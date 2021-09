Share on Facebook

Ο Φίλιππος Μωράκης πρωτού ασχοληθεί με την εκπαίδευση – που εξελίχθηκε στο πάθος του – και μετέπειτα με τις εκδόσεις – κλαδικές και μη – ήταν Ασφαλιστής. Και καλός Ασφαλιστής, Ζωικός.

γράφει ο Νίκος Μωράκης

Με δικό του γραφείο γωνία σε ουρανοξύστη της Νέας Υόρκης, high bonuses και δυνατό χαρτοφυλάκιο που του εξασφάλισε ακόμα και διαμέρισμα στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Με καλές γνωριμίες (Κατσιματίδης, Κοντομηνάς) πλούσια εθελοντική δράση και ενδιαφέρον για τα κοινά. Μεταξύ άλλων διετέλεσε Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Νέων της Νέας Υόρκης – New York City Jaycees Foundation Inc, υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης “New York Board of Trade” και ίδρυσε μαζί με τον Τζόν Κατσιματίδη την πρώτη Ελληνοαμερικάνικη εβδομαδιαία εφημερίδα ”Hellenic Times”.

Και όμως άφησε αυτή τη “lavish” ζωή για να επαναπατριστεί.

Αποδεχόμενος την πρόταση του Δημήτρη Koντομηνά το 1980 ο ΦΜ γυρνάει στην Ελλάδα για να εργαστεί δίπλα στον επιχειρηματία ως εμπορικός διευθυντής της Interamerican με σκοπό να εκπαιδεύσει τους Διευθυντές των καταστημάτων στη Σύγχρονη Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων.

Η νέα του θέση ξεκίνησε από τον ενδέκατο όροφο των γραφείων της Interamerican επί της Συγγρού στον οποίο ήταν τότε τα γραφεία διοίκησης και οι διευθυντές καταστημάτων Ηλίας Κοντογιάννης, Γιώργος Τσεβρένης και Τάσος Μάργαρης.

Η στάση των τότε διευθυντών απέναντί του ήταν ιδιαίτερα θετική αλλά και καχύποπτη για το νέο του ρόλο αλλά και τα όσα είχαν ακούσει για τις επιτυχίες του στην Αμερική. Δηλώσεις όπως «Δεν γνωρίζω γιατί σε έφερε στην Εταιρεία, εμείς δεν δεχόμαστε εύκολα εποπτεία», «εμένα ο Κοντομηνάς είναι φίλος μου μιλάω απευθείας μαζί του» και «θα είναι δύσκολη η θέση σου» είχαν γίνει συνήθεια , χωρίς όμως εκείνος να πτοείται.

Αυτό που είχε μάθει από την Αμερική όμως και το εφάρμοζε καθολικά ήταν να αντιμετωπίζει τους υφιστάμενούς του με σεβασμό και ειλικρίνεια. Μια αρκετά αφοπλιστική στάση που είχε απτά αποτελέσματα.

Το πέρασμα από την Interamerican κράτησε μόλις 4 χρόνια με τον Φ.Μ να παίρνει ένα πολύ καλό μάθημα για το πως λειτουργούσε τότε η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά σε σχέση με την Αμερικάνικη στην οποία είχε γαλουχηθεί. Ένα «μάθημα» που τον έκανε παράλληλα να συνειδητοποιήσει ότι οι γνώσεις που είχε αποκτήσει ήταν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειαζόταν για να ιδρύσει μια εταιρεία εκπαίδευσης νέων ασφαλιστών και μαναζτερ στις πωλήσεις. Και αυτό έκανε. Ίδρυσε την εταιρεία Morax η οποία προσέφερε Σεμινάρια Διοίκησης Επιχειρήσεων & Πωλήσεων σε ολόκληρη τηνΑσφαλιστική & Επιχειρηματική Αγορά. Το έργο αναγνωρίστηκε αμέσως κυρίως για τις μεθόδους που εφάρμοζε και την μεταδοτική του ικανότητα «ντοπάροντας» του Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές με αυτοπεποίθηση & πωλησιακές γνώσεις πρωτόγνωρές για τα δεδομένα της εποχής.

«Τα γνωστά τηλέφωνα για ραντεβού σε ανοιχτή ακρόαση και σε γεμάτες αίθουσες σε τυχαίους υποψήφιους πελάτες Ασφαλιστών από το κοινό έχουν μείνει στην ιστορία».

Στη συνέχεια ακολούθησαν τα σεμινάρια σε ολόκληρη την Ελλάδα για λογαριασμό σχεδόν της πλειοψηφίας των Ασφαλιστικών εταιρειών της εποχής, οι εκδόσεις τόσο του «Επιστημονικού Marketing» το 1988 όσο και του «Ασφαλιστικού Marketing» το 1992 και φυσικά οι βραβεύσεις κορυφαίων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών όπου με κριτήριο τις παραγωγές τους και τη διατηρισημότητά τους, τους επιβράβευε για το παραγωγικό τους έργο σε μια λαμπρή τελετή στο τέλος κάθε παραγωγικού χρόνου (συνήθως Δεκέμβριο).

To 2007 έγινε και η μετάβαση στην digital ενημέρωση δημιουργώντας το insurancedaily.gr.

Ο Φίλιππος Μωράκης έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου 2013 σε ηλικία 71 ετών. Εμείς, τα παιδιά του, βιολογικά και μη, τον ευχαριστούμε τόσο για τα διδάγματά του όσο και για το ρόλο του ως ενός σωστού οικογενειάρχη. Για εμάς ήταν και παραμένει Πατέρας, Πωλητής, Δάσκαλος και Εκδότης.