θεμέλιο τόσο για τον Sinner, όσο και για την Allianz. Αυτές οι αρχές αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της Allianz να βρίσκεται στο πλευρό ανθρώπων και οργανισμών σε καθοριστικές στιγμές, διασφαλίζοντας το μέλλον τους και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη τους σε ένα καλύτερο αύριο.

Ο Jannik Sinner ανέφερε χαρακτηριστικά:«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ανακοινώνω τη συνεργασία μου με την Allianz. Με τα χρόνια, έχω συνειδητοποιήσει πως η επιτυχία στον αθλητισμό – όπως και στη ζωή – χτίζεται μέσα από την ανθεκτικότητα, την προετοιμασία και τη θέληση να ξεπερνάς τα όριά σου. Πίσω από κάθε επίτευγμα βρίσκεται μια δυνατή ομάδα: άνθρωποι που με στηρίζουν, με ωθούν να εξελίσσομαι και εργάζονται καθημερινά με αφοσίωση, ώστε να γινόμαστε καλύτεροι τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Γνωρίζω ότι η Allianz μοιράζεται το ίδιο όραμα και ανυπομονώ να αναπτύξουμε μαζί μια ουσιαστική συνεργασία, ιδιαίτερα μέσα από τη δράση του Ιδρύματός μου».

Ο Oliver Bäte, Chief Executive Officer τηςAllianz SE, δήλωσε: «Στην Allianz, η εμπιστοσύνη βρίσκεται στον πυρήνα της αποστολής μας να ενδυναμώνουμε ανθρώπους και οργανισμούς, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με τον Jannik Sinner, καθώς οι αξίες που τον χαρακτηρίζουν — αυθεντικότητα, ανθεκτικότητα και αριστεία — αντανακλούν τις δικές μας. Η νέα αυτή σύμπραξη ενισχύει το ήδη ισχυρό μας χαρτοφυλάκιο αθλητικών χορηγιών και αναδεικνύει τη δέσμευσή μας να καλλιεργούμε τις δυνατότητες της νέας γενιάς, προσφέροντας σε παιδιά και νέους τα εφόδια που χρειάζονται ώστε να αντιμετωπίζουν με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία τις προκλήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου κόσμου. Μαζί, δημιουργούμε ένα μέλλον το οποίο στηρίζεται στην εμπιστοσύνη και την κοινή επιτυχία».

Ο Giacomo Campora, CEO της Allianz Italy, σχολίασε: «Η Allianz Italy αισθάνεται ιδιαίτερη υπερηφάνεια που στηρίζει έναν τόσο ξεχωριστό Ιταλό πρωταθλητή όπως ο Jannik Sinner. Ο Jannik χαίρει διεθνούς αναγνώρισης όχι μόνο για τις αθλητικές του επιδόσεις, αλλά και ως πρότυπο αθλητικού ήθους, λιτότητας, στυλ και αποφασιστικότητας στην επίτευξη των στόχων του. Η διαρκής επιδίωξη της αριστείας που τον χαρακτηρίζει αντικατοπτρίζει το ίδιο πάθος που καθοδηγεί τους ανθρώπους της Allianz στην καθημερινή τους εργασία. Σήμερα ξεκινάμε αυτό το ταξίδι στο πλευρό του, με την προσδοκία να εξελιχθούμε και να προοδεύσουμε μαζί».