Ο μεγαλύτερος όμιλος παμπ της Βρετανίας, η Stonegate Pub Group Co., μήνυσε τρεις ασφαλιστικές για 846 εκατομμύρια λίρες (1,2 δισεκατομμύρια δολάρια) για τις απώλειες που υπέστη αφού αναγκάστηκε να κλείσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η εταιρεία άσκησε αγωγή εναντίον της MS Amlin Ltd., της Liberty Mutual Insurance Europe SE και της Zurich Insurance Plc, σύμφωνα με δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι ασφαλιστικές δήλωσαν ότι έχουν ενεργοποιηθεί τμήματα των συμβολαίων τους, αλλά ότι η ευθύνη τους περιορίζεται στα 17,5 εκατομμύρια λίρες, τα περισσότερα από τα οποία έχουν ήδη εξοφληθεί, σύμφωνα με το συμβόλαιο της Stonegate. Η εταιρεία στην οποία ανήκουν τα κλάμπ έχει αναγκαστεί να κλείσει 760 παμπ, μπαρ και εστιατόρια στα lockdowns. Πρόκειται για δημοφιλείς αλυσίδες, όπως τα Slug & Lettuce και Be at One.

Οι κυβερνητικοί περιορισμοί έχουν περιορίσει την λειτουργία της εστίασης εδώ και μήνες για να περιορίσουν την εξάπλωση του κορωνοϊού θέτοντας σε κίνδυνο χιλιάδες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας.

Η MS Amlin, κύρια ασφαλιστική, κατέχει το 55% του μεριδίου του συμβολαίου, ενώ η Zurich και η Liberty Mutual έχουν αναλάβει το 22,5% του κινδύνου, σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου, τα οποία κατατέθηκαν τον Μάρτιο και δημοσιοποιήθηκαν αυτήν την εβδομάδα.

Η Zurich είπε σε μια δήλωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι “έχει ήδη κάνει μια προσωρινή διευθέτηση.” Εκπρόσωποι των Stonegate, MS Amlin και Liberty Mutual αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η Stonegate ωστόσο, επεσήμανε το γεγονός ότι ρήτρα διακοπής των εργασιών έχει ενεργοποιηθεί πολλές φορές για την πανδημία.